Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

Majo Aguilar recibe cientos de halagos por su interpretación junto a Inspector. Crédito: Cuartoscuro

Majo Aguilar sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a Inspector, grupo mexicano de ska y rock.

Durante la noche del pasado 9 de septiembre, la intérprete de “Cuéntame” compartió el escenario con Big Javy, con quien interpretó dos grandes éxitos.

En su primer número deleitaron a los presentes con “Amargo adiós”, canción clásica de ska. Posteriormente, dieron paso al tema “Mexico en la piel”.

Una vez más, la hija de Antonio Aguilar Jr. demostró el talento que tiene para combinar géneros musicales sin dejar de enaltecer sus raíces, pues pertenece a uno de los legados más importantes del regional mexicano.

(Captura de pantalla)

Redes sociales reaccionan al dueto de Majo Aguilar e Inspector

La colaboración de los artistas acaparó rápidamente la atención de redes sociales, donde varios internautas se hicieron presentes y mostraron su apoyo a la cantante de 31 años y su incursión con nuevos géneros.

“Mezclas que no sabíamos que necesitábamos”, “Qué gran colaboración” y “Se escucha muy bien con el gran Big Javy”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Sin embargo, la destacada participación de la intérprete de temas como “Un ratito” y “Quiero verte bailar” también fue comparada con el momento que hace unos días vivió Angela Aguilar, su prima, en un importante evento.

(Captura de pantalla)

Majo Aguilar es comparada con Ángela Aguilar, aseguran que “ella sí canta”

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar acudió junto a Christian Nodal al evento de Los 300 Líderes 2025, donde la joven sorprendió a los presentes al interpretar uno de los grandes clásicos del regional mexicano.

A través de redes sociales, se dio a conocer el momento en que la integrante de la dinastía Aguilar interpreta “Paloma Negra”, sin embargo, la reacción de algunos de los presentes, entre ellos Susana Zabaleta, desató opiniones divididas.

Debido a que algunos internautas consideraron que la participación de la joven intérprete de “Dime cómo quieres” no había sido destacable, comenzaron las comparaciones con su prima, pues en el clip de Majo Aguilar junto a Inspector, también se leen comentarios como:

"Majo sí canta y es hermosa”, “Mucho más humilde, bonita, a ella sí dan ganas de ir a verla", “Ella sí canta y sin gritar”, “La única que cae bien de los Aguilar”, “Cosas que Ángela jamás podría hacer”, entre otros.

Majo Aguilar es comparada nuevamente con Ángela Aguilar.(Fotos: @majo_aguilar, @angela_aguilar_, Instagram)

Hasta el momento, Majo Aguilar no se ha pronunciado sobre su presentación y las comparaciones con los integrantes de su familia, pero en sus cuentas personales ya se observan algunos momentos de su colaboración.