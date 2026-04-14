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‘Efi’, exasistente de Silvia Pinal, confirma demanda contra Mayela Laguna por daño moral: “No es venganza, es justicia”

La extrabajadora de la diva del cine de oro acude a tribunales contra Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, por señalarla de tomar bienes sin justificación. Ramos busca limpiar su nombre tras la polémica mediática y señala afectaciones a su salud

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Efigenia Ramos
La exasistente de Silvia Pinal desmiente públicamente los señalamientos de presunto robo de dinero y objetos que hizo Mayela Laguna (Archivo)

Efigenia Ramos, histórica exasistente de Silvia Pinal, interpone una demanda civil por daño moral contra Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, como reacción a las acusaciones públicas que, asegura, han perjudicado su reputación y afectado su salud.

Entrevistas recientes y publicaciones en redes sociales detonaron el pleito que ahora escala a tribunales, con la intervención además del periodista Emilio Morales, quien habría replicado información en televisión que Ramos califica de falsa, según declaraciones a la prensa.

Mayela Laguna enfrenta la demanda por haberla señalado de presuntamente tomar dinero y objetos de la casa de Silvia Pinal en diversas apariciones en medios digitales y videos con youtubers.

Efigenia Ramos sostiene que esas versiones son falsas y que puede demostrar ante las autoridades la procedencia de todos los bienes que posee. Entre los argumentos presentados a la autoridad, destaca que “algunas prendas eran de mi jefa, que siempre por muchos años me regaló, pero también otras yo las he comprado porque trabajé toda mi vida”.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán hijo
Efigenia Ramos presenta demanda civil por daño moral contra Mayela Laguna tras acusaciones que afectan su reputación (Captura de pantalla/YouTube Silvia Olmedo)

La demanda civil también va dirigida a Emilio Morales, a quien Ramos acusa de amplificar versiones erróneas en televisión. “Va contra Mayela Laguna y contra Emilio Morales, que me dijo una cosa horrible en televisión. Esta persona le dijo a varios youtubers cosas que no eran ciertas de mí y ellos las han replicado”, afirmó Ramos.

Efigenia Ramos atribuye deterioro de salud al estrés por acusaciones públicas

Efigenia Ramos relata que el escándalo derivado de estas declaraciones trascendió la esfera mediática e impactó su salud física. Confirmó que fue hospitalizada y sometida a una cirugía como consecuencia de una crisis de tensión:

“Yo entré a cirugía el día primero de abril del 2025… el dolor de cabeza ya era mucho para mí, ya era mucha tensión, ya estaba yo mal”, dijo Ramos.

Agregó que, aunque no responsabiliza directamente a Mayela Laguna de su enfermedad, sí la señala como detonante de un estado de estrés que la llevó al hospital:

Silvia Pinal
Ramos argumenta que todas las pertenencias en su poder fueron regalos o adquisiciones legítimas durante su trabajo con Silvia Pinal (Archivo)

Yo tengo ya un problema… ella no me lo causó, eso es cierto, pero yo no puedo estar en tensión, yo tengo que estar tranquila”. Ramos padece desde 2014 varios aneurismas cerebrales y cinco intervenciones quirúrgicas en el hospital de neurología.

Durante la conversación con la prensa, Ramos explicó las tareas que tenía en casa de Silvia Pinal. Describió que manejaba recursos y realizaba compras bajo instrucciones directas de la actriz, sobre todo en el periodo en que Luis Enrique Guzmán vivía en pareja con Laguna.

“Mi jefa me decía: ‘Efi, cómprele los muebles, cómprele el horno para la pizzería, vea lo del niño, pague lo del hospital del niño’”, recordó.

efigenia ramos, silvia pinal, emilio morales
La demanda civil también incluye a Emilio Morales, a quien Ramos señala por difundir información falsa en televisión y redes sociales (Imagen TV/IG/YT)

Luis Enrique Guzmán mantiene respaldo a Efigenia Ramos tras demanda

En el contexto de la disputa legal, Luis Enrique Guzmán manifestó su apoyo a la exasistente de su madre. Ramos aseguró que mantiene comunicación constante con él y que él está al tanto del proceso judicial en curso. “Luis Enrique me apoya. Luis Enrique me habla todo el tiempo, me pregunta cómo estoy. Estamos en contacto”, detalló.

Según Ramos, Guzmán decidió no presentar una demanda propia a pesar de haberse considerado afectado, al considerar que el proceso ha sido largo y emocionalmente perjudicial. “Ya no quiere. Fue muy largo todo esto. Sí. Y fue muy doloroso”, indicó.

El litigio se centra en daño moral; Ramos busca limpiar su imagen

La exasistente de Silvia Pinal subraya que este es el primer proceso civil al que se enfrenta. Precisa que la demanda en curso es únicamente por daño moral, aunque no descarta que abogados de la familia Pinal pudieran analizar la posibilidad de otras acciones legales si así lo determinan: “Eso ya el abogado es el que va a decirlo. O sea, no sé qué estén haciendo ellos”, comentó Ramos.

(IG: @luisenriquegp)
Luis Enrique Guzmán respalda públicamente a Efigenia Ramos y se mantiene en contacto constante durante el proceso legal (IG: @luisenriquegp)

Asegura que el objetivo de su demanda es restituir su imagen pública y no buscar represalia. “Lo primero que quiero hacer es limpiar mi imagen… no es venganza, es justicia”, concluyó Ramos.

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