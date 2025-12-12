INAPAM 2026: adultos mayores deberán renovar su tarjeta solo en estos 3 casos

La credencial INAPAM debe renovarse solo en casos específicos.

Acceder a descuentos exclusivos y beneficios sociales mediante la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha consolidado como un recurso clave para millones de personas en México. Los adultos mayores aprovechan este documento tanto en el ámbito económico como en su integración social, desde el acceso a programas laborales hasta la posibilidad de pagar menos en tiendas y servicios públicos.

Con el final del año y la llegada del 2026, han surgido inquietudes entre los beneficiarios acerca de la vigencia de esta credencial y los posibles requisitos para su actualización. Muchos se preguntan si será necesario renovar la tarjeta el próximo año, o si podrán seguir disfrutando de sus ventajas sin realizar ningún trámite adicional.

¿Es obligatoria la renovación de la credencial INAPAM en 2026?

A pesar de los rumores y dudas frecuentes, la instrucción oficial de la Secretaría del Bienestar aclara que la tarjeta INAPAM no tiene fecha de caducidad. No importa la versión, el diseño ni el año de emisión: las credenciales siguen siendo válidas y pueden utilizarse mientras el documento permita identificar claramente al titular.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes subrayó que se debe expedir una nueva credencial solo si existen circunstancias que dificulten la comprobación de identidad del adulto mayor.

Casos en los que sí es obligatorio renovar la tarjeta INAPAM

Aunque la regla general indica que la tarjeta permanece vigente indefinidamente, existen situaciones específicas en las que sí es necesaria la renovación. Los titulares deben actualizar su credencial exclusivamente en estos tres escenarios:

Deterioro o daño: Cuando la tarjeta se encuentra desgastada, ilegible o dañada, incluyendo el código de barras, es indispensable tramitar una reposición para continuar utilizando todos los servicios y beneficios sin inconvenientes. Pérdida o robo: En caso de extravío o sustracción, el beneficiario debe acudir a un módulo de atención para solicitar la reposición y no interrumpir el acceso a los descuentos y facilidades que otorga INAPAM. Emisión de nuevas versiones o actualización de datos: Si el instituto lanza una versión mejorada de la credencial, actualiza medidas de seguridad, o si es necesario corregir datos personales como nombre, CURP o domicilio, la reposición del documento es obligatoria para mantener la vigencia y funcionalidad del mismo.

Todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos. (X@bienestarmx)

Situaciones excepcionales y credenciales anteriores

Existe una consideración especial para quienes aún poseen la antigua credencial del INSEN (Instituto Nacional de la Senectud), antecesor del INAPAM: estas tarjetas ya no tienen validez ni permiten el acceso a descuentos. En estos casos, se requiere obligatoriamente realizar el cambio por la credencial actual emitida por INAPAM.

De esta manera, la mayoría de los adultos mayores pueden seguir utilizando su credencial sin necesidad de renovación para el 2026, salvo en los casos mencionados por la autoridad federal.

Estos son los puntos relevantes sobre la credencial INAPAM y su reposición

La credencial INAPAM no requiere renovación periódica: La Secretaría del Bienestar establece que la tarjeta INAPAM no tiene fecha de caducidad y sigue siendo válida siempre que permita identificar al titular, sin importar año de emisión o diseño. Renovación solo en casos específicos: Es obligatorio actualizar la credencial únicamente si está deteriorada, perdida, robada, existen cambios en los datos personales, o se emite una nueva versión con mejoras o mayor seguridad. Las credenciales INSEN ya no son válidas: Quienes aún poseen la antigua credencial del INSEN deben cambiarla por la actual de INAPAM para seguir accediendo a descuentos y beneficios.