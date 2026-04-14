México

Dagna Mata exhibe a Christian Nodal por falta de pago en el video “Un vals” y denuncia irregularidades

La modelo aseguró que firmó contrato como artista secundaria y solo descubrió que era la protagonista cuando vio el video terminado

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Christian Nodal
La modelo aseguró que firmó contrato como artista secundaria y solo descubrió que era la protagonista cuando vio el video terminado. (Facebook Christian Nodal / Dagna Mata)

El videoclip “Un vals” de Christian Nodal trajo consecuencias inesperadas para la modelo mexicana Dagna Mata, quien denunció que no ha recibido el pago prometido por su participación y que su rol en la producción fue diferente al acordado. Mata, radicada en España, afirmó: “Todavía no me han pagado. Me prometieron que el pago llegaría en treinta días y ya han pasado noventa”.

La grabación del video ocurrió en febrero en la nieve de León, en el norte de España. Mata señaló que fue contratada como artista secundaria y solo al ver la edición final descubrió que su presencia era protagónica. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, relató.

Christian Nodal
La modelo afirmó que ha enfrentado acoso y amenazas en redes sociales tras la viralización del video y las comparaciones con Cazzu, expareja de Nodal. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)
“Bueno, al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. O sea, muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”.

Además de la sorpresa por su papel central, Mata describió la ausencia de Nodal en la filmación y el hecho de que su contratación se hizo a través de una fotógrafa amiga. “La producción fue increíble, pero nunca tuve contacto con Christian Nodal”, explicó. La modelo detalló que firmó un contrato por figuración y que no se le comunicó el cambio en su papel: “Yo tengo un contrato firmado solo como extra”.

Acoso en redes y presión para guardar silencio

Dagna Mata aseguró haber recibido acoso y amenazas tras la publicación del video, en medio de comparaciones con la cantante Julieta Cazzuchelli, expareja de Christian. “He recibido muchísimo acoso. El fandom y la sociedad se han metido con cosas personales como mi imagen o mis tatuajes”, narró. Mata rechazó que su aspecto físico deba afectar a otras artistas y lamentó la rivalidad mediática entre mujeres: “Siempre se nos acusa, se nos compara, se nos ataca y hay otras personas involucradas que no reciben repercusiones”.

Dagna Mata
La situación de la modela también expone la falta de garantías laborales en la industria musical y audiovisual, especialmente para mujeres y migrantes. (@dagna.kills)

La modelo expresó que ha sentido presión para no hablar del tema: “Me han pedido que firme un contrato para no decir nada ni publicar nada. Esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”. Mata sostiene que busca representación y respeto por su labor: “No me gustaría que esto afectara a nadie más. Yo hice mi trabajo y quiero que se valore”.

De igual manera, Dagna Mata reflexionó sobre la precariedad laboral de las mujeres en la industria musical y audiovisual. “Muchas veces aceptamos trabajos porque necesitamos trabajar y no hay regularización ni buena retribución”, advirtió. Confirmó que analiza iniciar acciones legales con sus abogados y subrayó que no es la primera vez que artistas se ven afectados por irregularidades en este sector.

Sobre la posibilidad de una disculpa pública, Mata fue clara: “Las disculpas no me van a ayudar en nada. Lo que quiero es que se reconozca mi trabajo y poder seguir abriéndome camino”.

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