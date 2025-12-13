México

Normalistas marcharon en Chilpancingo por justicia para estudiantes asesinados por policías y los 43 de Ayotzinapa

Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados en 2011 por policías que realizaban un desalojo violento en la autopista del Sol

Guardar
Normalistas marcharon en Chilpancingo para
Normalistas marcharon en Chilpancingo para exigir justicia por sus compañeros asesinados en 2011 y los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. (Foto: redes sociales y capturas de pantalla)

Este 12 de diciembre de 2025, normalistas prendieron fuego a figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, señalando a estos exfuncionarios como responsables de que no haya justicia en el caso de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados por brutalidad policiaca en 2011.

Durante las acciones que pusieron fin a una jornada de memoria en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo una marcha y el el bloqueo de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, que se prolongó cerca de tres horas.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa liberaron la autopista y concluyeron las actividades conmemorativas por el 14 aniversario del asesinato de sus compañeros sin que se presentaran incidentes.

Memoria, justicia y castigo a los responsables, entre las consignas de estudiantes de Ayotzinapa

Medios locales reportaron que la manifestación comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana, el contingente formado por cerca de mil estudiantes también estuvo integrado por la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), quienes realizaron un mitín tanto en el monumento a los 43 y al llegar a la Autopista del Sol.

La demanda principal de los estudiantes fue el fin de la impunidad tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes murieron durante un operativo policial en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, como por la desaparición de los 43 alumnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El nombre de Ángel Aguirre Rivero dominó la protesta, en alusión a un segundo periodo al frente de Guerrero caracterizado por la represión de 2011 en la Autopista del Sol y los ataques de 2014 en Iguala, que derivaron en el asesinato de normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes. A raíz de estos acontecimientos, Aguirre Rivero renunció a la gubernatura.

Estudiantes de Ayotzinapa quemaron figuras
Estudiantes de Ayotzinapa quemaron figuras con la cara de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam. (Captura de pantalla)

En la intersección entre la carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol, conocida como Parador del Marqués, manifestantes se congregaron para celebrar también una misa en honor a los estudiantes.

Puntos más relevantes sobre las acciones de estudiantes de Ayotzinapa en Chilpancingo

  1. Normalistas protestaron el 12 de diciembre de 2025 quemando figuras de trapo con los rostros de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam, a quienes responsabilizan por la falta de justicia en los casos de brutalidad policial y desaparición de estudiantes.
  2. Las acciones incluyeron una marcha, un mitin en el monumento a los 43, y el bloqueo por cerca de tres horas de la Autopista del Sol en el tramo del Parador del Marqués, sin que se reportaran incidentes.
  3. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa exigieron el fin de la impunidad y justicia tanto por los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011, como por la desaparición de 43 alumnos en Iguala en 2014.
  4. El nombre de Ángel Aguirre Rivero destacó en la protesta, vinculado a los hechos represivos de 2011 y a la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, lo que derivó en su renuncia a la gubernatura de Guerrero.
  5. Al finalizar la jornada conmemorativa por el 14 aniversario de los asesinatos de 2011, los manifestantes celebraron una misa en el Parador del Marqués, recordando a las víctimas y reiterando sus demandas de memoria, justicia y castigo a los responsables.

Temas Relacionados

NormalistasAyotzinapaChilpancingo43 estudiantesGuerreroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de 4.1

Se registra sismo en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Veracruz

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

El pugilista tapatío se sometió a una cirugía de codo y su regreso a los cuadriláteros se postergará

Canelo Álvarez ya tendría fecha

Temblor hoy 12 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 12 de diciembre

Las 5 frutas con más azúcar pero que tienen importantes nutrientes positivos para la salud

Estos alimentos son deliciosos y saludables

Las 5 frutas con más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a Yareth Alexandra, joven

Rescatan a Yareth Alexandra, joven de 17 años desaparecida en Edomex: la tenían oculta en una bocina

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

Sentencian a hombre que se hacía pasar por trabajador de la CFE para agredir sexualmente a mujeres y robarles en CDMX

Asesinan a Enrique Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara fue invitada por

Wendy Guevara fue invitada por Bad Bunny a “La Casita” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

¿En qué canción de Bad Bunny te debes salir para alcanzar Metro en la CDMX?

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: María Victoria regresa a la Basílica a sus 102 años con conmovedor mensaje

Santa Fe Klan organiza fiesta de la Virgen de Guadalupe en Guanajuato, pero todo acaba en pelea

DEPORTES

Canelo Álvarez ya tendría fecha

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

Tigres vs Toluca en la Final del Apertura 2025: la razón por la que cualquier resultado le afectaría a Cruz Azul

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones

Juan Manuel Márquez opina sobre el polémico empate entre Lamont Roach y Pitbull Cruz: “Una pelea competitiva”

Robert Dante Siboldi renuncia como entrenador del Mazatlán FC