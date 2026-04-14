Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su depósito hoy martes 14 de abril

El programa social representa un alivio económico para quienes tienen hijos en secundaria. (SEP)

En miles de hogares mexicanos, la llegada de la beca Rita Cetina representa un alivio económico para quienes tienen hijos en secundaria.

El programa, de alcance universal en secundaria,otorga un apoyo bimestral de 1 900 pesos por estudiante, sumando 700 pesos adicionales a familias con dos o más hijos en ese nivel educativo.

Esta iniciativa gubernamental busca aliviar los gastos escolares de las familias de todo el país, entregando recursos directamente a los estudiantes inscritos en escuelas públicas.

La beca amplió recientemente su cobertura, de forma gradual, a nivel primaria. En este caso, el esquema de apoyo presenta diferencias: los beneficiarios pueden recibir el apoyo en dos modalidades, según el año en que se hayan registrado. Algunos reciben un pago bimestral, mientras que otros acceden a un único pago anual de 2 500 pesos.

Quiénes reciben la beca Rita Cetina este 14 de abril

Este martes 14 de abril de 2026, la entrega del apoyo económico de la beca Rita Cetina corresponde a los estudiantes registrados cuyo apellido paterno inicia con la letra R.

Este martes 14 de abril de 2026, la entrega del apoyo económico corresponde a los beneficiarios cuyo apellido inicia con R. (Gobierno de México)

El calendario oficial de la beca Rita Cetina distribuye las fechas de pago con base en la inicial del apellido paterno y la escuela pública donde está inscrito el beneficiario.

Calendario oficial de pagos 2026

El periodo de pago de la beca Rita Cetina para el bimestre marzo-abril de 2026 abarca del miércoles 1 al jueves 16 de abril.

Durante estas dos semanas, las familias y estudiantes beneficiados reciben el apoyo económico mediante un esquema escalonado diseñado para evitar saturaciones en los cajeros del Banco del Bienestar.

Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de abril, el calendario de pagos entra en su segunda y última semana. Cada día, los depósitos se asignan a grupos específicos según la letra inicial del apellido paterno.

Esta organización permite que el flujo de personas sea constante y ordenado, facilitando el acceso a las sucursales del banco y reduciendo tiempos de espera.

Calendario Pago abril Beca Rita Cetina

Cómo consultar si eres beneficiario y recibir el depósito

Madres, padres o tutores pueden revisar si el depósito se realizó utilizando la plataforma digital oficial del programa. Para la consulta, es necesario contar con el CURP del estudiante y la información de la escuela pública inscrita.

Los pasos para verificar el pago son:

Acceder a la plataforma en línea del programa. Introducir el CURP del beneficiario. Consultar la fecha asignada conforme a la inicial del apellido paterno. Comprobar que la tarjeta del Banco del Bienestar está activa y registrada. Si hay inconsistencias en datos o plantel, acudir a la dirección escolar o al módulo de atención con la documentación correspondiente.

El pago se entrega únicamente a través de un depósito directo, sin intermediarios ni retenciones por parte de funcionarios.

En qué casos no llega el depósito y dónde solicitar ayuda

Si el depósito no aparece en la tarjeta asignada tras la fecha programada, lo primero es revisar que el registro y los datos sean correctos y que la cuenta esté activa.

Los retrasos frecuentes se deben a inconsistencias en el CURP, información incompleta o cambios recientes en los datos escolares.

El pago se entrega únicamente a través de un depósito directo, sin intermediarios. (Gobierno de México)

Ante cualquier contratiempo con el pago de la beca Rita Cetina, las familias pueden acudir a las oficinas del programa o contactar la plataforma digital con la documentación en orden.

El área de atención continuará brindando seguimiento hasta que la situación se regularice y el apoyo se refleje correctamente.