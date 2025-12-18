Autoridades de la CDMX reconocieron a los policías que realizaron el operativo contra extorsionadores donde fueron agredidos a balazos

Los seis detenidos fueron presentados ante las autoridades. Crédito: SCC CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez, y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reconocieron a los elementos que participaron en el despliegue contra extorsionadores que dejó como resultado seis personas detenidas y un policía herido en la colonia Cuauhtémoc.

Los mensajes que incluyeron felicitaciones y agradecimientos a los policías, fueron publicados por Vázquez y Brugada en sus canales oficiales.

Según datos de Pablo Vázquez, en cuestión de segundos, los agentes implementaron acciones para salvaguardar la integridad de los denunciantes, presentes y de ellos mismos, destacando que la labor de investigación y la operación en campo resultan fundamentales para desarticular células delictivas.

Mensaje de la jefa de Gobierno, Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció el trabajo y compromiso de la SSC, y remarcó que la extorsión no tiene cabida en la capital.

Brugada se dijo al pendiente del estado de salud del policía lesionado durante el enfrentamiento y refrendó la continuidad de la estrategia para enfrentar de manera frontal este delito y proteger a las familias capitalinas.

“En la Ciudad de México la extorsión no tiene cabida ni espacio: ¡se combate con decisión, inteligencia y coordinación!“, escribió Brugada en sus redes.

Reconocimiento de Pablo Vázquez tras los hechos

La SSC de la CDMX llevó a cabo el operativo contra la extorsión en la alcaldía y colonia Cuauhtémoc. (Imagen ilustrativa) (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

Pablo Vázquez, titular de la SCC, reconoció la labor de los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, Policía Metropolitana, Policía de Proximidad y Operaciones Especiales, quienes participaron en la detención de seis presuntos responsables del delito de extorsión.

De acuerdo con Vázquez, en cuestión de segundos los agentes implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas presentes y de ellos mismos.

El funcionario subrayó que la actuación de los policías, tanto en los trabajos de investigación de gabinete como en la operación realizada en las calles, es clave para continuar con la desarticulación de células delictivas y brindar protección a la ciudadanía.

Vázquez agradeció el servicio y la vocación de los integrantes de la SSC, resaltando que la institución se mantiene como una organización sólida que responde a las demandas de seguridad de los habitantes de la capital.

Detalles del operativo en la colonia Cuauhtémoc

Según un informe publicado por la SCC, el operativo comenzó tras una llamada telefónica al área especializada en combate al delito de extorsión de la corporación.

Tras el señalamiento, personal de la dependencia atendió la denuncia y tuvo conocimiento de que un grupo de sujetos amenazó a trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería ubicada en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc.

Presentación de los detenidos presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc. Crédito: SCC CDMX

Con los indicios, autoridades señalaron que se desplegó vigilancia fija, móvil y discreta en la zona con el objetivo de proteger a las posibles víctimas y ubicar a los probables responsables, quienes, según trabajos de inteligencia, regresarían al lugar.

Durante la vigilancia, los presuntos extorsionadores arribaron armados, lo que representó una situación de riesgo inminente.

Ante esa circunstancia, los policías intervinieron para detenerlos.

Uno de los sospechosos realizó disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión para salvaguardar su vida y la de las demás personas presentes.

Las autoridades informaron preliminarmente que luego de controlar la situación, y con el apoyo de otros equipos de trabajo y el sobrevuelo de una unidad del agrupamiento Cóndores, cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años fueron detenidos.

El operativo también dejó como saldo un policía lesionado en el abdomen, quien fue trasladado de inmediato a un hospital y se reporta estable.

Posteriormente, dos personas más fueron detenidas, sumando un total de seis presentados ante la autoridad ministerial.