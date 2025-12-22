Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, en Chilpancingo

En Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos Raymundo Cabrera Díaz, un hombre que se desempeñaba como coordinador regional del IMSS-Bienestar de Tlacotepec.
Los hechos fueron conformados el 22 de diciembre por la institución de salud estatal, la cual expresó:
"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento“.
Primeros informes establecen que el hombre mencionado fue atacado cuando estaba al interior de un local de comida ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al norte de Chilpancingo.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
