EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 14 de abril

Prevén chubascos, frío y calor extremo en varios estados este martes

Durante la madrugada de este martes, se espera cielo nublado a medio nublado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. El ambiente será fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la mañana, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que en la tarde el clima será templado a cálido, con chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital. Las temperaturas mínimas en zonas serranas de Baja California llegarán a -10 grados Celsius, y de -5 a 0 grados en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Edomex, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, el termómetro alcanzará hasta 45 grados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Se recomienda tomar precauciones ante altas temperaturas y vientos fuertes, que podrían superar los 70 km/h en regiones del norte del país.