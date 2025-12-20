Vacaciones de invierno: Semarnat y Cofepris alertan por seis playas de México donde no es seguro nadar

Semarnat y Cofepris alertan sobre seis playas no aptas para nadar durante vacaciones decembrinas 2025. (EFE/ David Guzmán)

De cara al periodo vacacional de invierno 2025, las autoridades federales mexicanas han puesto el foco en la seguridad sanitaria de las playas turísticas. Los más recientes datos consolidan avances relevantes en materia de calidad del agua de mar, aunque persisten zonas que representan riesgo para quienes buscan disfrutar del océano durante las vacaciones.

Las instituciones advirtieron de seis playas específicas donde, actualmente, no es recomendable nadar debido a la alta presencia de bacterias, según los criterios internacionales de salubridad.

Semarnat y Cofepris monitorearon 289 playas de uso recreativo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevaron a cabo el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar en 289 playas de uso recreativo, ubicadas en 76 destinos turísticos de 17 estados costeros.

Para ello, recurrieron a la aplicación móvil “Playas Mx”, una herramienta enfocada en mantener informada a la ciudadanía sobre el estado sanitario de estos espacios, en especial durante la temporada de mayor afluencia.

Durante el periodo previo a las vacaciones de invierno, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) tomaron dos mil doscientas treinta y tres muestras de agua de las playas más visitadas del país, sometiéndolas a exhaustivos análisis microbiológicos.

El monitoreo buscó verificar el cumplimiento del máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL) para considerar un sitio apto para recreación.

Seis playas no son aptas para visitar en vacaciones decembrinas

El informe más reciente estableció que el 98 % de las playas mexicanas evaluadas cuentan con condiciones adecuadas, representando 283 áreas que cumplen los estándares de calidad.

Esto supone una mejora en comparación con el monitoreo anterior, divulgado el 17 de julio, cuando dieciséis playas resultaron no aptas. Actualmente, el número de “no aptas” se redujo a seis playas bajo observación, es decir, el dos por ciento del total de espacios destinados al turismo recreativo:

Tijuana, en Baja California

Mismaloya, en Jalisco

El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora

Barra del Tordo, en Tamaulipas

José Martí, en Veracruz

Playas de Baja California, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz fueron catalogadas como "no aptas" por Semarnat y Cofepris. (EFE/ David Guzmán)

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que catorce playas mexicanas mejoraron su estatus, volviendo a ser consideradas adecuadas para los bañistas tras los trabajos de saneamiento impulsados en la última revisión. Entre estas destacan:

El Real en Colima

Caletilla, Hornos, Carabalí y Papagayo en Guerrero

Playa del Cuale y Playa Camarones en Jalisco

Nexpa en Aquila, Boca de Apiza en Coahuayana, Jardín/Eréndira, Las Peñas, Chuquiapan y Playa Caleta de Campos en Michoacán

Bocana en Oaxaca.

Implementan acciones en playas “no aptas”

Las seis playas donde aún existe riesgo al contacto con el agua han sido objeto de acciones inmediatas coordinadas entre Cofepris y las APCRS, en conjunto con los respectivos comités locales.

El objetivo es restaurar las condiciones de salubridad y prevenir eventuales amenazas a la salud de turistas nacionales e internacionales. Las autoridades “exhortan a los visitantes a mantenerse informados sobre el estado de las playas mediante la aplicación Playas Mx y a preservar la limpieza de estos espacios naturales”.

La recomendación oficial para la población es consultar antes de cada viaje la información actualizada sobre la aptitud de las playas utilizando canales oficiales como la aplicación móvil específicamente habilitada para este fin o el enlace digital disponible, ayudando así a reducir los riesgos sanitarios y propiciando un turismo responsable.

En líneas la determinación de Cofepris y Semarnat sobre las playas mexicanas en vacaciones decembrinas

