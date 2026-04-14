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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 14 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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En pocas líneas:

06:20 hsHoy

Prevén chubascos, frío y calor extremo en varios estados este martes

Durante la madrugada de este martes, se espera cielo nublado a medio nublado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. El ambiente será fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la mañana, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que en la tarde el clima será templado a cálido, con chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital. Las temperaturas mínimas en zonas serranas de Baja California llegarán a -10 grados Celsius, y de -5 a 0 grados en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Edomex, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, el termómetro alcanzará hasta 45 grados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Se recomienda tomar precauciones ante altas temperaturas y vientos fuertes, que podrían superar los 70 km/h en regiones del norte del país.

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