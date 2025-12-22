Aseguran laboratorio clandestino de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Fueron asegurados casi 100 kilos de droga (Facebook/Marina del Pilar)

Las autoridades de Baja California informaron sobre el aseguramiento de instalaciones que al parecer era usadas como laboratorio clandestino de metanfetamina.

Fue en Tijuana que agentes de seguridad ubicaron y desarticularon el sitio en el que fueron halladas 189 bolsas de metanfetamina, así como diversos barriles con químicos, según detalló al gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria también destacó que la intervención ocurrió como respuesta a una denuncia anónima y a la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación.

“Durante la Mesa de Seguridad encabezada por nuestra gobernadora Marina Del Pilar, se informó del aseguramiento en Tijuana de un inmueble con 189 bolsas de metanfetamina y sustancias químicas, presuntamente utilizadas para un laboratorio clandestino”, escribió Gobierno de Baja California a través de Facebook, el 19 de diciembre.

Parte de lo hallado en el sitio (FGR)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran el lugar donde fueron halladas las sustancias, así como agentes de seguridad en el sitio. Los reportes indican que fueron asegurados 96 kilogramos de droga en proceso.

Información compartida por la prensa local señala que también fue asegurada acetona y documentos. Elementos del Ejército fueron los encarados de la seguridad perimetral del laboratorio que estaba en una casa en proceso de construcción.

Destruyen precursores químicos en Baja California

Por su parte, el 21 de diciembre, la FGR informó sobre la incineración de más de tres toneladas y más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California, sustancias que fueron aseguradas en diferentes operativos del Gabinete de Seguridad.

Entre las sustancias destruidas había:

Autoridades informaron que los precursores decomisados en Baja California fueron incinerados por una empresa del Edomex. Crédito: FGR

Acetato de plomo

Cianuro de sodio

Hidróxido de sodio.

Acetona

Ácido clorhídrico

Alcohol etílico

Cloruro de bencilo

Residuos de 1- fenil 2- propanona

Residuos de cianuro de bencilo

Residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona

Tolueno.

La autoridad ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), adscrita a Baja California, y peritos fueron los encargados del proceso de destrucción.

Incautan 45 millones de pesos en sustancias químicas

En diferentes momentos, agentes de seguridad han hallado y desarticulado sitios en los que se almacenaban drogas ene l estado. El pasado 2 de diciembre el Ejército informó sobre el hallazgo de más de 2 mil litros de precursores químicos usados en la creación de metanfetaminas.

Las sustancias estaban escondidas bajo la tierra, en una zona de Ensenada, específicamente en el ejido Benito Juárez. El informe del Ejército establece que el valor de la droga sería de 45 millones de pesos aproximadamente.

El aseguramiento de más de 40 bidones de 50 litros con sustancias consideradas esenciales para elaborar drogas sintéticas fue calificado como un golpe a la delincuencia organizada.