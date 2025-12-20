México

Vacaciones de invierno: Semarnat y Cofepris alertan por seis playas de México donde no es seguro nadar

Las dependencias dieron a conocer que 14 costas recuperaron estatus “apto” para actividades recreativas en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca

Guardar
Semarnat y Cofepris alertan sobre
Semarnat y Cofepris alertan sobre seis playas no aptas para nadar durante vacaciones decembrinas 2025. (EFE/ David Guzmán)

De cara al periodo vacacional de invierno 2025, las autoridades federales mexicanas han puesto el foco en la seguridad sanitaria de las playas turísticas. Los más recientes datos consolidan avances relevantes en materia de calidad del agua de mar, aunque persisten zonas que representan riesgo para quienes buscan disfrutar del océano durante las vacaciones.

Las instituciones advirtieron de seis playas específicas donde, actualmente, no es recomendable nadar debido a la alta presencia de bacterias, según los criterios internacionales de salubridad.

Semarnat y Cofepris monitorearon 289 playas de uso recreativo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevaron a cabo el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en 289 playas de uso recreativo, ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros.

Para ello, recurrieron a la aplicación móvil “Playas Mx”, una herramienta enfocada en mantener informada a la ciudadanía sobre el estado sanitario de estos espacios, en especial durante la temporada de mayor afluencia.

Durante el periodo previo a las vacaciones de invierno, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) tomaron dos mil doscientas treinta y tres muestras de agua de las playas más visitadas del país, sometiéndolas a exhaustivos análisis microbiológicos.

El monitoreo buscó verificar el cumplimiento del máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL) para considerar un sitio apto para recreación.

Seis playas no son aptas para visitar en vacaciones decembrinas

El informe más reciente estableció que el 98 % de las playas mexicanas evaluadas cuentan con condiciones adecuadas, representando 283 áreas que cumplen los estándares de calidad.

Esto supone una mejora en comparación con el monitoreo anterior, divulgado el 17 de julio, cuando dieciséis playas resultaron no aptas. Actualmente, el número de “no aptas” se redujo a seis playas bajo observación, es decir, el dos por ciento del total de espacios destinados al turismo recreativo:

  • Tijuana, en Baja California
  • Mismaloya, en Jalisco
  • El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora
  • Barra del Tordo, en Tamaulipas
  • José Martí, en Veracruz
Playas de Baja California, Jalisco,
Playas de Baja California, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz fueron catalogadas como "no aptas" por Semarnat y Cofepris. (EFE/ David Guzmán)

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que catorce playas mexicanas mejoraron su estatus, volviendo a ser consideradas adecuadas para los bañistas tras los trabajos de saneamiento impulsados en la última revisión. Entre estas destacan:

  • El Real en Colima
  • Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo en Guerrero
  • Playa del Cuale y Playa Camarones en Jalisco
  • Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos en Michoacán
  • Bocana en Oaxaca.

Implementan acciones en playas “no aptas”

Las seis playas donde aún existe riesgo al contacto con el agua han sido objeto de acciones inmediatas coordinadas entre Cofepris y las APCRS, en conjunto con los respectivos comités locales.

El objetivo es restaurar las condiciones de salubridad y prevenir eventuales amenazas a la salud de turistas nacionales e internacionales. Las autoridades “exhortan a los visitantes a mantenerse informados sobre el estado de las playas mediante la aplicación Playas Mx y a preservar la limpieza de estos espacios naturales”.

La recomendación oficial para la población es consultar antes de cada viaje la información actualizada sobre la aptitud de las playas utilizando canales oficiales como la aplicación móvil específicamente habilitada para este fin o el enlace digital disponible, ayudando así a reducir los riesgos sanitarios y propiciando un turismo responsable.

En líneas la determinación de Cofepris y Semarnat sobre las playas mexicanas en vacaciones decembrinas

  1. Semarnat y Cofepris realizaron el Tercer Monitoreo 2025 de la calidad del agua en 289 playas recreativas de 17 estados costeros, utilizando la aplicación móvil “Playas Mx” para informar a la ciudadanía.
  2. El 98 % de las playas evaluadas cumplen los estándares de calidad internacionales para el baño recreativo, sumando 283 áreas aptas.
  3. Seis playas fueron catalogadas como “no aptas” para nadar por altos niveles de bacterias: Tijuana (Baja California), Mismaloya (Jalisco), El Veneno/Miramar y San Francisco (Sonora), Barra del Tordo (Tamaulipas) y José Martí (Veracruz).
  4. Catorce playas recuperaron su estatus de aptas para bañistas tras trabajos de saneamiento y mejoras en la calidad del agua durante el último periodo de revisión.
  5. Autoridades recomiendan a los turistas consultar la aplicación “Playas Mx” o sitios oficiales antes de viajar, para verificar el estado sanitario de las playas y reducir riesgos de salud.

Temas Relacionados

Playas de MéxicoSemarnatCofeprisNavidadAño NuevoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo usar las claras de huevo para mejorar la firmeza de la piel del cuello?

El uso de este ingrediente doméstico ofrece una apariencia más lisa de la dermis

¿Cómo usar las claras de

AICM: pasajeros de avión con dirección a Cancún vivieron momentos de tensión por piloto que se encerró en cabina

La demanda del trabajador se centraba en un supuesto despido por parte de la aerolínea, además del retraso en los pagos de 5 meses y aguinaldo

AICM: pasajeros de avión con

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

La salud de la conductora de televisión se vio nuevamente afectada

Yolanda Andrade comparte emotivo video

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

La pareja dejó ver su espectacular residencia decorada al estilo Ralph Lauren

Nodal y Ángela Aguilar presumen

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Después de 10 semanas, el creador de contenido logró el primer lugar junto a Briggitte Bozzo

Aarón Mercury gana Las Estrellas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Hernán Bermúdez

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

Quién es el “Delta 1”, jefe de sicarios de Los Deltas del CJNG recapturado por tercera ocasión en Jalisco

The New York Times destacó gestión de Harfuch en materia de seguridad y cooperación con EEUU

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade comparte emotivo video

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

Aarón Mercury gana Las Estrellas Bailan en Hoy y sus seguidoras lanzan dardo para La Casa de los Famosos México

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar el fin de semana

Accidente: la serie de suspenso que arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

Santiago Giménez fue operado con

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan