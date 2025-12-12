México

INAPAM 2026: adultos mayores deberán renovar su tarjeta solo en estos 3 casos

La credencial de este programa puede utilizarse para descuentos, como identificación oficial o registrarse en algún apoyo social

Guardar
La credencial INAPAM debe renovarse
La credencial INAPAM debe renovarse solo en casos específicos.

Acceder a descuentos exclusivos y beneficios sociales mediante la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha consolidado como un recurso clave para millones de personas en México. Los adultos mayores aprovechan este documento tanto en el ámbito económico como en su integración social, desde el acceso a programas laborales hasta la posibilidad de pagar menos en tiendas y servicios públicos.

Con el final del año y la llegada del 2026, han surgido inquietudes entre los beneficiarios acerca de la vigencia de esta credencial y los posibles requisitos para su actualización. Muchos se preguntan si será necesario renovar la tarjeta el próximo año, o si podrán seguir disfrutando de sus ventajas sin realizar ningún trámite adicional.

¿Es obligatoria la renovación de la credencial INAPAM en 2026?

A pesar de los rumores y dudas frecuentes, la instrucción oficial de la Secretaría del Bienestar aclara que la tarjeta INAPAM no tiene fecha de caducidad. No importa la versión, el diseño ni el año de emisión: las credenciales siguen siendo válidas y pueden utilizarse mientras el documento permita identificar claramente al titular.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes subrayó que se debe expedir una nueva credencial solo si existen circunstancias que dificulten la comprobación de identidad del adulto mayor.

Casos en los que sí es obligatorio renovar la tarjeta INAPAM

Aunque la regla general indica que la tarjeta permanece vigente indefinidamente, existen situaciones específicas en las que sí es necesaria la renovación. Los titulares deben actualizar su credencial exclusivamente en estos tres escenarios:

  1. Deterioro o daño: Cuando la tarjeta se encuentra desgastada, ilegible o dañada, incluyendo el código de barras, es indispensable tramitar una reposición para continuar utilizando todos los servicios y beneficios sin inconvenientes.
  2. Pérdida o robo: En caso de extravío o sustracción, el beneficiario debe acudir a un módulo de atención para solicitar la reposición y no interrumpir el acceso a los descuentos y facilidades que otorga INAPAM.
  3. Emisión de nuevas versiones o actualización de datos: Si el instituto lanza una versión mejorada de la credencial, actualiza medidas de seguridad, o si es necesario corregir datos personales como nombre, CURP o domicilio, la reposición del documento es obligatoria para mantener la vigencia y funcionalidad del mismo.
Todas las versiones de la
Todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos. (X@bienestarmx)

Situaciones excepcionales y credenciales anteriores

Existe una consideración especial para quienes aún poseen la antigua credencial del INSEN (Instituto Nacional de la Senectud), antecesor del INAPAM: estas tarjetas ya no tienen validez ni permiten el acceso a descuentos. En estos casos, se requiere obligatoriamente realizar el cambio por la credencial actual emitida por INAPAM.

De esta manera, la mayoría de los adultos mayores pueden seguir utilizando su credencial sin necesidad de renovación para el 2026, salvo en los casos mencionados por la autoridad federal.

Estos son los puntos relevantes sobre la credencial INAPAM y su reposición

  1. La credencial INAPAM no requiere renovación periódica: La Secretaría del Bienestar establece que la tarjeta INAPAM no tiene fecha de caducidad y sigue siendo válida siempre que permita identificar al titular, sin importar año de emisión o diseño.
  2. Renovación solo en casos específicos: Es obligatorio actualizar la credencial únicamente si está deteriorada, perdida, robada, existen cambios en los datos personales, o se emite una nueva versión con mejoras o mayor seguridad.
  3. Las credenciales INSEN ya no son válidas: Quienes aún poseen la antigua credencial del INSEN deben cambiarla por la actual de INAPAM para seguir accediendo a descuentos y beneficios.

Temas Relacionados

INAPAMAdultos MayoresRenovación2026Secretaría del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Inspirado en la película de Netflix, esta receta casera permite personalizar cada cuenco al estilo de las protagonistas

Receta de ramen inspirado en

Multas por 33.1 millones de pesos a 16 empresas por contaminación en cuenca del río Tula

Profepa llevó a cabo distintas acciones de saneamiento en esta cuenca que abarca distintos municipios entre Hidalgo y el Estado de México

Multas por 33.1 millones de

Protestas de agricultores frenan evento de Andrea Chávez en Delicias, Chihuahua

La baja asistencia contrastó con la fuerte presencia de productores que, con mantas y maquinaria, hicieron visible su rechazo

Protestas de agricultores frenan evento

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

El exjefe de Operaciones Internacionales de la agencia afirmó que el caso revela una posible inexperiencia del efectivo

Acusación de exagente de la

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

El conductor de ‘La Granja VIP’ explicó cómo, junto a Gabriela Valencia, ha logrado que sus hijos Paola y Diego crezcan admirando a ambos padres y evitando conflictos innecesarios en casa

Este es el secreto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen siete personas junto con

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

Capturan a cuatro personas con chalecos del CJNG en Zacatecas: viajaban con menores de edad

Asesinaron a mujer policía tras terminar su turno en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears fue vista en

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

Belinda estrena el video oficial de Heterocromía, supuesta canción dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

Así nació la devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe: “Iba para seminarista”

Productora de La Casa de los Famosos México descarta a Manola Díez en el reality y revela detalles sobre próximos habitantes

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026