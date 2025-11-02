México

Distanciamiento de Ángela Aguilar con su prima Majo tendría un trasfondo más delicado que Belinda

Aunque la reciente fiesta de Halloween de la artista pop desató rumores, el periodista Gabo Cuevas expuso otra versión

Guardar
En el pasado, Ángela y
En el pasado, Ángela y Majo han reconocido que sus caminos se separaron. (@angela_aguilar_, @belindapop, Instagram)

Durante meses se especuló que la amistad de Majo Aguilar con Belinda habría sido el motivo del enfriamiento en su relación con Ángela Aguilar. Esta versión cobró fuerzas en días pasados, cuando la artista pop invitó a su tradicional fiesta de Halloween a Majo.

Sin embargo, nueva información apunta a un origen más delicado: presuntos problemas personales que habrían causado tensiones dentro de la dinastía Aguilar.

Belinda compartió en sus redes
Belinda compartió en sus redes sociales una foto junto a Majo. (@belindapop, Instagram)

Pepe Aguilar, en el ojo del huracán

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, en el programa Dulce y Picosito de Flor Rubio, los desencuentros entre las primas no se deben a rivalidades artísticas ni a amistades externas, sino a un episodio ocurrido hace algunos años, cuando Majo enfrentó una etapa complicada. “Esto fue hace como dos, tres años. Me enteré que Majo Aguilar estaba en un antro, en este bar, y de repente se desvaneció porque había consumido una sustancia que le generó una situación complicada en su cuerpo, al grado que llegó una ambulancia”, explicó Cuevas.

El comunicador señaló que este episodio habría generado preocupación en su entorno familiar y afectó temporalmente la relación entre los miembros de la dinastía. “Me contaron que eso fue el detonante por el que los papás de Ángela no querían que conviviera con ellos. Inclusive, a una fiesta de sus primos, creo que era de Ángela, no dejaron entrar a Majo; la dejaron afuera”, añadió el periodista, asegurando que la información provino de una fuente cercana a la cantante.

Majo Aguilar rompió el silencio,
Majo Aguilar rompió el silencio, aunque lo hizo con mesura, distancia y un toque de humor. (Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

Pese a las versiones, Gabo Cuevas aclaró que Majo ya superó esa etapa y actualmente goza de estabilidad personal y profesional. “No sé si realmente está pasando por un problema. De repente, ser bebedor social es común, pero cuando ya te gana la fiesta es cuando empiezas a detectar lucecitas rojas”, comentó.

La trayectoria y vida personal de Majo Aguilar

Majo Aguilar, nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha construido una carrera sólida dentro del regional mexicano. Aunque pertenece a una de las familias más influyentes de la música, la intérprete de "Triste recuerdo" ha apostado por un estilo propio que combina lo tradicional con lo contemporáneo.

La cantante ha expresado en diversas entrevistas su deseo de ser reconocida por su trabajo y no por las comparaciones con Ángela Aguilar. En una charla reciente con Despierta América, Majo reconoció que la cercanía que tuvo con su prima durante la infancia cambió con el tiempo, aunque mantiene buenos recuerdos.“Ya no somos tan cercanas porque así se ha dado la vida. Yo deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías”, expresó.

Pese a los rumores, ambas artistas continúan destacando en la música mexicana. Mientras Ángela consolida su carrera internacional junto a Christian Nodal, Majo sigue abriéndose camino con autenticidad, demostrando que su talento va más allá del apellido que comparte con una de las familias más poderosas del espectáculo.

Temas Relacionados

Ángela AguilarMajo AguilarBelindaPepe Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

Su desempeño al frente del reality ha derivado en constantes críticas en X, donde lo acusan de confundir a la audiencia y matar la emoción de las galas

Adal Ramones rompe el silencio

“México necesita un gobierno valiente”: CONCANACO tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La Confederación de Comercio, Servicios y Turismo exigió justicia y protección para los servidores públicos y trabajadores del campo

“México necesita un gobierno valiente”:

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Sigue el minuto a minuto del reality de TV Azteca la mañana de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo:

VIDEOS del ataque a Carlos Manzo: cerca de su familia y frente a cientos de personas, así fue el asesinato del alcalde de Uruapan

El edil falleció tras ser atacado a tiros en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, cerca de su familia y frente a cientos de personas

VIDEOS del ataque a Carlos

Así se prepara en casa el panettone tradicional de naranja que lleva pocos ingredientes

Conoce la forma más sencilla de hacer este postre

Así se prepara en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

“México necesita un gobierno valiente”:

“México necesita un gobierno valiente”: CONCANACO tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Carlos Torres Piña revela detalles sobre el atentado contra el alcalde de Uruapan

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Adal Ramones rompe el silencio

Adal Ramones rompe el silencio en torno a su posible despido de La Granja VIP por errores en vivo

La Granja VIP en vivo: encuestas indican quién de los cuatro nominados sería eliminado hoy 2 de noviembre

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

DEPORTES

Santiago Giménez es duda con

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas