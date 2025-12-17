Pensión IMSS y Bienestar: ¿a quiénes les va a llegar el pago doble del 2 de enero de 2026?

Personas pensionadas podrán recibir un pago doble a inicios de enero de 2026.

A inicios de enero de 2026, la coincidencia entre los calendarios de depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llevará a que muchos jubilados perciban ingresos por partida doble en sus cuentas bancarias.

Esta situación excepcional no implica ninguna modificación en los montos de las prestaciones, sino que responde a la alineación de la programación de ambos programas: uno contributivo, regulado por la Ley del Seguro Social, y otro de carácter social, dirigido a mayores de 65 años.

Fecha y modalidad de los depósitos del IMSS y el Bienestar

El IMSS confirmó que el pago correspondiente a enero 2026 se depositará el viernes dos, ya que el primer día del año es inhábil para el sistema financiero. Este pago incluye la prestación mensual para quienes hayan cumplido con los requisitos de la Ley del Seguro Social bajo los distintos regímenes de cotización.

Por otra parte, la Secretaría de Bienestar planifica el depósito del apoyo bimestral para adultos mayores al inicio de enero, siguiendo un calendario escalonado, aunque no se ha dado a conocer de manera oficial la calendarización del pago, tomando como referencia los esquemas recientes, las personas con la letra inicial del primer apellido en “A” podrían ser quienes reciban este pago el 2 de enero.

IMSS anunció el calendario de pagos oficial para pensionados.

Ambos pagos se gestionan de manera separada: el IMSS utiliza las cuentas bancarias proporcionadas por los pensionados, mientras que el apoyo social se dispersa principalmente a través de tarjetas del Banco del Bienestar u otras instituciones autorizadas por la Secretaría de Bienestar.

Motivo de la coincidencia de pagos entre el IMSS y Bienestar

El doble ingreso que verán miles de adultos mayores en enero de 2026 no deriva de un ajuste excepcional ni de un aumento en las prestaciones. En realidad, responde a la simultaneidad temporal de dos esquemas independientes.

Por un lado, la pensión del IMSS, que cubre mes a mes a quienes se han jubilado por vejez, cesantía o invalidez. Por el otro, la Pensión del Bienestar, que realiza pagos de carácter bimestral a adultos mayores registrados en su padrón.

El pago del IMSS se efectiviza el primer día hábil del mes, que para 2026 será el 2 de enero. Paralelamente, el apoyo del Bienestar se entrega en la primera semana de ese mes, extendiéndose varios días según el apellido.

Estos son los puntos relevantes sobre el pago doble para adultos mayores en enero de 2026

En enero de 2026, jubilados recibirán juntos los pagos del IMSS y la Pensión Bienestar. La coincidencia no implica aumento, solo se alinearon los calendarios de ambos programas. El IMSS depositará el pago el 2 de enero, por ser el primer día hábil del año. El pago del Bienestar también podría iniciar en la primera semana de enero, empezando por apellidos con “A”. Ambos pagos se harán por separado y usando distintos métodos de depósito.