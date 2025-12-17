Reportan asesinato de “El Charmín”, exagente de la FGE Sinaloa, en Culiacán

(Archivo)

Luego de que fue reportada una balacera en Culiacán, Sinaloa, reportes de medios locales informaron sobre el asesinato de Carlos Humberto Quintero Flores, un sujeto apodado El Charmín y quien es identificado como ex elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos fueron dados a conocer el 17 de diciembre. Informes compartidos por el portal Los Noticieristas indican que fue en la colonia Nuevo Culiacán fueron atacados dos sujetos.

Uno de los individuos fue identificado como El Charmín, según los primeros informes. El periodista Ernesto Martínez destaca, para el portal mencionado, que dicho sujeto también era coordinador de la inspección general de Investigaciones de Delitos Patrimoniales.

INFORMACIÓN EN DESAROLLO...