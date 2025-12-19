México

Hacienda presenta el Plan Anual de Financiamiento 2026, prevé menor endeudamiento público

La política aplicada seguirá cimentada bajo cinco ejes, entre ellos la sostenibilidad de la deuda pública

Hacienda estima reducir las necesidades de financiamiento público a 16.6% del PIB en 2026, con mayor participación de deuda interna, así lo dio a conocer en el Plan Anual de Financiamiento 2026. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Plan Anual de Financiamiento 2026, documento central en la política fiscal del próximo año. El plan plantea una reducción en el endeudamiento público respecto a 2025 y ajusta la estrategia de financiamiento con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la deuda y aumentar la resiliencia ante episodios de volatilidad, bajo criterios de bienestar y humanismo.

Objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026

El Plan Anual de Financiamiento 2026 establece como prioridades cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal con niveles de riesgo y costo considerados adecuados. Otro objetivo clave es mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y sus características, permitiendo una gestión más eficiente y reduciendo presiones sobre las finanzas públicas en el corto plazo.

La Secretaría de Hacienda también prioriza un manejo integral de los riesgos y la emisión de instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. El refuerzo de la sostenibilidad de la deuda pública constituye el quinto eje de la política de financiamiento.

Reducción del endeudamiento y diversificación del portafolio

Para 2026 se proyecta que las necesidades de financiamiento del sector público representarán 16.6% del PIB, cifra menor en 2.2 puntos porcentuales frente al año anterior.

El plan prevé que la deuda interna neta del gobierno tendrá un plazo promedio de 7.9 años, mientras que el de la deuda externa alcanzará 15.6 años. Además, los valores gubernamentales a tasa fija (real y nominal) con vencimiento mayor a un año conformarán el 79.4% de la deuda interna.

Para los Bonos M, habrá reducción en las emisiones de 3 y 5 años, con aumentos en los de 20 y 30 años. (Imagen: Hacienda)

La estrategia contempla la diversificación del portafolio y la gestión de riesgos con una cobertura mediante instrumentos financieros derivados, enfocada en disminuir la volatilidad derivada de las variaciones en precios del petróleo, tipo de cambio y tasas de interés.

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) seguirá como actor relevante en la financiación de proyectos de infraestructura con alto impacto social, a través de mecanismos innovadores y sostenibles.

Programa de subastas de valores gubernamentales 1T2026

Durante el primer trimestre de 2026, la política pública de endeudamiento mantendrá una estrategia proactiva y flexible, dando preferencia al mercado local y respetando el objetivo de déficit público:

  • Las subastas de CETES de 28, 91 y 182 días serán semanales, mientras que los plazos de 1 y 2 años se licitarán cada dos semanas.
  • Las subastas de Bondes F se mantendrán quincenales para los plazos de 1 a 5 años y mensuales para los de 7 y 10 años, incrementándose el monto máximo a colocar.
  • Para los Bonos M, habrá reducción en las emisiones de 3 y 5 años, con aumentos en los de 20 y 30 años.
  • Entre los Udibonos, crecerán las emisiones a 3, 10 y 20 años, con montos estables en el plazo de 30 años.
  • El rango semanal para las subastas de CETES oscilará entre 5,000 y 20,000 millones de pesos, monto que se dará a conocer cada semana por medio de convocatorias oficiales.
Hacienda presentó calendario de subastas de valores gubernamentales 1T 2026. (Imagen: Hacienda)

Hacienda mantendrá vigilancia de mercados financieros

La Secretaría de Hacienda mantendrá monitoreo constante sobre los mercados financieros y empleará los instrumentos necesarios para asegurar la operatividad y estabilidad del mercado de deuda.

El programa de financiamiento y subastas podrá ser ajustado en función de las condiciones financieras, y cualquier cambio se comunicará oportunamente a través del Banco de México y los canales institucionales dispuestos para ello.

El Plan Anual de Financiamiento y el Programa de Subastas fueron presentados en cumplimiento del Paquete Económico aprobado para 2026 y en consonancia con la Ley Federal de Deuda Pública.

Ejes de la política de financiamiento 2026

  1. Cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a un nivel de riesgo y costo adecuados.
  2. Mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y sus características.
  3. Realizar un manejo integral de los riesgos.
  4. Fortalecer la emisión de instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y principios ASG.
  5. Reforzar la sostenibilidad de la deuda pública.

