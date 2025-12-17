Sheinbaum nombra a Esthela Damián como nueva Consejera Jurídica en sustitución de Ernestina Godoy

La morenista que podría llegar a la Secretaría General del partido es considerada cercana a Claudia Sheinbaum Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy, quien dejó el cargo a principios de este mes para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobierno de México destacó la trayectoria de Esthela Damián, precisando que hasta esta mañana ocupó el cargo de subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El anuncio se da a casi tres semanas de que Ernestina Godoy renunció a la Consejería Jurídica para ser encargada de despacho y posteriormente, titular de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal.

Tras la salida de Godoy, la presidenta designó como encargado de despacho a Raúl Jiménez.

¿Quién es Esthela Damián?

De acuerdo con su perfil publicado por el gobierno de México, Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y maestra en Educación.

Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños, y juventudes, áreas en las que ha desarrollado una trayectoria reconocida por su consistencia técnica e institucional.

Su formación profesional incluye estudios y capacitación continua en Derecho Electoral, Derechos Humanos, y Derecho Administrativo, particularmente en aspectos normativos e impositivos, así como en actualización en Cobranza Coactiva y Participación Fiscal

Ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública, lo que ha fortalecido su visión jurídica aplicada a la función pública y al diseño normativo.

Como parte de su actividad académica y profesional, se ha destacado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales.

¿Qué cargos ha ocupado?

Se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante cuatro años fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral, la transversalización de derechos y el fortalecimiento institucional.

Hasta este día se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos.