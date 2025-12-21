Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Los seis detenidos fueron presentados ante las autoridades. Crédito: SCC CDMX

Tras contener una balacera y realizar un operativo contra la extorsión el pasado 18 de diciembre en la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades detuvieron a seis personas que presuntamente estarían vinculadas con el buffet de abogados Sahagún y Saavedra.

Según las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), un grupo de sujetos amenazaron a trabajadores y propietarios de una empresa localizada en la calle Río Ebro, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, además causaron disturbios y atacaron a las autoridades.

Sin embargo, dichos sujetos ya tendrían un modus operandi que exigía millones de pesos, controlaba las audiencias laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y obligaba a abogados a firmar acuerdos que extorsionaba a sindicatos y empresas bajo las órdenes de un buffet de abogados.

Elección de las víctimas, amenazas, golpes y contratos millonarios: el paso a paso de la extorsión

De acuerdo con La Jornada, el grupo de extorsionadores operaría en el despacho de abogados Sahagún y Saavedra (buffet liderado por Adolfo Sahagún) y seguía los siguientes pasos:

Localización de las víctimas

Grupos grandes de personas exige sumas millonarias de dinero a líderes empresariales y amenaza a trabajadores y abogados de los negocios en caso de no seguir sus exigencias

Una vez amenazadas, las víctimas serían obligadas a firmar contratos laborales que convengan a favor del buffet de abogados

Según el medio, el caso del 18 de diciembre fue el cumplimiento de un operativo denunciado un día antes, donde a las víctimas habían avisado al área de extorsiones de la SSC-CDMX un cobro de 12 millones de pesos y amenazas hacia trabajadores del negocio en cuestión.

“Desde hace años (Sahagún y Saavedra) son los que tienen el poder de los golpeadores y amenazadores y si no te arreglas (con los agresores) te quieren golpear.

“Ellos llegan a las audiencias con todos (los golpeadores) y uno llega solo. Te presionan psicológicamente para que te arregles. Están metidos en extorsiones con sindicatos para parar empresas y obligarlas a firmar contratos colectivos”, detalló una de las víctimas para el medio.

Tras el operativo, las autoridades informaron la detención de cuatro personas de 30, 35, 36 y 54 años de edad y posteriormente el aseguramiento de dos sospechosos más, todos puestos a disposición del Ministerio Público.

La pista que vinculó Adolfo Sahagún con el grupo extorsionador de la CDMX

Durante el operativo del pasado 18 de diciembre, las autoridades localizaron un vehículo Mini Cooper en la entrada del predio asegurado, mismo que, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, estaría vinculado a Adolfo Sahagún.

Vehículo reconocido por las autoridades y el periodista Carlos Jiménez. (FOTO: RRSS)

Según el periodista, Sahagún maneja “sindicatos fantasma” y grupos relacionados al despojo, recuperaciones e invasiones de predios.

Autoridades de la CDMX reconocieron a los policías que realizaron operativo contra extorsión

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reconocieron a los elementos que participaron en el despliegue contra extorsionadores que dejó como resultado seis personas detenidas y un policía herido en la colonia Cuauhtémoc.

Presentación de los detenidos presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc. Crédito: SCC CDMX

Los mensajes que incluyeron felicitaciones y agradecimientos a los policías, fueron publicados por Vázquez y Brugada en sus canales oficiales.

“En la Ciudad de México la extorsión no tiene cabida ni espacio: ¡se combate con decisión, inteligencia y coordinación!“, escribió Brugada en sus redes.

Finalmente, Vázquez agradeció el servicio y la vocación de los integrantes de la SSC, resaltando que la institución se mantiene como una organización sólida que responde a las demandas de seguridad de los habitantes de la capital.