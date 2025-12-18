México

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La intérprete de “Cuéntame” prefiere mantenerse al margen de los asuntos privados del matrimonio de su prima

La integrante de la dinastía Aguilar volvió a dejar claro que solo responde preguntas sobre su carrera. (IG, Majo Aguilar - Captura de pantalla @premiosjuventud)

Majo Aguilar compartió en un reciente encuentro con la prensa que no tiene información sobre la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ante el desconocimiento sobre los detalles del enlace, tomó la decisión de no involucrarse en los asuntos familiares, tal y como lo compartió desde meses atrás.

Majo Aguilar salió en defensa de su prima Ángela Aguilar y pidió parar el hate en su contra. (TikTok: Majo Aguilar)

Majo Aguilar se mantiene al margen de las polémicas familiares

La integrante de la dinastia Aguilar abordó públicamente su postura ante la próxima celebración de su prima, prevista para mayo, y el distanciamiento que mantiene con sus familiares.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la hija de Antonio Aguilar Jr. fue consultada sobre su posible asistencia a la boda de su prima y Christian Nodal, cuya ceremonia religiosa se realizará en 2026.

“No sabemos nada”, subrayó la cantante, dejando clara su postura de no involucrarse en temas que no le corresponden.

Y agregó: “A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta, sino porque cuando me preguntan, no solo de mi prima, sino de cualquier otra persona, no me meto porque no me corresponde”.

La cantante prefiere enfocarse en su bienestar y evitar comentarios sobre la boda de su prima, apostando por la armonía en su vida. Crédito: Cuartoscuro

Lista de invitados a la boda de Nodal y Ángela Aguilar

Desde que la hija de Pepe Aguilar anunció durante su gira “Libre corazón” por Estados Unidos su enlace religioso con Nodal, han surgido varias expectativas sobre la lista de invitados.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, fueron las palabras que sorprendieron a los seguidores de Ángela Aguilar.

Desde entonces, el enlace sigue generando interés, pues desde hace meses la familia Aguilar permanece en el ojo del huracán por supuesto distanciamiento que fue confirmado por Majo Aguilar en un live anteriormente.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal anuncian su enlace religioso, generando expectativas sobre la lista de invitados y la celebración. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Majo Aguilar prefiere ser “puro amor” en medio de la polémica

En el mismo encuentro con la prensa, Majo Aguilar también reafirmó su filosofía de vida, orientada a la positividad y el respeto.

La intérprete de regional mexicano manifestó que su lema constante es “Puro amor”, una actitud que resume su forma de enfrentar la vida y las controversias públicas.

Además, es una perspectiva que refuerza su decisión de evitar polémicas o especulaciones sobre la vida de terceros, manteniendo una distancia prudente respecto a los asuntos familiares.

Majo Aguilar explica que la falta de comunicación frecuente con su familia no implica enemistad ni desinterés personal. Crédito Instagram

Por su parte, Ángela Aguilar ha optado por no profundizar en los rumores de rivalidad, aunque se sabe que la relación con su prima ha cambiado con el tiempo. Actualmente, existe una distancia, sin que ello haya derivado en confrontaciones públicas o declaraciones directas.

Majo Aguilar confesó no tener una relación cercana con Ángela Aguilar

En un video publicado en TikTok, la intérprete de “Cuéntame” aclaró que la falta de comunicación frecuente con su familia no implica enemistad:

“Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí”, expresó.

De esa forma, enfatizó en que busca transparencia y evitar malentendidos sobre la naturaleza de su relación con Ángela y Pepe Aguilar.

