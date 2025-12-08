México

El alcalde de Chilpancingo confirma celebraciones de fin de año pese a amenazas del narco

El edil Gustavo Alarcón destacó que tras un año de retos, la fraternidad, el amor y la familia siguen siendo la fuerza más grande

Alarcón anunció el avance de 80% en obras para la Feria. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Gustavo Alarcón, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, informó el pasado domingo 7 de diciembre, luego de mantener en incertidumbre a la población, que sí se llevarían a cabo el tradicional Paseo del Pendón, así como la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Además, destacó que las obras de la Feria ya van con un 80% de avance y que las labores se realizan de manera coordinada con el gobierno del estado.

Por otro lado, anunció que este lunes 8 de diciembre se presentará la cartelera del Teatro del Pueblo y mencionó que a pesar de no tener una cultura americana, se le ganó al Grinch y se tendrá Navidad y Año Nuevo.

A tan sólo 15 días de que se lleve a cabo la primera celebración, el edil encabezó un evento en el que se encendió el árbol y las luces del palacio municipal, así como las de la plaza.

El evento resaltó por contar con fuegos artificiales y sobre todo por la compañía que les hicieron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encontraban en medio de los asistentes.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Sur Acapulco, Alarcón afirmó que van a sacar adelante todo el plan de trabajo previsto para el cierre de 2025, y desestimó comentarios que circulan en Facebook y que van en contra de las actividades de la feria: “Parece ser que son redes que se enrredan”, respondió sin mayor detalle.

La festividad de Chilpancingo cumple 200 años, razón por la que el alcalde celebró estos hechos luego de la violencia y la presencia de las narcomantas con las que el crimen organizado amenazaba impedir la celebración.

Luego de debatir por semanas si se ejecutarían las celebraciones y solicitar el reforzamiento de seguridad en la región, Sur Acapulco destacó que sí se vio la presencia de más agentes y Alarcón declaró:

“El brillo de la ciudad, con las luces y alegría de los niños, y la esperanza que regala este tiempo del año, que recuerda que la fraternidad, el amor y la familia siguen siendo la fuerza más grande, tras un año de retos”.

Además, consideró que este 2025, Chilpancingo “tuvo que demostrar su carácter y fortaleza, en momentos dificiles, duros e inesperados, superados con unidad”, sentenció.

Por otro lado, adelantó que en 2026 van a trabajar mejor, con unidad, con compromiso y más resultados.

En la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública reportó que este fin de semana continuaron las acciones de fortalecimiento a la Prevención Social del Delito en Chilpancingo, con recorridos de brigadeo y acercamiento con los vecinos del lugar.

“Durante la jornada, las y los compañeros compartieron información sobre medidas de autocuidado, prevención de la violencia, seguridad vial y protección de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se promovió el uso responsable del 089 denuncia anónima, el 911 emergencias y la denuncia contra la extorsión”.

La situación en Guerrero

Las autoridades detuvieron a dos jóvenes identificados como objetivos prioritarios. (Secretaria de la Defensa)

El pasado domingo 7 de diciembre fue encontrado el cuerpo de un hombre, quien se cree fue asesinado con violencia. El hallazgo ocurrió bajo del puente de la carretera federal Acapulco-México, en la localidad de Los Órganos, en el cruce con la autopista Libramiento Poniente que va a Bajos del Ejido, según Sur Acapulco.

Las autoridades fueron notificadas minutos después de las 12 horas a través del número de emergencias 911. Al acudir, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana.

Al lugar llegaron peritos del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a sus instalaciones.

En otras acciones, la Fiscalía General del Estado, informó que fue detenido en la colonia Nueva Revolución de Acapulco, Francisco alias “El Richie” de 20 años, así como Juan, alias "El Chanito“, en la colonia Arroyo Seco, ambos considerados objetivos prioritarios por las autoridades federales.

Al detenido se le aseguraron cartuchos útiles y un arma larga. (Secretaria de la Defensa)

La detención de Francisco se logró en flagrancia cuando se le marcó el alto en una revisión en la colonia Nueva Revolución por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al detenido se le localizaron 50 dosis de una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal, así como una motocicleta. Estaría vinculado a un grupo delictivo con operaciones en dicho municipio”.

En otra acción de revisión, fue detenido Juan, también aproximadamente de 20 años, en la colonia Arroyo Seco, a quien se le aseguró un arma larga y cuatro cargadores abastecidos. El joven también es considerado objetivo prioritario por las autoridades, “al ser identificado como generador de violencia en Acapulco, presuntamente vinculado a un grupo delictivo que opera en el municipio”.

