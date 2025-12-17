México

Pensión IMSS 2025: ¿Cómo se puede descargar el Tarjetón Digital?

Este documento puede ser consultado por personas activas, pensionados y jubilados, además, permite consultar distintos datos

Guardar
El Tarjetón Digital IMSS puede
El Tarjetón Digital IMSS puede ser obtenido por personas activas, pensionados y jubilados. (Jesús Avilés/Infobae México)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dado un paso relevante hacia la digitalización de servicios al poner a disposición de sus usuarios el Tarjetón Digital. Esta herramienta, creada para facilitar el acceso a información personal y financiera, responde a la necesidad de evitar traslados innecesarios y agilizar trámites para millones de trabajadores, pensionados y jubilados.

Gracias a esta plataforma, es posible consultar pagos y datos laborales desde cualquier dispositivo, sin la necesidad de acudir a una oficina o soportar largas filas.

¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve?

El Tarjetón Digital del IMSS constituye una plataforma en línea de uso oficial que está dirigida a derechohabientes, empleados en activo, pensionados y jubilados. Su función principal es permitir la consulta inmediata de salarios, comprobantes de pago, movimientos de nómina y registros históricos.

Al centralizar la información en un solo portal, los usuarios tienen a su disposición datos ordenados y transparentes, lo que otorga un mayor control sobre su situación financiera y laboral.

Requisitos indispensables para descargar el Tarjetón Digital

El acceso a esta herramienta demanda que el usuario proporcione cierta información básica, necesaria tanto para validar la identidad como para garantizar la seguridad. La inscripción exige contar con los siguientes datos:

  • Delegación
  • Matrícula
  • CURP
  • Fecha de ingreso IMSS
  • Correo Personal
  • Contraseña

Estos datos, al momento del registro, funcionan como filtros de autenticidad e impiden el acceso no autorizado a información personal.

Trabajadores activos, pensionados y jubilados
Trabajadores activos, pensionados y jubilados del IMSS pueden obtener si Tarjetón Digital.

Procedimiento detallado para obtener el Tarjetón Digital

Para obtener el Tarjetón Digital, el proceso se realiza íntegramente en línea y se recomienda hacerlo mediante una computadora para optimizar la experiencia. El usuario debe seguir los siguientes pasos:

  • Acceder al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.
  • Seleccionar la opción de registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña.
  • Completar el formulario proporcionando los datos requeridos.
  • Indicar una cuenta de correo electrónico activa, donde llegará un mensaje de verificación.
  • Crear una contraseña robusta y personalizada, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
  • Localizar el correo electrónico enviado por el IMSS y acceder al enlace de verificación.
  • Finalizado este proceso, la cuenta queda habilitada para ingresar y consultar información, lo que permitirá descargar el Tarjetón dependiendo el periodo en el que se solicite.

Con esta herramienta, los derechohabientes pueden realizar diversas gestiones: descargar comprobantes de pago, revisar el historial de descuentos, actualizar datos personales como teléfono o domicilio, acceder a movimientos de nómina y consultar créditos o préstamos vinculados al IMSS.

En líneas lo que debes saber sobre el Tarjetón Digital del IMSS

  1. El Tarjetón Digital del IMSS es una plataforma oficial orientada a empleados, pensionados y jubilados que permite consultar información financiera y laboral, como pagos, movimientos de nómina y comprobantes, sin acudir a oficinas.
  2. Su uso agiliza trámites y evita desplazamientos o filas, ofreciendo acceso desde cualquier dispositivo con internet.
  3. Para registrarse, es necesario proporcionar delegación, matrícula, CURP, fecha de ingreso al IMSS, correo personal y crear una contraseña segura.
  4. El procedimiento de registro y activación del servicio se realiza completamente en línea, mediante el llenado de un formulario y verificación a través de un enlace enviado al correo electrónico.
  5. Los usuarios pueden descargar tarjetón de pago, consultar el historial de descuentos, actualizar datos personales y acceder a la información sobre créditos o préstamos asociados con el IMSS.

Temas Relacionados

Pensión IMSSLey 73Ley 95Tarjetón DigitalAdultos MayoresTrabajadores IMSSmexico-noticias

Más Noticias

Receta de cóctel navideño con “arbolito nevado” y bajo en calorías para impresionar a tus invitados

Esta bebida es ideal para los brindis con tus seres queridos durante las fiestas decembrinas

Receta de cóctel navideño con

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

La directiva del club tapatío aseguró la permanencia de dos de sus futbolistas más influyentes de cara al próximo torneo bajo la dirección de Gabriel Milito

Doble renovación en Chivas: “La

Esta será la nueva fecha del Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

En los edificios de los alrededores de la Plaza de la Constitución se colocan estructuras de diseños alusivos a la Navidad

Esta será la nueva fecha

Conagua advierte sobre heladas y lluvias en varias regiones de México

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de algunos estados

Conagua advierte sobre heladas y

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Así fue la pelea de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a expresidenta municipal de

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte alistan

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

DEPORTES

David Faitelson reacciona al retiro

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026