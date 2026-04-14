Mexicanos critican clases de defensa personal “holística” para mujeres

El curso sólo muestra a mujeres diciendo "déjala en paz" (Instagram/@gayatree_cr)

La violencia en contra de las mujeres es un motivo de preocupación en la sociedad, por lo que se han desarrollado cursos de defensa personal, así como estrategias para reducir ataques; sin embargo, una clase holística desató polémica.

Varias páginas en redes sociales publicaron el video donde se ve a mujeres caminando en un salón y en determinado momento, la instructora finge golpear a una, ella debe detenerse y decir “Déjame en paz” o “Déjala en paz”.

Después, el resto de alumnas deben repetirlo. El curso aparentemente es de defensa personal, pero no se enseñan estrategias para huir, librar un golpe o desarmar a un potencial atacante.

Esta es la descripción de las clases:

Influencers mexicanos se burlaron de esta clase contra la violencia para mujeres (Instagram/@gayatree_cr)

Tener una red de apoyo es parte de lo que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones difíciles en las que podríamos quedar expuest@s a violencia de cualquier tipoLos talleres de Defensa personal Holísica nos permiten recordar que junt@s somos aún más fuertes!

La naturaleza de estas clases holísticas desató burlas entre páginas y blogs mexicanos como La Tía Sandra. Los comentarios hicieron mofa tanto de las alumnas como de las instructoras.

Cabe señalar que el sitio que da estos cursos se llama Gaya Tree y radica en Costa Rica, se desconoce si hay alguna sede en México, pero es probable que haya cursos similares en el país.

Posibles razones por las que un curso holístico podría ser ineficaz ante una situación real de violencia

Falta de entrenamiento bajo presión real o simulaciones de estrés.

Énfasis excesivo en el trabajo emocional o la prevención, sin práctica física suficiente.

Técnicas demasiado genéricas o poco realistas para escenarios de violencia extrema.

Falta de adaptación a situaciones donde hay armas, múltiples agresores o fuerza desproporcionada.

Subestimación del pánico y la adrenalina que se experimentan en una agresión real.

Ausencia de contacto físico o combate realista durante el entrenamiento.

Creencia de que la actitud positiva o el autocontrol emocional son suficientes para neutralizar una agresión violenta.

Poca atención a la fuerza física y la resistencia necesarias para sobrevivir a una pelea real.

(Foto: VisualesIA)

Estrategias que sí funcionan en casos reales de violencia

Entrenamiento intensivo y repetido de técnicas básicas y efectivas (golpes, escapes, bloqueos).

Simulaciones realistas de agresiones, incluyendo escenarios con estrés y sorpresas.

Práctica de defensa contra armas y múltiples agresores.

Condicionamiento físico (fuerza, resistencia, velocidad y movilidad).

Aprendizaje y repetición de maniobras sencillas y de reacción rápida.

Conciencia situacional y anticipación para evitar lugares o contextos de alto riesgo.

Práctica de gritos de auxilio, escape y búsqueda de ayuda inmediata.

Entrenamiento bajo presión para aprender a manejar el miedo y la adrenalina.

Aprender a identificar puntos vulnerables en el agresor (ojos, garganta, genitales).

Uso de objetos cotidianos como herramientas de defensa improvisada.