Esthela Damián asume el puesto de consejera jurídica con “responsabilidad, trabajo diario y lealtad”

Esthela Damián asume la Consejería Jurídica con, afirma, un compromiso público de lealtad al proyecto de transformación de Claudia Sheinbaum .Crédito: Cuartoscuro

La reacción de Esthela Damián ante su designación como consejera jurídica este 17 de diciembre marcó el tono que buscará imprimir en su gestión. Mediante sus redes sociales, dirigió un agradecimiento puntual a Claudia Sheinbaum y subrayó un firme compromiso con la administración pública: “La asumo con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas," manifestó.

En ese mismo mensaje, Damián sintetizó su visión del cargo y la ética con la que lo enfrentará. Expresó que el mandato recibido la impulsa a "trabajar, cumplir la ley y servir al pueblo, como nos ha enseñado la primera mujer Presidenta de México (presidenta Claudia Sheinbaum)." Así, dejó claro el alineamiento de su perspectiva con los valores que la actual administración promueve.

Detalles del nombramiento y contexto

El anuncio formal de la llegada de Damián tuvo lugar tras la salida de Ernestina Godoy, quien dejó el puesto para asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República. El gobierno de México resaltó que, hasta el día de hoy, Damián desempeñaba el cargo de subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el periodo de transición, Raúl Jiménez se encargó temporalmente de la Consejería Jurídica. Esta sucesión se da a pocas semanas de que Godoy abandonara la oficina para hacerse cargo de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero a inicios de este mes.

Perfil profesional y formación de Esthela Damián

Esthela Damián cuenta con formación en Derecho y una maestría en Educación, además de especialización en derecho parlamentario y fiscal. (Presidencia).

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación. Su especialización profesional se centra en:

Derecho Parlamentario

Derecho Fiscal

Derecho Administrativo

Derecho Electoral

Derechos Humanos

Ha complementado su formación a través de cursos en cobranza coactiva, participación fiscal y legislación administrativa. La ahora consejera jurídica ha participado en foros y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, donde ha abordado temas como reformas fiscales, fiscalización, transparencia, políticas de drogas, diversidad familiar y ética pública.

Trayectoria en el servicio público

El paso de Damián por la administración pública de la Ciudad de México ha sido amplio y diverso. Entre sus principales cargos destacan:

Secretaria particular durante la jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo Dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia capitalino Secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

En estas responsabilidades, promovió políticas públicas orientadas a la protección de infancias, el fortalecimiento institucional y la transversalización de derechos.

Hasta el nombramiento, fungía como subsecretaria de Prevención de las Violencias, donde coordinó la estrategia de atención a las causas de la violencia bajo una perspectiva jurídica y de derechos humanos.

La nueva consejera jurídica llega al cargo consolidada como “cercana a Claudia Sheinbaum” y con una reputación afianzada en el servicio público.