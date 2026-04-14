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Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán

La silbante que irá al Mundial 2026 afrontó una serie de críticas y comentarios sobre su trabajo tras la Jornada 14 del Clausura 2026

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Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán ( Alex Gallardo-Imagn Images/File Photo)
Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán ( Alex Gallardo-Imagn Images/File Photo)

La polémica arbitral en el partido Pumas vs Mazatlán de la Liga MX puso en el centro de la conversación a Katia Itzel García, árbitra central, tras decisiones que generaron debate intenso entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. Al finalizar el primer tiempo, sus acciones desataron reacciones inmediatas y mensajes que encendieron la discusión sobre el arbitraje en el futbol mexicano.

Tras el encuentro, Katia Itzel García respondió en sus redes sociales a las críticas recibidas por su labor, salió en defensa de su trabajo y expresó que sigue adelante a pesar del entorno adverso.

Fue por medio de redes sociales que la árbitra publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dejó clara su postura frente al debate que surgió por sus decisiones durante el partido Pumas vs Mazatlán.

La reacción de Katia Itzel García tras el partido

(IG/ @kigm14)
(IG/ @kigm14)

Al concluir el encuentro y tras los señalamientos en redes sociales y medios deportivos, Katia Itzel García optó por utilizar su cuenta de Instagram para dar una respuesta.

Compartió una fotografía propia acompañada del mensaje: “Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien, por suerte…".

Así fue la polémica de Katia Itzel García en el Pumas vs Mazatlán

En la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Olímpico Universitario fue escenario de un triunfo de 3-1 para Pumas sobre Mazatlán. La polémica surgió cuando la árbitra central decidió concluir el primer tiempo justo mientras Mazatlán intentaba gestar una jugada ofensiva. Esta acción provocó la inmediata inconformidad de las jugadoras y el cuerpo técnico del equipo sinaloense.

El incidente no solo provocó indignación en algunos sectores de la afición y el ámbito deportivo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
El incidente no solo provocó indignación en algunos sectores de la afición y el ámbito deportivo ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El episodio se intensificó cuando Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán FC, fue expulsado luego de manifestar de manera insistente su desacuerdo con la decisión arbitral. Acto seguido, mientras se dirigía a los vestidores, el entrenador lanzó una frase ofensiva hacia la autoridad del partido: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue**s”. El comentario, escuchado por fotógrafas deportivas y asistentes en el estadio, se difundió en redes sociales y desató un debate sobre el respeto a las árbitras en la Liga MX Femenil.

El incidente no solo provocó indignación en algunos sectores de la afición y el ámbito deportivo, sino que también resaltó la creciente exigencia de análisis sobre el trabajo arbitral, especialmente con miras a la participación de Katia Itzel García en la próxima Copa del Mundo 2026.

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