Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del próximo pago en enero de 2026

Pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán en enero su primer pago de 2026.

Al aproximarse el inicio de un nuevo año, la pregunta sobre cuándo recibirán el pago de pensión las personas del IMSS o ISSSTE se convierte en una de las consultas más frecuentes entre quienes dependen de estos ingresos para su estabilidad financiera.

Las diferencias en las fechas y modalidades de depósito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hacen fundamental conocer las fechas oficiales, anticipando así la planeación económica de miles de familias.

Fechas de pagos de pensión del IMSS e ISSSTE

Las instituciones encargadas de administrar las pensiones han establecido cronogramas que responden a esquemas particulares. Mientras el IMSS efectúa sus depósitos al arranque de cada mes, el ISSSTE opta por realizar estos pagos el último día hábil previo.

Esta distinción obliga a los derechohabientes a revisar cuidadosamente las fechas para evitar malentendidos y prever la organización de sus gastos mensuales.

Enero el primer depósito para pensionados en 2026

El IMSS realizará el próximo pago correspondiente a enero de 2026 el viernes 2 de enero, ya que el primero de enero es inhábil por el festejo de Año Nuevo. El instituto mantendrá durante el año siguiente su tradición de efectuar depósitos al inicio de cada mes.

Por su parte, el último pago del ISSSTE fue el de diciembre, adelantado al 28 de noviembre. Para enero de 2026, el depósito será el viernes 2 de enero, contemplando además la segunda parte del aguinaldo para sus pensionados.

IMSS dio a conocer el calendario de pagos de los pensionados para 2026.

Así se puede reportar si el pago de pensión no fue depositado

Aunque generalmente los depósitos cumplen con el calendario anunciado, existe la posibilidad de retrasos o incidencias. Los pensionados del IMSS que enfrenten esta situación pueden comunicarse al 800 623 23 23, seleccionando la opción 3 para atención a pensionados, o acudir de manera presencial a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana para iniciar una solicitud por pagos no cobrados.

Para quienes reciben pensión del ISSSTE, las alternativas incluyen presentar una inconformidad en el módulo de atención al derechohabiente, hacer uso del Buzón Virtual de Atención, o bien marcar al 55 4000 1000, de modo que el inconveniente sea canalizado al área correspondiente y resuelto con prontitud.

Pensionados del ISSSTE recibirán pago doble

Los pensionados del ISSSTE accederán a una segunda parte del aguinaldo en enero de 2026, sumando este beneficio al depósito regular de la pensión, mientras que la primera parte se entregó en la primera quincena de noviembre.

El monto para cada beneficiario varía según su pensión mensual, estimándose para muchos un total de 40 días de pensión anual: 20 días depositados en noviembre y los otros 20 en enero.

De momento, la fecha exacta de pago para esta segunda parte del aguinaldo aún debe confirmarse, por lo que se recomienda a los derechohabientes mantenerse atentos a la información oficial proporcionada por el instituto.