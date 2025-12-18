Gobierno CDMX anuncia alianza con seis estados para combatir la extorsión

personas al teléfono, teléfono, miedo, preocupación, Tecnologia, celular, (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extorsión será el nuevo eje prioritario en la estrategia de seguridad interestatal en el Valle de México, según anunció Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículo.

En la conferencia de prensa del Gobierno CDMX, Brugada informó que las entidades de la región acordaron intensificar la cooperación para combatir de manera conjunta los delitos que afectan a la población, con especial énfasis en la extorsión.

El anuncio, realizado en el Museo de la Ciudad de México, reunió a las principales autoridades estatales de la zona metropolitana. Clara Brugada estuvo acompañada por Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México; Margarita González Saravia, mandataria de Morelos; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla; así como representantes de los gobiernos de Hidalgo y Tlaxcala.

Clara Brugada anunció la cooperación con seis estados para combatir la extorsión (Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno subrayó que el objetivo central es avanzar hacia una reducción sostenida de la extorsión mediante un frente común entre las entidades, fortaleciendo la coordinación metropolitana para enfrentar un delito que, según sus palabras, “lastima directamente a familias, comerciantes y trabajadores”.

Acciones para combatir la extorsión en en Valle de México y Zona Metropolitana

Entre las acciones específicas acordadas para combatir la extorsión, Brugada detalló que se realizarán las siguientes acciones:

Incremento de revisiones en centros penitenciarios.

Fortalecimiento de inhibidores de señales electromagnéticas

Coordinación operativa entre las áreas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia de los estados participantes.

Además, las entidades avanzan en la revisión y actualización de sus marcos normativos, con el propósito de homologar códigos penales, adecuar leyes estatales a las reformas recientemente aprobadas y fortalecer las sanciones contra la extorsión.

Acciones para combatir la extorsión en en Valle de México y Zona Metropolitana (Ilustración Infobae México)

La mandataria capitalina también presentó la propuesta de construir un pacto metropolitano contra la extorsión, orientado a consolidar la cooperación interinstitucional y a fortalecer la paz y la seguridad en el Valle de México. En la conferencia de prensa del Gobierno CDMX, se destacó la importancia de compartir experiencias exitosas en materia de prevención y combate al delito, así como la iniciativa de avanzar hacia la creación de un C5 Metropolitano. Este centro permitiría el intercambio de información en tiempo real entre las entidades, mejorando la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto.

En cuanto a los resultados previos de la estrategia interestatal, Brugada resaltó que la coordinación entre los gobiernos estatales ya ha permitido avances en el combate al robo de vehículos, delito que motivó originalmente estas reuniones. Durante el presente año, las entidades participantes han registrado una reducción promedio de 20% en este delito, con disminuciones que oscilan entre 5% y 48%, atribuibles al trabajo conjunto y a la implementación de medidas coordinadas.

El respaldo de las fuerzas federales y la voluntad política de las gobernadoras, gobernadores y autoridades de seguridad fueron reconocidos por la jefa de Gobierno, quien enfatizó que la cooperación interestatal continuará fortaleciéndose para enfrentar delitos que trascienden fronteras estatales y ofrecer mejores condiciones de seguridad a la población del Valle de México.