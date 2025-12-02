Hallan precursores químicos “bajo tierra” y decomisan 45 millones de pesos en Ensenada, Baja California

El Ejército Mexicano contabiliza más de 40 bidones de sustancia química específica para la fabricación de drogas sintéticas y metanfetamina | SSPC / Especial

En estos días, el Ejército Mexicano localizó más de 2 mil litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas, los cuales se encontraban ocultos bajo tierra en una zona serrana de Ensenada, Baja California. El hallazgo fue realizado por personal del 67° Batallón de Infantería, quien desplegó un operativo de reconocimiento en el ejido Benito Juárez, a 120 kilómetros al sur del puerto.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los insumos estaban enterrados y cubiertos con hules de plástico en más de 40 bidones de 50 litros, todos con sustancias consideradas esenciales para laboratorios de drogas sintéticas. Entre los materiales detectados se confirmó Fenil-2-Propanona (P2P), compuesto clasificado como precursor directo para la fabricación de metanfetaminas.

De acuerdo con la comunicación oficial, el aseguramiento representa “un golpe a la delincuencia organizada” con un valor que asciende a 45 millones de pesos aproximadamente. A la par, y tras el decomiso, los químicos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dará seguimiento a la investigación sobre la procedencia de los insumos y su posible relación con células dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

El golpe financiero se calcula en casi 45 millones de pesos hasta el momento | Cuartoscuro

¿Cómo operaban los responsables del “escondite químico”?

Autoridades castrenses detallaron que el descubrimiento ocurrió durante patrullajes de vigilancia desplegados en zonas serranas de difícil acceso. La estructura subterránea utilizada para ocultar los químicos mostró un patrón similar al detectado en otros estados donde operan grupos delictivos especializados en la producción de metanfetaminas.

Los militares encontraron los bidones enterrados en una zona con vegetación densa y rutas secundarias que permiten el ingreso de vehículos ligeros sin llamar la atención. Así mismo, los recipientes estaban acomodados de forma compacta y protegidos con varias capas de plástico. Esto último con la finalidad de evitar filtraciones y reducir el riesgo de detección aérea.

Las autoridades señalaron que este tipo de ocultamiento en áreas naturales suele utilizarse cuando grupos criminales buscan “proteger cargamentos sin necesidad de instalar laboratorios completos”. La idea es que, mientras esto sucede, esperan moverlos hacia zonas donde sí puedan procesarse o distribuirse.

Las instituciones federales señalaron que las operaciones buscan identificar rutas, puntos de almacenamiento y mecanismos de ocultamiento utilizados para mantener activo el flujo de sustancias destinadas a laboratorios clandestinos en el noroeste del país.

Estos nuevos aseguramientos forman parte de las acciones de las fuerzas federales para contrarrestar la presencia de laboratorios clandestinos en el norteste del país | X / @sspsinaloa1

Modus operandi: ocultamiento químico y almacenamiento temporal

Fuentes oficiales explicaron que la técnica utilizada en Ensenada corresponde a uno de los métodos más frecuentes para encubrir precursores químicos en zonas rurales.

Puntos clave del método utilizado:

Enterramiento profundo en zonas de difícil acceso, con rutas secundarias para movilidad discreta.

Uso de hules o lonas industriales para proteger los bidones y evitar que la humedad afecte los contenidos.

Distribución en recipientes de 50 litros que facilitan su traslado manual o en vehículos ligeros.

Ubicación estratégica cerca de arroyos, barrancos o vegetación que dificulta la observación aérea.

Almacenamiento temporal previo a su traslado a laboratorios donde serían utilizados como materia prima para drogas sintéticas.