Un policía herido y una mujer asesinada fue el resultado de dos ataques armados en CDMX

Las autoridades investigan las balaceras ocurridas en dos puntos distintos de la CDMX (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaban a cabo un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, colonia Cuauhtémoc en la alcaldía del mismo nombre, ubicada en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por internautas y medios locales, las autoridades se encontraban a al altura del predio con número 43 cuando fueron atacados con armas de fuego.

Los elementos de seguridad, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión pero uno de los 7 uniformados resultó herido, por lo que fue trasladado de urgencia en ambulancia mientras el cuerpo policial comenzó a revisar diferentes inmuebles para dar con las personas que se ocultaron en la región.

De acuerdo con la información publicada en la cuenta oficial de X del secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, cuatro presuntos responsables ya fueron detenidos.

Las autoridades se encuentran en la zona realizando las investigaciones periciales. (CUARTOSCURO)

Un homicidio en la alcaldía Iztacalco

En otros hechos, ocurridos en la alcaldía Iztacalco, a cargo de Lourdes Paz Reyes, una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido luego de intentar quitarse la vida tras discutir con su presunta expareja.

Según la información proporcionada por la SSC, el ataque sucedió en la intersección de la calle Añil y Churubusco.

La mujer fue ejecutada a plena luz del día por una ráfaga de balas que la impactó por la espalda. Según los datos del periodista independiente, Raúl Gutiérrez, el agresor fue un hombre que caminaba a su lado momentos antes de asesinarla.

Testimonios recopilados por Gutiérrez señalaron que las dos personas discutían acaloradamente mientras avanzaban por la acera y de un momento a otro, el hombre metió la mano entre su ropa, sacó un arma de fuego y, sin decir otra palabra, abrió fuego contra la mujer, quien cayó fulminada.

El cuerpo se desplomó sobre el asfalto mientras el estruendo de los disparos puso en alerta a los transeúntes. Sin embargo, la situación no había concluido, pues tras cometer el homicidio, el atacante giró y se apuntó al pecho, procediendo a jalar el gatillo. Su cuerpo quedó tendido a un costado del de la mujer.

De acuerdo con información proporcionada por la SSC, oficiales que patrullaban la zona, al escuchar los disparos se aproximaron y en ese momento, el sujeto se autolesionó en el pecho, motivo por el que lo trasladaron bajo custodia policial a un hospital cercano.

Paramédicos acudieron a la zona pero fue tarde para la mujer, pues ya no presentaba signos vitales. El hombre, aún con vida pero en estado crítico, fue trasladado de urgencia pero posteriormente fue reportado sin vida.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos continúan recabando las evidencias pertinentes. En el lugar ya se encontraban familiares de la fallecida.