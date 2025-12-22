México

Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Fueron halladas más de 180 bolsas con droga sintética

Guardar
Fueron asegurados casi 100 kilos
Fueron asegurados casi 100 kilos de droga (Facebook/Marina del Pilar)

Las autoridades de Baja California informaron sobre el aseguramiento de instalaciones que al parecer era usadas como laboratorio clandestino de metanfetamina.

Fue en Tijuana que agentes de seguridad ubicaron y desarticularon el sitio en el que fueron halladas 189 bolsas de metanfetamina, así como diversos barriles con químicos, según detalló al gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria también destacó que la intervención ocurrió como respuesta a una denuncia anónima y a la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.

“Durante la Mesa de Seguridad encabezada por nuestra gobernadora Marina Del Pilar, se informó del aseguramiento en Tijuana de un inmueble con 189 bolsas de metanfetamina y sustancias químicas, presuntamente utilizadas para un laboratorio clandestino”, escribió Gobierno de Baja California a través de Facebook, el 19 de diciembre.

Parte de lo hallado en
Parte de lo hallado en el sitio (FGR)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran el lugar donde fueron halladas las sustancias, así como agentes de seguridad en el sitio. Los reportes indican que fueron asegurados 96 kilogramos de droga en proceso.

Información compartida por la prensa local señala que también fue asegurada acetona y documentos. Elementos del Ejército fueron los encarados de la seguridad perimetral del laboratorio que estaba en una casa en proceso de construcción.

Destruyen precursores químicos en Baja California

Por su parte, el 21 de diciembre, la FGR informó sobre la incineración de más de tres toneladas y más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California, sustancias que fueron aseguradas en diferentes operativos del Gabinete de Seguridad.

Entre las sustancias destruidas había:

Autoridades informaron que los precursores
Autoridades informaron que los precursores decomisados en Baja California fueron incinerados por una empresa del Edomex. Crédito: FGR
  • Acetato de plomo
  • Cianuro de sodio
  • Hidróxido de sodio.
  • Acetona
  • Ácido clorhídrico
  • Alcohol etílico
  • Cloruro de bencilo
  • Residuos de 1- fenil 2- propanona
  • Residuos de cianuro de bencilo
  • Residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona
  • Tolueno.

La autoridad ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), adscrita a Baja California, y peritos fueron los encargados del proceso de destrucción.

Incautan 45 millones de pesos en sustancias químicas

En diferentes momentos, agentes de seguridad han hallado y desarticulado sitios en los que se almacenaban drogas ene l estado. El pasado 2 de diciembre el Ejército informó sobre el hallazgo de más de 2 mil litros de precursores químicos usados en la creación de metanfetaminas.

Las sustancias estaban escondidas bajo la tierra, en una zona de Ensenada, específicamente en el ejido Benito Juárez. El informe del Ejército establece que el valor de la droga sería de 45 millones de pesos aproximadamente.

El aseguramiento de más de 40 bidones de 50 litros con sustancias consideradas esenciales para elaborar drogas sintéticas fue calificado como un golpe a la delincuencia organizada.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaTijuanaMetanfetaminaLaboratorio clandestinoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

La llegada del joven zaguero abre nuevas alternativas para el plantel de Nicolás Larcamón en el próximo torneo

Cruz Azul compró a un

El frente frío número 23 traerá lluvias fuertes y vientos intensos antes de la Navidad

Para la mañana del lunes 22 de diciembre, el SMN advierte por lluvias más intensas, de 50 a 75 mm

El frente frío número 23

Arrestaron a tres presuntos robachicos tras rescate de niño guatemalteco en Tapachula, Chiapas

El menor pidió auxilio desde el interior de la camioneta donde circulaban, lo que activó la respuesta de autoridades estatales

Arrestaron a tres presuntos robachicos

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Bienestar 2025: cuándo será

El decreto que devuelve Toniná al pueblo de Chiapas: INAH anuncia reapertura al público

La titularidad del terreno permitirá a las comunidades originarias realizar ceremonias y rituales vinculados a sus cosmovisiones

El decreto que devuelve Toniná
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen objetivos prioritarios cercan de

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: esta es la cantidad millonaria que recibirá el ganador

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

El top de las mejores series de Prime Video en México

DEPORTES

Chofis López reaparece tras ser

Chofis López reaparece tras ser despedido de Pachuca y sorprende por su aspecto físico

Cruz Azul compró a un defensor que podría sustituir la baja de Jesús Orozco Chiquete para el Clausura 2026

Faitelson vuelve a lanzarse contra el Turco Mohamed tras su aparición en TUDN: “Generación de cristal”

Ellos son los hermanos que juegan en Tigres y que Pumas podría contratar para el Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son los detalles que faltan para que Miguel Borja llegue a Cruz Azul para el Clausura 2026