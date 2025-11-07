“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

Se burlan de Ángela Aguilar tras anuncio de concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: “A ella sí la quieren” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El regreso de Ángela Aguilar a los escenarios sigue dando de qué hablar.

Tras el inicio de su gira Libre Corazón en Texas, la cantante mexicana volvió a convertirse en tema central de conversación en redes sociales, no sólo por las similitudes que los usuarios encontraron entre su show y el de Cazzu, sino también por su manera de bailar, que varios internautas compararon con la de su prima, Majo Aguilar.

El pasado 6 de noviembre, Ángela se presentó en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, con un concierto que marcó su retorno después de un año fuera de los escenarios. Durante el evento, interpretó su versión de “La Tequilera” luciendo un conjunto morado de dos piezas, con un top tipo strapless y un pantalón de corte ancho a la cintura.

(TikTok: @elytorres_91)

La cantante acompañó su interpretación con una breve coreografía que rápidamente fue analizada por los usuarios en TikTok, donde varios señalaron que su estilo de baile les recordaba al de su prima Majo.

“Ya baila como su prima”: los comentarios en TikTok sobre Ángela Aguilar

Los comentarios no tardaron en llenar las redes:

“Me recuerda a Majo”

“Imita a Majo bailando”

“No sé por qué se me hace que baila como Majo ahora”

“Ya baila como su prima y ella ni bailaba

“Ahora ya le copió a la prima”

Tras su concierto de EEUU, redes la criticaron (Tiktok/nancy.martinez6)

Muchos usuarios destacaron que antes Ángela no solía incorporar movimientos de baile en sus presentaciones y que, tras su regreso, su puesta en escena parece tener una influencia más teatral y coreográfica.

El tema ha generado división entre quienes celebran su evolución artística y quienes consideran que está perdiendo autenticidad.

También la comparan con Cazzu: “Quiso hacer el mismo show”

La polémica no se quedó ahí. El espectáculo de Ángela Aguilar fue comparado también con el de Cazzu, expareja de Christian Nodal, por la forma en que ambos shows combinan elementos escénicos y teatrales.

Durante su interpretación de “El Equivocado”, Ángela apareció sola en el escenario mientras un bailarín se acercaba, tomaba su cintura y la envolvía con pasos de ballet. Al finalizar, le ofreció un ramo de rosas rojas que ella pidió repartir entre el público.

Ángela Aguilar es blanco de ataques de odio en redes sociales. (@angela_aguilar_, @cazzu, Instagram)

En redes sociales, los usuarios señalaron las similitudes con la gira “Latinaje” de Cazzu, caracterizada por una narrativa escénica dividida en actos, con orquesta, bailarines, utilería especial y cambios de vestuario.

“Quiso hacer el mismo show de Cazzu”“Eso parece show de secundaria”“Parece vals de 15 años”“Ayúdate tantito”“Ni Temu se atrevió a tanto”