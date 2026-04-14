Ángela Aguilar estaría muy afectada por polémica del video “Un vals” de Nodal, reveló la modelo Dagna Mata

Según la modelo, la situación ha impactado emocionalmente a las mujeres involucradas, ya que la industria fomenta comparaciones y ataques entre ellas. (@angela_aguilar_ / YouTube Christian Nodal)

La polémica que rodea el lanzamiento del videoclip “Un vals” de Christian Nodal continúa generando reacciones. Tras la salida del video, las redes sociales estallaron en comentarios y comparaciones entre Dagna Mata, la modelo principal del clip, y Cazzu, expareja del cantante. A pocos días de la polémica, Dagna rompió el silencio y ofreció detalles sobre su experiencia laboral y la situación de Ángela Aguilar, quien, según la modelo, estaría muy afectada.

En entrevista, la mexicana compartió: “Han sido días muy difíciles. Sí ha pasado con muchas cosas que yo no me esperaba, pero tratando de sobrellevarlo de la mejor manera”. Al referirse a la controversia, explicó que nunca imaginó la repercusión que tendría su participación en el video, ya que su contrato inicial la contemplaba como artista secundaria: “No sabía que yo iba a ser protagonista. Eso fue hasta que vi el video y me dijeron que salía en prácticamente todo”.

Mata revela que su contrato originalmente la contemplaba como actriz secundaria y que solo se enteró del rol protagónico al salir el video. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La modelo también reveló que, hasta el momento, no ha recibido el pago correspondiente por su trabajo: “No me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. Muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos simplemente porque necesitamos trabajar”.

Sobre la situación de la hija de Pepe Aguilar, Mata aseguró haber recibido información que apunta a que la cantante estaría muy afectada por la polémica: “Supuestamente me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal. Me imagino que, como todas las mujeres involucradas, lo estaría llevando mal”.

Dagna consideró que la raíz del conflicto se encuentra en las comparaciones y el trato que reciben las mujeres en la industria musical: “El ser mujer y dedicarte a esta industria es complicado. Siempre se nos compara, se nos desacredita y el foco está en atacar nuestro trabajo. Me gustaría pensar que podemos llevar esto más allá de seguir hablando de la ex de, la modelo de, la pareja de”.

Dagna Mata, protagonista del polémico videoclip de Christian Nodal, asegura que Ángela Aguilar estaría muy afectada por la controversia en redes sociales tras el lanzamiento de “Un vals”. (@nodal)

Finalmente, la modelo enfatizó su deseo de que esta experiencia sirva para visibilizar la falta de regularización en los contratos y el abuso de poder hacia las mujeres en el medio artístico: “No podemos seguir permitiendo el abuso de poder que existe y que se ejerce mucho en las mujeres en la industria. Las únicas que salimos afectadas somos nosotras”.