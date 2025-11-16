México

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Los pobladores de El Tejocote reportaron presencia de drones artillados y la quema de vehículos

Foto: SSP Guerrero
El Gobierno municipal de Chilpancingo, Guerrero, exigió a las autoridades federales reforzar la seguridad en la zona serrana luego de que este viernes se registraron ataques armados y quema de vehículos.

Dicha agresión se reportó -principalmente- en la comunidad de El Tejocote, en la que se habrían utilizado drones artillados desde la madrugada que alertaron a los pobladores.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, luego del ataque dos personas fueron privadas de la libertad y se encuentran en calidad de desparecidas. Además, tras el arribo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado y del Ejército Mexicano se logró ubicar vehículos calcinados y escondites subterráneos.

Ante los hechos, el Ayuntamiento de Chilpancingo, encabezado por Gustavo Alarcón Herrera, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se envíen más elementos de seguridad a la zona serrana ante la magnitud de los eventos violentos y la incapacidad del municipio para hacerles frente.

Despliegue de policías tras agresión
Además, el municipio también advirtió el posible desplazamiento forzado de los habitantes ante los ataques armados, ya que las autoridades no cuentan con los recursos suficientes para mantener la seguridad.

“Pese a la coordinación existente con el Gobierno del Estado, incluyendo que el Secretario de Seguridad Municipal es un elemento de la Policía Estatal, la magnitud de los acontecimientos rebasa la capacidad operativa local”, señaló en un comunicado.

El Ayuntamiento también detalló que se trata de uno de los años más complicados para el municipio en materia de seguridad, ya que diversos incidentes han puesto a prueba a las fuerzas del orden y solo confirma que “la violencia ha superado los límites que las autoridades locales pueden enfrentar por sí solas”.

“Sin respaldo federal no será posible contener la dinámica delictiva”, señala municipio

Foto: SSP Guerrero
Ante la necesidad de un reforzamiento por parte de las autoridades federales, el municipio solicitó la intervención de elementos de seguridad para contener la violencia.

“El Gobierno Municipal solicita la intervención amplia y sostenida de fuerzas federales, patrullajes permanentes y control territorial efectivo en la zona serrana y en la misma capital. Chilpancingo ha hecho lo que está en sus manos; pero sin el respaldo federal, no será posible contener la dinámica delictiva que amenaza a nuestras familias”, exigió.

Finalmente, el municipio pidió al gobierno de Sheinbaum que les brinden apoyo para garantizar la paz.

Cabe señalar que en esta región de Guerrero se encuentran los grupos criminales de Los Ardillos y Los Tlacos, quienes se disputan el control del territorio, la extorsión y el cobro de piso.

