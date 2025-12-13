Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

Composición visual que muestra a un hombre armado como figura central, con el mapa del territorio de Sinaloa como fondo destacado, creando una escena de fuerte contexto geográfico y social. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fractura del Cártel de Sinaloa transformó a Culiacán en uno de los focos de violencia más críticos del país. De ser una entidad con baja incidencia delictiva, Sinaloa pasó a liderar homicidios, asesinatos de policías y robos de vehículos desde 2024, advirtió la investigadora de Causa en Común, Nancy Canjura.

Sinaloa, y particularmente Culiacán, se convirtió en uno de los territorios más peligrosos a nivel internacional debido a la guerra interna que enfrentan las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

La investigadora de la organización social en defensa de los derechos humanos, Nancy Canjura, dijo a Infobae que el análisis de la violencia en México debe hacerse caso por caso, ya que existen entidades que han logrado contener o modificar sus dinámicas delictivas mediante estrategias específicas de seguridad, como ocurrió en Coahuila y otros estados del norte, sin embargo, el escenario en Sinaloa es distinto.

“El caso de Sinaloa es el más emblemático”, señaló Canjura, al explicar que durante años la entidad no figuraba entre los primeros lugares de homicidios, asesinatos de policías, robos de vehículos, violaciones u otros delitos de alto impacto. “Lo único que sí se reportaba, pero no llamaba tanto la atención, era la desaparición forzada”, puntualizó.

De estado con baja incidencia a epicentro de la violencia

El punto de quiebre, de acuerdo con la investigadora, se dio con la fractura del Cártel de Sinaloa, particularmente en su capital. “A partir de la fractura del cártel, sobre todo en Culiacán, es donde todo se despega. Sinaloa se posicionó en primer lugar de homicidios, asesinato de policías, asesinato con tortura, robo de vehículos, entre más delitos”, explicó.

La caída del Cártel de Sinaloa es el resultado de años de enfrentamientos internos, capturas estratégicas y la presión constante de autoridades, que han ido minando la fuerza de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Este repunte de violencia, sostuvo, no obedece únicamente a fallas en las estrategias oficiales de seguridad, sino al reacomodo y la disputa entre células criminales. “Lo que vemos es que muchos de los estados controlados por grupos criminales dependen de cuántas células delictivas operen en la zona y qué tanto control tenga un grupo sobre otro. Ya no depende tanto de las estrategias de seguridad”, afirmó.

Incluso, la especialista reveló que en algunos momentos funcionarios de seguridad reconocieron la falta de control institucional frente al conflicto criminal. “Hubo ocasiones donde los propios funcionarios decían: ‘no es cosa de nosotros, es que ellos se tienen que dejar de pelear’. Así lo expresaban, y es lo que está ocurriendo”, relató.

Sinaloa lidera la violencia desde 2024

Canjura explicó que el momento exacto en que Sinaloa comenzó a encabezar los indicadores de violencia fue en 2024, cuando el cártel terminó de fragmentarse en distintas facciones enfrentadas. Desde entonces, Culiacán se ha convertido en el principal escenario de ejecuciones, ataques armados y delitos de alto impacto.

CULIACÁN, SINALOA, 17FEBRERO2025.- Un enfrentamiento y persecución a balazos entre civiles armados al sur de Culiacán en el sector Barrancos dejó un saldo de dos personas con equipo táctico sin vida y varios civiles heridos. Además, se aseguraron más de cinco vehículos uno de ellos blindados, así como dos armas largas y una corta. además dos vehículos civiles quedaron en el fuego cruzado, una doble rodado y un vehículo compacto de color verde, los enfrentamientos continúan aún con la visita de Harfuch y el Secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo el viernes pasado. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

A su juicio, lo que determina hoy la cantidad de delitos en una entidad no es únicamente la capacidad de las autoridades, sino el nivel de disputa territorial entre grupos criminales y quién impone el control. “No necesariamente es la estrategia de seguridad lo que define cuántos delitos ocurren, sino qué tantos grupos están en pleito y qué grupo tiene dominio”, afirmó.

Pérdida de gobernabilidad y focos rojos de violencia letal

Finalmente, la investigadora advirtió que el caso de Sinaloa refleja una grave pérdida de gobernabilidad frente al crimen organizado. “Habría que reconocer el nivel de gobernabilidad que se ha perdido en el estado a manos de la delincuencia organizada”, subrayó.

Además, insistió en que el fenómeno no es aislado, ya que existen entidades y municipios perfectamente identificados que concentran la violencia letal en el país, donde el control criminal supera a las instituciones.

FILE PHOTO: Cartel gunmen torch bus to block a road amid clashes clashes with federal forces following the detention of Ovidio Guzman, son of drug kingpin Joaquin "El Chapo" Guzman, in Culiacan, Sinaloa state, Mexico October 17, 2019. REUTERS/Stringer/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

En ese contexto, Culiacán se mantiene bajo la mira nacional e internacional a causa de las recientes calificaciones de Estados Unidos por medio del Departamento de Estado donde se actualizó la alerta de viaje hacia México para sus ciudadanos, en la que decretó un nivel 2 debido al “terrorismo, la delincuencia y el secuestro” y posicionó a varios estados de la República Mexicana con un nivel 4 dentro de su escala.

Estados con alerta por violencia

El Departamento de Estado de EEUU cuenta con cuatro niveles de alerta, los cuales aumentan de acuerdo a la comisión de delitos en las regiones. A continuación se presenta un listado de las entidades que fueron catalogadas como nivel 4:

Colima: esta alerta se emitió debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos criminales. Entre los actos señalados por EEUU se encuentran el homicidio y lesiones causados a transeúntes durante enfrentamientos , así como que la mayoría de los asesinados se efectúan en contra de miembros de células delictivas. Se permite a empleados de gobierno visitar zonas turísticas.

Guerrero: alerta por “ terrorismo y delincuencia ”, en los que señalan la presencia de retenes por parte de miembros del crimen organizado en los que violentan a los viajeros. Tampoco se permiten visitar zonas turísticas.

Michoacán: alerta por “ violencia generalizada ” en el estado. Solo permite viajar a sus ciudadanos a zonas especificas y con restricciones.

Sinaloa: alerta por violencia causada por cárteles. En esta región se mantiene una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Solo se permite viajar a zonas especificas a empleados del gobierno de EEUU.

Camioneta con cuerpos y narcomensaje de advertencia hallada en Culiacán coincide con visita presidencial.(X @lopezdoriga)

Tamaulipas: alerta por actividades del crimen organizado a lo largo de la frontera y en Ciudad Victoria como tiroteos , asesinatos , robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros , desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual. Señalan ataques de criminales a autobuses públicos y privados, así como patrullajes en la región fronteriza.

Zacatecas: riesgo de violencia y comisión de delitos como extorsión.

INEGI reveló las 5 ciudades más inseguras a nivel nacional

Como cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). A través de ella se dio a conocer cuáles son las ciudades más inseguras del país, según la percepción de las y los mexicanos.

El ataque generó un despliegue de agentes (X/@adn40)

De las 91 áreas urbanas de interés contempladas en la encuesta, al menos cinco concentraron la mayor percepción de inseguridad por parte de los pobladores, debido a la sensación o temor de ser víctimas de algún delito.

Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con septiembre de 2024 (58.6 %), pero no representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2025. Al desagregar por áreas urbanas, 15 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a junio de 2025: 10 con reducciones y cinco con incrementos.

A continuación las cinco entidades con mayor percepción de inseguridad en México:

Culiacán ( Sinaloa ). Percepción de inseguridad: 88.3 . Esta ciudad, ubicada al noroeste del país, desde septiembre de 2024 ha sido el escenario de un conflicto armado entre Los Chapitos y La Mayiza , las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa

Irapuato ( Guanajuato ). Percepción de inseguridad: 88.2 . Ciudad ubicada en el centro de México , es controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG )

Chilpancingo (Guerrero). Percepción de inseguridad: 86.3. Ciudad ubicada en el suroeste de México, es asediada por cárteles locales y La Familia Michoacana.

El sector inmobiliario de Sinaloa registra pérdidas tras decomisos de las autoridades y disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Ecatepec ( Estado de México ). Percepción de inseguridad: 84.4 . Ubicado en el centro del país, se encuentra controlado por La Familia Michoacana en su mayor parte del territorio, sin embargo, es asediada constantemente por cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa .

Cuernavaca (Morelos). Percepción de inseguridad: 84.2. Ubicado en el centro de México, el estado se encuentra controlado por cárteles locales, sin embargo, recientemente se han reportado enfrentamientos entre miembros de La Familia Michoacana con el Cártel de Sinaloa, CJNG y las células delictivas locales.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García (Nuevo León), con 8.9; Piedras Negras (Veracruz), con 15.0; Benito Juárez (CDMX), con 15.6; Los Mochis (Sinaloa), con 19.2 y San Nicolás de los Garza (Nuevo León), con 22.4.