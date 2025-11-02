Distanciamiento de Ángela Aguilar con su prima Majo tendría un trasfondo más delicado que Belinda

En el pasado, Ángela y Majo han reconocido que sus caminos se separaron. (@angela_aguilar_, @belindapop, Instagram)

Durante meses se especuló que la amistad de Majo Aguilar con Belinda habría sido el motivo del enfriamiento en su relación con Ángela Aguilar. Esta versión cobró fuerzas en días pasados, cuando la artista pop invitó a su tradicional fiesta de Halloween a Majo.

Sin embargo, nueva información apunta a un origen más delicado: presuntos problemas personales que habrían causado tensiones dentro de la dinastía Aguilar.

Belinda compartió en sus redes sociales una foto junto a Majo. (@belindapop, Instagram)

Pepe Aguilar, en el ojo del huracán

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, en el programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, los desencuentros entre las primas no se deben a rivalidades artísticas ni a amistades externas, sino a un episodio ocurrido hace algunos años, cuando Majo enfrentó una etapa complicada. “Esto fue hace como dos, tres años. Me enteré que Majo Aguilar estaba en un antro, en este bar, y de repente se desvaneció porque había consumido una sustancia que le generó una situación complicada en su cuerpo, al grado que llegó una ambulancia”, explicó Cuevas.

El comunicador señaló que este episodio habría generado preocupación en su entorno familiar y afectó temporalmente la relación entre los miembros de la dinastía. “Me contaron que eso fue el detonante por el que los papás de Ángela no querían que conviviera con ellos. Inclusive, a una fiesta de sus primos, creo que era de Ángela, no dejaron entrar a Majo; la dejaron afuera”, añadió el periodista, asegurando que la información provino de una fuente cercana a la cantante.

Majo Aguilar rompió el silencio, aunque lo hizo con mesura, distancia y un toque de humor. (Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

Pese a las versiones, Gabo Cuevas aclaró que Majo ya superó esa etapa y actualmente goza de estabilidad personal y profesional. “No sé si realmente está pasando por un problema. De repente, ser bebedor social es común, pero cuando ya te gana la fiesta es cuando empiezas a detectar lucecitas rojas”, comentó.

La trayectoria y vida personal de Majo Aguilar

Majo Aguilar, nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha construido una carrera sólida dentro del regional mexicano. Aunque pertenece a una de las familias más influyentes de la música, la intérprete de "Triste recuerdo" ha apostado por un estilo propio que combina lo tradicional con lo contemporáneo.

La cantante ha expresado en diversas entrevistas su deseo de ser reconocida por su trabajo y no por las comparaciones con Ángela Aguilar. En una charla reciente con Despierta América, Majo reconoció que la cercanía que tuvo con su prima durante la infancia cambió con el tiempo, aunque mantiene buenos recuerdos.“Ya no somos tan cercanas porque así se ha dado la vida. Yo deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías”, expresó.

Pese a los rumores, ambas artistas continúan destacando en la música mexicana. Mientras Ángela consolida su carrera internacional junto a Christian Nodal, Majo sigue abriéndose camino con autenticidad, demostrando que su talento va más allá del apellido que comparte con una de las familias más poderosas del espectáculo.