Salma Hayek promueve Carnaval de Veracruz 2026: Rocío Nahle destaca invitación del evento en febrero

El interés por el Carnaval de Veracruz 2026 crece a nivel global tras la integración de Salma Hayek como promotora internacional del evento, una alianza que la gobernadora Rocío Nahle califica como un acto de profundo amor y compromiso con las raíces veracruzanas.

A través de las cuentas oficiales de la gobernadora de Veracruz, este viernes 19 de diciembre de 2026, se difundió el video de la actriz, oriunda de Coatzacoalcos, con un mensaje audiovisual invitando a turistas de todo el mundo a vivir la experiencia única que ofrecerá el puerto en febrero de 2026: “La talentosa Salma Hayek hace la invitación abierta para que todos visiten y gocen del tradicional Carnaval de Veracruz. Es una mujer que ama y quiere a México y a Veracruz su bella tierra” escribió la mandataria estatal.

Esta colaboración tiene un objetivo claro: posicionar aún más la “fiesta más alegre del mundo” en el radar del turismo internacional y consolidar una edición de récord histórico tanto en asistencia como en derrama económica.

Salma Hayek como embajadora del Carnaval

La estrella cinematográfica Salma Hayek apareció en un video promocional invitando personalmente a los visitantes para la edición 2026, en la grabación de 28 segundos, también empresaria lanzó el siguiente mensaje:

“Como orgullosa veracruzana quiero invitarlos a vivir el carnaval más alegre del mundo, el Carnaval de Veracruz 2026 del 10 al 18 de febrero. No se pueden perder esta fiesta de clase mundial, la fiesta de todos. Ven y descubre esta tradicional explosión de alegría veracruzana”.

A la expectativa por la proyección global del evento, se suma el anuncio de una cartelera de artistas encabezada por figuras como Christian Nodal, Banda MS, Mon Laferte y Chiquito Team Band, quienes formarán parte de los conciertos masivos que se desarrollarán en la zona Veracruz–Boca del Río.

La visibilidad internacional que aporta la nominada al Oscar, señalaron desde el comité organizador, buscará romper récords de visitantes y revitalizar la esencia festiva que caracteriza a Veracruz.

Adelantan agenda del Carnaval de Veracruz 2026

En la próxima edición que se llevará a cabo en 2026, el Carnaval de Veracruz iniciará el martes 10 de febrero con la emblemática Quema del Mal Humor en el Zócalo de la ciudad, seguida de un concierto de Nelson Kanzela.

El despliegue de actividades incluye presentaciones de artistas nacionales e internacionales, desfiles y eventos simbólicos que resguardan la identidad veracruzana.

Cartelera de eventos principales:

Martes 10 de febrero : Quema del Mal Humor y concierto de Nelson Kanzela.

Miércoles 11 de febrero : Coronación de los Reyes Infantiles, grupo Picus.

Jueves 12 de febrero : Coronación del Rey del Carnaval, Havana D’Primera, Lavoé Orchestra y Joseph Amado.

Viernes 13 de febrero : Coronación de la Reina del Carnaval, presentación de Carlos Rivera.

Sábado 14 de febrero : Primer Desfile, con Reggaetón Mexa.

Domingo 15 de febrero : Segundo Desfile, actuación de Christian Nodal.

Lunes 16 de febrero : Tercer Desfile, presentación de Banda MS.

Martes 17 de febrero : Cuarto Desfile, show de Mon Laferte.

Miércoles 18 de febrero: Entierro de Juan Carnaval en la Macroplaza, cierre con Chiquito Team Band.

El Carnaval de Veracruz 2026 tendrá invitados como Christian Nodal, Banda MS, Mon Laferte y Chiquito Team Band. (Fotos: Twitter/@carnaval_ver)

