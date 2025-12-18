México

CNDH exige que el Ejército ofrezca disculpa y repare el daño por muerte de dos niñas en Badiraguato, Sinaloa

Leidy y Alexa murieron como resultado de que elementos de Defensa interceptaron una camioneta

Los militares no trataron de
Los militares no trataron de realizar maniobras menos letales (Reuters/Jesús Bustamante/Ilustrativa)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debido de que fue detectada violación grave a derechos humanos debido al uso ilegitimo de la fuerza en un hecho que derivó en la muerte de dos menores de edad en Sinaloa.

El 18 de diciembre, la institución publicó el documento DGDDH/244/2025, en el cual urge a la institución militar a reparar el daño y a ofrecer una disculpa por los hechos ocurridos en el municipio de La Cieneguilla, en el municipio de Badiraguato.

Las menores fueron identificadas como Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7 años de edad.

Militares estaban encargados de la seguridad de los miembros de la FGE

Fue el pasado 6 de mayo que una camioneta en la que viajaba una familia fue interceptada y atacada por efectivos del Ejército que estaban asignados a la seguridad del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Parte del informe de la
Parte del informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (X/@CEDHSinaloa)

“Los militares, adscritos al 42 Batallón de Infantería, Guamúchil, rodearon una camioneta y, apuntando sus armas hacia los ocupantes, les ordenaron descender; ante lo cual dos de ellos indicaron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes“, es parte de lo compartido por la CNDH.

Cabe recordar que en dicha ocasión fue informado que los integrantes de una familia fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego como resultado de acciones de fuego cruzado.

Días después, el 13 de mayo, la CNDH recibió la queja iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). Las averiguaciones permiten señalar que hubo violaciones graves a los derechos humanos “por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego”.

Además del fallecimiento de dos menores de edad, otras cuatro personas resultaron heridas. El informe destaca que los uniformados “utilizaron de manera desproporcionada la fuerza al interceptar el vehículo en que se desplazaban”.

Las niñas fueron asesinadas el 6 de mayo | Crédito: TikTok@elvictoriano1elvicto

Militares argumentaron que oyeron disparos

Si bien los militares señalaron que su respuesta fue ante presuntos disparos, los agentes no corroboraron que dichas detonaciones provinieran del vehículo interceptado.

La CNDH explica que si bien no hay datos con los cuales asegurar que los militares actuaron de manera intencionada para causar daño, sí son directamente responsables de no salvaguardar la vida de las personas.

Tampoco hay registro de que los uniformados trataran de implementar maniobras menos letales, añade el organismo.

Además de que los agentes involucrados deberán tomar un curso sobre el uso de fuerza, el titular de la institución militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, deberá encargarse de los trámites para lograr una reparación integral del daño

La DEFENSA deberá ofrecer una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos […] y restituir el vehículo automotor en el que se transportaba la familia y que pertenece a una de las víctimas

A través de sus redes sociales, la CEDH Sinaloa compartió la resolución de la CNDH, celebrando que el cao fue atendido de manera oportuna.

