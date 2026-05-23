México

Javier Corral y Enrique Inzunza se reúnen en el Country Club de Culiacán: el morenista vuelve a la vida pública tras acusaciones de EEUU

El Senador de Morena acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa se ha mantenido fuera de los reflectores desde el 29 de abril

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Javier Corral e Inzunza se reúnen en Culiacán, Sinaloa.
Javier Corral e Inzunza se reúnen en Culiacán, Sinaloa.

Enrique Inzunza, senador de Morena acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, volvió a la vida público, luego de permanecer oculto tres semanas y con actividad paulatina en su cuenta de X, sin embargo, su aparición no fue en el Senado de la República, sino en el Country Club de Culiacán.

Tras 23 días oculto, Inzunza se reunió con su compañero de bancada, Javier Corral, en uno de los lugares más lujosos de la zona. Cabe destacar que el senador tiene acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas y nexos con la facción de “Los Chapitos”, mismas que se dieron a conocer el pasado 29 de abril, junto a él, figuran 9 personas más, quienes en su momento formaron parte de la administración de Rubén Rocha Moya.

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