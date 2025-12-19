FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

La FGR habló sobre el cambio de beneficio y la nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú. (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Luego de que se diera a conocer que un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, la Fiscalía General de la República (FGR)reiteró que todas sus actuaciones en torno a la investigación y se realizan bajo el marco jurídico vigente y el respeto pleno al debido proceso.

Este pronunciamiento ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió públicamente a la FGR transparentar la situación legal de Rocha Cantú, quien pasó de ser testigo protegido a prófugo de la justicia, señalado por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Fue la tarde de este jueves 18 de diciembre, mediante un mensaje en X (@FGRMexico), cuando la Fiscalía respondió a la sociedad y a la petición de la Presidencia sobre el caso Rocha Cantú.

“Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la @FGRMexico informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso”, precisó.

Además, agregó que “en cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”.

¿Qué se sabe de la nueva orden de captura?

El pasado 15 de diciembre, un juez federal en Querétaro giró una nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú en la causa penal 495/2025. Esta orden como respuesta a que el empresario no asistió a tres audiencias en las que se le solicitó su presencia.

El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano Raúl Rocha Cantú es señalado en México. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Además, se subrayó la imposibilidad de las autoridades de localizar al empresario —quien había proporcionado domicilios falsos e irregulares— y a la sospecha fundada de que se ha sustraído de la justicia, cambiando de residencia e incluso de identidad, apoyado por recursos del crimen organizado, según la indagatoria.

Rocha —quien fue testigo protegido y gozó temporalmente de un criterio de oportunidad— admitió en su declaración ante la FGR haber invertido en operaciones de contrabando de combustible (“huachicol”) a instancias de Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob” (también detenido el 15 de diciembre y pieza clave en la red criminal bajo investigación).

Rocha relató al Ministerio Público que sólo fue inversor, sin papel operativo, y confesó que sus fondos se usaron para compras de hidrocarburo que luego le generaron ganancias. El combustible era almacenado en instalaciones como el predio “La Espuela”, en Querétaro.

Cayó El Yeicob, exsocio de Raúl Rocha Cantú. (Redes sociales/Cuartoscuro)

La FGR señala en la acusación que Rocha “tiene funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos, y ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información” facilitada por la FEMDO. También mantendría comunicación con otros integrantes de la célula, a quienes apoya financieramente para la operación del tráfico de hidrocarburos, armas y blanqueo de recursos.

¿Dónde está Raúl Rocha Cantú?

En este contexto, hace unos días Raúl Rocha y la Organización Miss Universo anunciaron el traslado inmediato de la sede administrativa de México a Nueva York.

El empresario trasladó la franquicia a EEUU. (Infobae México / Jesús Avilés)

En un comunicado firmado por el propio Rocha, la compañía argumentó que esta decisión era producto de una “evaluación exhaustiva” de las condiciones en México, las cuales ya no proveen un entorno estable ni seguro para una organización internacional de gran escala.

Entre las razones, el comunicado menciona la “incertidumbre jurídica, las condiciones de seguridad y los ataques infundados con motivaciones políticas”, destacando que México “ha perdido la oportunidad” de servir como plataforma global de la organización. La relocalización implica mover al personal posible a Nueva York y realizar nuevas contrataciones en esa ciudad.