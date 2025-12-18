Este será el sueldo de Esthela Damián, nueva consejera jurídica de Claudia Sheinbaum

Esthela Damián pasará a ocupar el cargo en la consejería jurídica tras la salida de Ernestina Godoy. (FB/)

El nombramiento de Esthela Damián como nueva consejera jurídica de la presidencia en el equipo de Claudia Sheinbaum destaca un cambio resultado de los más recientes movimientos en la administración de la mandataria, en los que Alejandro Gertz Manero salió de la Fiscalía General de la República (FGR) y esta ahora está encabezada por Ernestina Godoy Ramos, quien dejó vacante el cargo cercano a la titular del Ejecutivo Federal.

Ante el anunció de este nuevo nombramiento, surgen los cuestionamientos sobre el sueldo que percibirá la consejera jurídica de la presidencia, quien ha sido cercana a Sheinbaum desde su administración en Ciudad de México, cabe destacar que el sueldo que dejó Ernestina Godoy fue criticado en su momento, debido a que no encabezaba una secretaría y la suma es cuantiosa.

Según la información que versa en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la consejera jurídica de presidencia tiene una remuneración mensual bruta de 191 mil 550 pesos, por lo que ya con las deducciones previstas por la ley, el monto neto queda en $132,867.16.

Esta es la trayectoria laboral de Esthela Damián

Esthela Damián Peralta cuenta con una formación en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde realizó estudios de licenciatura. Se integró a la vida pública a través de varios cargos en la administración local y federal, adquiriendo experiencia en las áreas legislativa y ejecutiva. Participó como diputada local en CDMX y fue diputada federal.

Entre 2015 y 2018, Damián se desempeñó como directora general del DIF en la Ciudad de México, gestionando políticas de asistencia social en la capital. Después colaboró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, donde estuvo a cargo del área de Apoyo Técnico Operativo, desde la cual impulsó diversas estrategias orientadas a la protección de derechos y procedimientos policiales ajustados al marco legal vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre el nombramiento de Ernestina Godoy como titular de la FGR y hace un llamado a fortalecer relación. (Presidencia)

Esthela Damián mantiene una cercanía con Claudia Sheinbaum

La relación profesional entre Esthela Damián y Claudia Sheinbaum se fortaleció durante la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Damián fue una de las funcionarias más cercanas en áreas clave de la gestión capitalina. Su papel en la integración y aplicación de políticas públicas le permitió obtener la confianza de Sheinbaum para asumir tareas de alta responsabilidad dentro de su círculo más cercano.

Damián es considerada una figura con amplia experiencia en litigio, normatividad y procedimientos administrativos, elementos que resultan estratégicos para la presidencia que encabezará Sheinbaum.

Estos son los puntos más destacados sobre el sueldo y la trayectoria de Esthela Damián

