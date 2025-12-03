México

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

Fue interceptado tras intentar escapar de los agentes de seguridad; cuenta con antecedentes penales

El sujeto fue capturado en la alcaldía Venustiano Carranza (SSC)

Un hombre identificado por las autoridades como posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia fue detenido en la Ciudad de México, se trata de un sujeto señalado como miembro de la Unión Tepito, y quien cuenta con antecedentes por portación de arma de fuego.

El 2 de diciembre la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) informó al detención de Valente “N”, un sujeto apodado El Valente y quien tiene 47 años de edad.

Dicho sujeto trató de escapar en cuanto notó la presencia de los agentes de seguridad en la zona. El arresto de El Valente ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza, específicamente en las calles Rosario y Abraham Olvera, sitio donde los uniformados vieron a un hombre con diversas dosis de droga.

Llevaba más de 100 dosis de droga

Lo asegurado a "El Valente" (SSC)

Tras logar interceptar al sospechoso, los policías realizaron una revisión que derivó en el hallazgo de 105 bolsitas con aparente marihuana, así como una bolsa con la misma hierba a granel, otro paquete con una sustancia sólida en piedra parecida al crystal (metanfetamina), además de dinero en efectivo.

Según reportes periodísticos, El Valente estaría relacionado con extorsiones en la zona centro de la capital del país.

Cabe destacar que el hombre de 47 años estaría relacionado con una organización generadora de violencia en la CDMX y además cuenta con antecedentes penales del 2022, año en el que fue ingresado al Sistema penitenciario de la capital del país por portación de arma de fuego y delitos contra la salud, así como una carpeta de investigación por otros delitos, en el mismo año.

“De acuerdo con los trabajos de investigación e inteligencia, se supo que el detenido, al parecer, pertenece a un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la extorsión, robo, homicidio, narcomenudeo, entre otros delitos", es parte de lo informado por la institución encabezada por Pablo Vázquez Camacho.

Otros integrantes de la Unión Tepito detenidos

(Archivo)

El mismo 2 de diciembre fue informado el arresto de José Alberto “N”, alias El Pepe y Luis Raúl “N”, este último apodado El Cacas, ambos presuntos integrantes de la Unión Tepito.

Los informes indican que los dos sujetos capturados estarían relacionados con actividades de extorsión y ligados con la facción liderada por Eduardo “N”, alias El Chori, quien fue asegurado por las autoridades en marzo de 2024.

