Plan Marina: activan vigilancia y rescate en destinos turísticos del 19 de diciembre al 9 de enero, en esto consiste

Elementos de la Secretaría de Marina llevarán a cabo el Operación Salvavidas Invierno durante vacaciones de invierno y hasta el 9 de enero de 2026. (Semar)

Con la llegada de la temporada vacacional de fin de año, las autoridades mexicanas redoblan esfuerzos para proteger a quienes visitan los destinos de playa más concurridos. La Secretaría de Marina, por medio de la Armada de México, puso en marcha la “Operación Salvavidas Invierno 2025” dentro del marco del Plan Marina, centrándose en la seguridad y vigilancia integral del 19 de diciembre al 9 de enero de 2026.

Este operativo busca resguardar a turistas nacionales y extranjeros en los principales centros turísticos del país.

La cobertura de la operación abarca las playas de mayor afluencia nacional, así como aquellos centros turísticos donde la Armada de México tiene jurisdicción como Guardia Costera.

El esfuerzo no es aislado: la coordinación se realiza de manera conjunta con Protección Civil y autoridades federales, estatales y municipales. En esta ocasión, el despliegue contempla 3,035 elementos navales, entre los que se cuentan almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil.

El equipo de respuesta incluye 298 unidades, distribuidas de la siguiente manera: 16 buques para vigilancia marítima,93 embarcaciones menores destinadas al rescate, 6 aeronaves, 144 vehículos terrestres y 39 ambulancias. La operación tiene como misión principal salvaguardar la vida humana en la mar y mitigar riesgos para quienes disfruten de estas zonas durante el periodo vacacional.

La integración de 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, garantiza la atención inmediata de emergencias. Estos grupos cuentan con personal altamente capacitado en diversas ramas del salvamento gracias a la formación recibida a través de cursos especializados de búsqueda, rescate, buceo y medicina hiperbárica, impartidos en la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo de Acapulco, Guerrero.

La Marina emitió distintas recomendaciones para los turistas que vacacionan en playas durante vacaciones decembrinas. (Foto: Marina)

En esto consiste el Operación Salvavidas Invierno 2025

Durante la “Operación Salvavidas Invierno 2025”, las autoridades navales implementan varias medidas esenciales para asegurar la protección de los visitantes y responder oportunamente ante cualquier eventualidad:

Instalación de puestos de socorro y rescate en puntos estratégicos, donde se brindará atención médica de primeros auxilios.

Acciones permanentes de salvavidas en playas de alta concurrencia.

Vigilancia marítima intensiva mediante buques y embarcaciones menores.

Patrullaje aéreo y terrestre coordinado con unidades de apoyo.

Participación de personal especializado de búsqueda, rescate y vigilancia, preparado para acudir al llamado ciudadano en situaciones de riesgo.

Coordinación operativa con Protección Civil y cuerpos de seguridad locales y federales para fortalecer la atención integral.

Marina emite distintas recomendaciones para vacacionistas

La Secretaría de Marina hace un llamado a la prevención y el autocuidado mediante recomendaciones específicas, orientadas a reducir accidentes y emergencias durante la estadía en las playas. Entre las sugerencias más importantes destacan las siguientes:

Respetar siempre las indicaciones de los salvavidas.

Vigilar de manera continua a los niños en zonas de playa.

Evitar ingresar al mar tras consumir alimentos, bebidas alcohólicas o ambas.

Nadar preferentemente en áreas cercanas a elementos salvavidas.

Mantenerse alejados de zonas de tráfico marítimo, como áreas de lanchas o motos acuáticas.

Si se viaja en embarcaciones menores, verificar que no estén sobrecargadas y exigir chaleco salvavidas apropiado y bien ajustado.

No bloquear accesos de playa para facilitar el paso a patrullas y ambulancias en caso de emergencia.

Aplicar protector solar regularmente.

Mantenerse hidratados mediante el consumo constante de agua.

No arrojar basura en playas ni cuerpos de agua.

Adicionalmente, la población debe observar las señales de advertencia de las Capitanías de Puerto sobre condiciones marítimas, identificadas con banderas de colores: verde (condiciones óptimas), amarillo (precaución) y rojo (prohibido bañarse). Para emergencias, la Secretaría de Marina dispone el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA 1).