Pensión IMSS 2025: ¿Cómo se puede descargar el Tarjetón Digital?

El Tarjetón Digital IMSS puede ser obtenido por personas activas, pensionados y jubilados. (Jesús Avilés/Infobae México)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dado un paso relevante hacia la digitalización de servicios al poner a disposición de sus usuarios el Tarjetón Digital. Esta herramienta, creada para facilitar el acceso a información personal y financiera, responde a la necesidad de evitar traslados innecesarios y agilizar trámites para millones de trabajadores, pensionados y jubilados.

Gracias a esta plataforma, es posible consultar pagos y datos laborales desde cualquier dispositivo, sin la necesidad de acudir a una oficina o soportar largas filas.

¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve?

El Tarjetón Digital del IMSS constituye una plataforma en línea de uso oficial que está dirigida a derechohabientes, empleados en activo, pensionados y jubilados. Su función principal es permitir la consulta inmediata de salarios, comprobantes de pago, movimientos de nómina y registros históricos.

Al centralizar la información en un solo portal, los usuarios tienen a su disposición datos ordenados y transparentes, lo que otorga un mayor control sobre su situación financiera y laboral.

Requisitos indispensables para descargar el Tarjetón Digital

El acceso a esta herramienta demanda que el usuario proporcione cierta información básica, necesaria tanto para validar la identidad como para garantizar la seguridad. La inscripción exige contar con los siguientes datos:

Delegación

Matrícula

CURP

Fecha de ingreso IMSS

Correo Personal

Contraseña

Estos datos, al momento del registro, funcionan como filtros de autenticidad e impiden el acceso no autorizado a información personal.

Trabajadores activos, pensionados y jubilados del IMSS pueden obtener si Tarjetón Digital.

Procedimiento detallado para obtener el Tarjetón Digital

Para obtener el Tarjetón Digital, el proceso se realiza íntegramente en línea y se recomienda hacerlo mediante una computadora para optimizar la experiencia. El usuario debe seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.

Seleccionar la opción de registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña.

Completar el formulario proporcionando los datos requeridos.

Indicar una cuenta de correo electrónico activa, donde llegará un mensaje de verificación.

Crear una contraseña robusta y personalizada, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Localizar el correo electrónico enviado por el IMSS y acceder al enlace de verificación.

Finalizado este proceso, la cuenta queda habilitada para ingresar y consultar información, lo que permitirá descargar el Tarjetón dependiendo el periodo en el que se solicite.

Con esta herramienta, los derechohabientes pueden realizar diversas gestiones: descargar comprobantes de pago, revisar el historial de descuentos, actualizar datos personales como teléfono o domicilio, acceder a movimientos de nómina y consultar créditos o préstamos vinculados al IMSS.

En líneas lo que debes saber sobre el Tarjetón Digital del IMSS

