Ricardo Monreal plantea voto obligatorio para fortalecer la participación ciudadana en la reforma electoral

Ricardo Monreal señala que el voto obligatorio busca combatir el abstencionismo y fortalecer la participación ciudadana.

La próxima reforma político-electoral comienza a tomar forma en el Congreso y uno de los planteamientos que ya genera debate es la posibilidad de establecer el voto obligatorio en México.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que esta medida busca combatir el abstencionismo y fortalecer la participación ciudadana, en el marco de la iniciativa que será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las próximas semanas.

El planteamiento clave de Monreal sobre el voto obligatorio

Ricardo Monreal explicó que el voto obligatorio es una de las ideas que se analizan como parte de una reforma integral del sistema electoral.

De acuerdo con el legislador, el objetivo central es reducir la ausencia en las urnas y promover una mayor corresponsabilidad cívica entre la ciudadanía.

Monreal aclara que se respetarán los tiempos legales para modificar la legislación electoral antes de los procesos comiciales.

El líder parlamentario de Morena señaló que este mecanismo podría implementarse mediante cambios a leyes ordinarias, aunque reconoció que hay posturas que consideran necesaria una modificación constitucional.

Detalló que la propuesta forma parte de un documento en revisión junto con la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados, lo que confirma que aún se encuentra en una etapa preliminar de análisis.

¿Cuándo se discutirá la reforma electoral?

Monreal informó que se prevé que la iniciativa de reforma político-electoral llegue al Congreso a mediados de enero.

Sin embargo, descartó la realización de un periodo extraordinario para su análisis, al considerar que no habrá tiempo suficiente para ello.

En caso de llegar a San Lázaro, se convocarían reuniones amplias para deliberar sobre los distintos temas de la reforma.

El legislador precisó que la discusión formal comenzaría el 1 de febrero, una vez que la iniciativa sea presentada ante la Comisión Permanente.

También aclaró que aún no se define si el proyecto será turnado inicialmente a la Cámara de Diputados o al Senado, aunque en caso de llegar a San Lázaro se convocarían reuniones amplias para deliberar sobre los distintos temas.

Asimismo, subrayó que se respetarán los tiempos del proceso legislativo, ya que existe un plazo legal para modificar la legislación electoral antes del inicio formal de los procesos comiciales.

Los ejes de la reforma que se avecina

Además del voto obligatorio, Monreal recordó que desde la Presidencia se han adelantado otros temas que podrían integrarse a la iniciativa, los cuales apuntan a cambios estructurales en el sistema electoral mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará en las próximas semanas la iniciativa de reforma político-electoral al Congreso.

Entre los puntos que se han mencionado destacan:

La revisión de la representación proporcional, es decir, las diputaciones y senadurías plurinominales.

La reducción de gastos asociados a los procesos electorales y al financiamiento de los partidos políticos.

El funcionamiento y posible reconfiguración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

El papel de los tribunales electorales dentro del sistema democrático.

Una reforma profunda y con alta polémica

Desde el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, anticipó que la reforma electoral será “tan profunda como la judicial” y la calificó como el tema más relevante del próximo periodo ordinario que inicia en febrero de 2026.

En términos generales, las reformas electorales buscan actualizar reglas e instituciones para fortalecer la democracia, mejorar la participación ciudadana, garantizar equidad y transparencia, y modernizar la competencia política.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anticipa que la reforma electoral será "tan profunda como la judicial.

No obstante, varias de las propuestas han generado una fuerte controversia, especialmente aquellas relacionadas con la autonomía del INE, la eliminación de plurinominales, la elección popular de consejeros y magistrados electorales, así como la posible desaparición de los OPLES.

Mientras Morena y sus aliados sostienen que estos cambios permitirían reducir costos y acercar las instituciones a la ciudadanía, la oposición y organizaciones civiles advierten riesgos para el equilibrio de poderes y los contrapesos democráticos.

El debate, anticipan legisladores, será uno de los más intensos del próximo periodo legislativo.