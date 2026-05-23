Preparate para rodar por CU con el BiciFest UNAM 2026: musica, talleres y más

Participantes, incluyendo personas disfrazadas de Batman y mascotas de la UNAM, posan alegremente para fotos junto a bicicletas tándem en un evento de ciclismo al aire libre. (Comunidad UNAM/Instagram)

¿Eres fanático del ciclismo y de las actividades al aire libre? Este plan es para ti: el BiciFest UNAM 2026 llega con una jornada única donde la bicicleta se convierte en la protagonista y la convivencia universitaria transforma a Las Islas de Ciudad Universitaria en un espacio de encuentro y movilidad sustentable.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el BiciFest 2026 tendrá lugar el viernes 22 de mayo, con actividades programadas de 11:00 a 17:00 horas.

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El evento reunirá a la comunidad universitaria para celebrar la cultura ciclista, la movilidad alternativa y el ambiente colaborativo que caracteriza a la UNAM. El evento invita a sumarse bajo el lema:

“¡Súmate a la Rodada Inaugural 2026 de BiciFest UNAM! Muévete libre, muévete en bici”.

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Fecha, lugar y condiciones de acceso

El cartel del BiciFest UNAM 2026 anuncia un evento de movilidad en bicicleta el 22 de mayo en Las Islas de Ciudad Universitaria, promoviendo el ciclismo con un vibrante diseño gráfico. (Bicifest/Cartel oficial)

El festival se desarrollará en Las Islas de Ciudad Universitaria, punto emblemático para la vida estudiantil y escenario de múltiples eventos masivos. La organización confirmó que la entrada será libre.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en su publicación oficial, destacó:

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“Este 22 de mayo, en Las Islas de C.U., a partir de las 11h y hasta las 17h, toda la #ComunidadUNAM nos reuniremos con nuestras bicis en el #BiciFest 2026”.

En la misma línea, desde la cuenta de Comunidad Sustentable se recordó a los asistentes: “No olviden traer su pasaporte de #ComunidadUNAM”.

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Rodada inaugural y préstamo de bicicletas

Este póster gráfico anuncia la Rodada Inaugural 2026 BiciFest en Las Islas, C.U. de la UNAM, detallando la ruta ciclista, la fecha del 22.05.26 y los puntos de interés. FCPyS/Facebook)

El BiciFest 2026 tendrá como uno de sus actos centrales la Rodada Inaugural, la cual partirá a las 10:00 horas desde el Bicicentro, ubicado a un costado del Metro Universidad, y recorrerá puntos icónicos como Las Islas, Ingeniería y Ciencias.

La organización extendió la invitación a sumarse a la rodada a toda la comunidad, señalando: “Recorre Ciudad Universitaria en esta gran rodada organizada en el marco de #BiciFestUNAM”.

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Para quienes deseen participar en la rodada y no cuenten con bicicleta propia, la UNAM habilitará un sistema de préstamo de bicicletas. “¡Te prestamos bici! Solo es indispensable presentar credencial vigente de la UNAM”, puntualizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en sus redes.

La rodada busca fomentar el uso responsable de la bicicleta, la movilidad sustentable y la integración entre distintas facultades y centros de la universidad. El recorrido permitirá a los asistentes disfrutar de los espacios verdes y la arquitectura característica de Ciudad Universitaria.

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Actividades programadas y ambiente del festival

La organización confirmó que la entrada será libre para todos los integrantes de la comunidad universitaria, aunque se solicita portar la credencial o el pasaporte universitario vigente para tener acceso a todas las actividades y al préstamo de bicicletas. (Comunidad UNAM/Instagram)

El programa del BiciFest UNAM 2026 contempla una variedad de actividades recreativas, educativas y culturales. Entre ellas se incluyen charlas sobre movilidad, talleres prácticos para el mantenimiento y uso seguro de la bicicleta, exhibiciones de freestyle y presentaciones musicales en vivo.

Las publicaciones destacan el ambiente inclusivo y festivo que se espera en Las Islas.

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“Prepara la bicicleta porque la UNAM tendrá un festival dedicado a este medio de transporte. Solo durará un día”, se lee en la convocatoria. La organización subrayó que el evento está diseñado para celebrar la vida universitaria, impulsar la movilidad alternativa y fomentar la cultura de la sustentabilidad.

El lema “Muévete libre, muévete en bici” busca inspirar a los asistentes a tomar la bicicleta como medio de transporte cotidiano, resaltando los beneficios ambientales y sociales de esta práctica.

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La comunidad universitaria tendrá la oportunidad de compartir experiencias, aprender sobre movilidad sustentable y participar en dinámicas grupales a lo largo del día.

Recomendaciones y expectativas para los asistentes

Es recomendable llegar puntuales para aprovechar al máximo las actividades y no perderse la rodada inaugural.

El festival promete ofrecer una experiencia completa para quienes disfrutan del ciclismo, la convivencia universitaria y la vida al aire libre.

La invitación, replicada en distintas plataformas, resume el espíritu del evento: “¡Ya queremos dar la vuelta con ustedes!”.

El BiciFest UNAM 2026 representa una oportunidad única para que la comunidad universitaria reafirme su compromiso con la sustentabilidad, la movilidad segura y el fortalecimiento de lazos entre estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.

El evento solo durará un día, por lo que es importante prepararse para no dejar pasar la ocasión y participar en esta jornada dedicada a la bicicleta y a la vida universitaria.