Dagna Mata exhibe a Christian Nodal por falta de pago en el video “Un vals” y denuncia irregularidades

El videoclip “Un vals” de Christian Nodal trajo consecuencias inesperadas para la modelo mexicana Dagna Mata, quien denunció que no ha recibido el pago prometido por su participación y que su rol en la producción fue diferente al acordado. Mata, radicada en España, afirmó: “Todavía no me han pagado. Me prometieron que el pago llegaría en treinta días y ya han pasado noventa”.
La grabación del video ocurrió en febrero en la nieve de León, en el norte de España. Mata señaló que fue contratada como artista secundaria y solo al ver la edición final descubrió que su presencia era protagónica. “Yo pensé que iba a ser una chica que bailaba con otro actor, pero cuando vi el video me di cuenta que salgo prácticamente en toda la producción. Nunca me dijeron que iba a ser protagonista”, relató.
“Bueno, al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. O sea, muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”.
Además de la sorpresa por su papel central, Mata describió la ausencia de Nodal en la filmación y el hecho de que su contratación se hizo a través de una fotógrafa amiga. “La producción fue increíble, pero nunca tuve contacto con Christian Nodal”, explicó. La modelo detalló que firmó un contrato por figuración y que no se le comunicó el cambio en su papel: “Yo tengo un contrato firmado solo como extra”.
Acoso en redes y presión para guardar silencio
Dagna Mata aseguró haber recibido acoso y amenazas tras la publicación del video, en medio de comparaciones con la cantante Julieta Cazzuchelli, expareja de Christian. “He recibido muchísimo acoso. El fandom y la sociedad se han metido con cosas personales como mi imagen o mis tatuajes”, narró. Mata rechazó que su aspecto físico deba afectar a otras artistas y lamentó la rivalidad mediática entre mujeres: “Siempre se nos acusa, se nos compara, se nos ataca y hay otras personas involucradas que no reciben repercusiones”.
La modelo expresó que ha sentido presión para no hablar del tema: “Me han pedido que firme un contrato para no decir nada ni publicar nada. Esto ha tenido mucha repercusión en mi trabajo”. Mata sostiene que busca representación y respeto por su labor: “No me gustaría que esto afectara a nadie más. Yo hice mi trabajo y quiero que se valore”.
De igual manera, Dagna Mata reflexionó sobre la precariedad laboral de las mujeres en la industria musical y audiovisual. “Muchas veces aceptamos trabajos porque necesitamos trabajar y no hay regularización ni buena retribución”, advirtió. Confirmó que analiza iniciar acciones legales con sus abogados y subrayó que no es la primera vez que artistas se ven afectados por irregularidades en este sector.
Sobre la posibilidad de una disculpa pública, Mata fue clara: “Las disculpas no me van a ayudar en nada. Lo que quiero es que se reconozca mi trabajo y poder seguir abriéndome camino”.