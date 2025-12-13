Normalistas marcharon en Chilpancingo por justicia para estudiantes asesinados por policías y los 43 de Ayotzinapa

Normalistas marcharon en Chilpancingo para exigir justicia por sus compañeros asesinados en 2011 y los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. (Foto: redes sociales y capturas de pantalla)

Este 12 de diciembre de 2025, normalistas prendieron fuego a figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, señalando a estos exfuncionarios como responsables de que no haya justicia en el caso de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por brutalidad policiaca en 2011.

Durante las acciones que pusieron fin a una jornada de memoria en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo una marcha y el el bloqueo de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, que se prolongó cerca de tres horas.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa liberaron la autopista y concluyeron las actividades conmemorativas por el 14 aniversario del asesinato de sus compañeros sin que se presentaran incidentes.

Memoria, justicia y castigo a los responsables, entre las consignas de estudiantes de Ayotzinapa

Medios locales reportaron que la manifestación comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, el contingente formado por cerca de mil estudiantes también estuvo integrado por la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), quienes realizaron un mitín tanto en el monumento a los 43 y al llegar a la Autopista del Sol.

La demanda principal de los estudiantes fue el fin de la impunidad tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron durante un operativo policial en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, como por la desaparición de los 43 alumnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El nombre de Ángel Aguirre Rivero dominó la protesta, en alusión a un segundo periodo al frente de Guerrero caracterizado por la represión de 2011 en la Autopista del Sol y los ataques de 2014 en Iguala, que derivaron en el asesinato de normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes. A raíz de estos acontecimientos, Aguirre Rivero renunció a la gubernatura.

Estudiantes de Ayotzinapa quemaron figuras con la cara de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam. (Captura de pantalla)

En la intersección entre la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, conocida como Parador del Marqués, manifestantes se congregaron para celebrar también una misa en honor a los estudiantes.

Puntos más relevantes sobre las acciones de estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo

