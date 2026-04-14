“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

El lugar fue usado por el CJNG (Jesús Aviles / Infobae México)

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances en el caso del denominado Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Ante esta situación el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco compartió un mensaje en respuesta a la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

El colectivo de búsqueda conformó que acudieron al sitio, inmueble usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de reclutamiento, adiestramiento y operación y que recibieron información por parte de especialistas que procesan los indicios y el lugar.

A través de sus redes sociales, el colectivo publicó un comunicado en el que reconocen la apertura de Ernestina Godoy y calificaron esta disposición como “un paso importante”. Sin embargo, también enfatizaron que el sitio no funcionaba como un lugar aislado, sino más bien como un espacio dedicado a reclutamiento forzado y adiestramiento.

Además, el grupo agregó que comprenden que no toda la información puede ser compartida, dado que las investigaciones continúan.

ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Colectivo busca que la verdad salga a la luz

“Como familiares y colectivo, seguiremos exigiendo que toda la verdad salga a la luz, que los resultados se presenten de manera clara, completa y sin omisiones, y que se garantice justicia para cada una de las víctimas. Porque esto no termina con avances… termina con verdad, justicia y no repetición", es parte del mensaje de las personas buscadoras.

La entrada del colectivo fue respetando los protocolos y la línea de custodia, con la autorización y protocolos de las autoridades.

Cabe recordar que integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco fueron los encargados de dar visibilidad al sitio luego de que fueron halladas prendas de ropa, a pesar de que elementos de la Guardia Nacional ya habían llegado al sitio en septiembre de 2024.

(AP)

El colectivo también fue el que acusó que la FGR habría filtrado información al crimen organizado, según un posicionamiento compartido en enero pasado.

Qué dijo la FGR sobre el Rancho Izaguirre

En un video el vocero de la FGR, Ulises Lara López, aseguró que colectivos de búsqueda entraron al Rancho Izaguirre el 10 de abril pasado únicamente a realizar labores de observación y de búsqueda de restos o demás indicios, así como recibir la información de los expertos.

“Se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”, es parte del mensaje de las autoridades.

Además, Lara López destacó que siguen las labores de investigación desde que la institución acudió al sitio.