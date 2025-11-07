México

“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

La hija de Pepe Aguilar inició su gira ‘Libre corazón’

Guardar
Se burlan de Ángela Aguilar
Se burlan de Ángela Aguilar tras anuncio de concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: “A ella sí la quieren” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El regreso de Ángela Aguilar a los escenarios sigue dando de qué hablar.

Tras el inicio de su gira Libre Corazón en Texas, la cantante mexicana volvió a convertirse en tema central de conversación en redes sociales, no sólo por las similitudes que los usuarios encontraron entre su show y el de Cazzu, sino también por su manera de bailar, que varios internautas compararon con la de su prima, Majo Aguilar.

El pasado 6 de noviembre, Ángela se presentó en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, con un concierto que marcó su retorno después de un año fuera de los escenarios. Durante el evento, interpretó su versión de “La Tequilera” luciendo un conjunto morado de dos piezas, con un top tipo strapless y un pantalón de corte ancho a la cintura.

(TikTok: @elytorres_91)
(TikTok: @elytorres_91)

La cantante acompañó su interpretación con una breve coreografía que rápidamente fue analizada por los usuarios en TikTok, donde varios señalaron que su estilo de baile les recordaba al de su prima Majo.

“Ya baila como su prima”: los comentarios en TikTok sobre Ángela Aguilar

Los comentarios no tardaron en llenar las redes:

  • “Me recuerda a Majo”
  • “Imita a Majo bailando”
  • “No sé por qué se me hace que baila como Majo ahora”
  • “Ya baila como su prima y ella ni bailaba
  • “Ahora ya le copió a la prima”
Tras su concierto de EEUU, redes la criticaron (Tiktok/nancy.martinez6)

Muchos usuarios destacaron que antes Ángela no solía incorporar movimientos de baile en sus presentaciones y que, tras su regreso, su puesta en escena parece tener una influencia más teatral y coreográfica.

El tema ha generado división entre quienes celebran su evolución artística y quienes consideran que está perdiendo autenticidad.

También la comparan con Cazzu: “Quiso hacer el mismo show”

La polémica no se quedó ahí. El espectáculo de Ángela Aguilar fue comparado también con el de Cazzu, expareja de Christian Nodal, por la forma en que ambos shows combinan elementos escénicos y teatrales.

Durante su interpretación de “El Equivocado”, Ángela apareció sola en el escenario mientras un bailarín se acercaba, tomaba su cintura y la envolvía con pasos de ballet. Al finalizar, le ofreció un ramo de rosas rojas que ella pidió repartir entre el público.

Ángela Aguilar es blanco de
Ángela Aguilar es blanco de ataques de odio en redes sociales. (@angela_aguilar_, @cazzu, Instagram)

En redes sociales, los usuarios señalaron las similitudes con la gira “Latinaje” de Cazzu, caracterizada por una narrativa escénica dividida en actos, con orquesta, bailarines, utilería especial y cambios de vestuario.

“Quiso hacer el mismo show de Cazzu”“Eso parece show de secundaria”“Parece vals de 15 años”“Ayúdate tantito”“Ni Temu se atrevió a tanto”

Temas Relacionados

Ángela AguilarMajo AguilarTexasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

La esperada cinta reinterpreta el clásico de Mary Shelley con un enfoque humanista, visualmente único y ya disponible en streaming, pero aún sobrevive en algunas salas alternativas

Frankenstein de Guillermo del Toro

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan líneas 3 y 9 con retraso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

La mandataria fue cuestionada sobre la efectividad de la Estrategia Nacional de Seguridad en jóvenes que son reclutados por el narcotráfico en México

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Sheinbaum niega recorte a universidades estatales y promete compensar ajustes al IPN y TecNM

La presidenta aseguró que no habrá afectaciones a la educación superior y que se repondrán los recursos a institutos tecnológicos

Sheinbaum niega recorte a universidades

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

El cantante británico celebró la decisión de México y exigió la liberación de Pedro Castillo

Roger Waters aplaude a Claudia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿La producción asustó a los granjeros?

¿Controlan lo que bebe? Exhiben video del staff de Christian Nodal oliendo y retirando sus bebidas en pleno show

Exhiben lugares vacíos en el primer concierto de Ángela Aguilar como solista: “Somos tres, ni al caso”

DEPORTES

Jornada 17 del Apertura 2025:

Jornada 17 del Apertura 2025: qué se juega cada equipo antes del Play In

¿CR7 en la Comarca Lagunera? Aleco Irarragorri confirma que Portugal analiza concentrarse en Torreón para el Mundial 2026

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien