México

Pensión IMSS y Bienestar: ¿a quiénes les va a llegar el pago doble del 2 de enero de 2026?

Adultos Mayores podrán ir planeando sus finanzas del próximo año debido a la coincidencia de los depósitos ya confirmados

Guardar
Personas pensionadas podrán recibir un
Personas pensionadas podrán recibir un pago doble a inicios de enero de 2026.

A inicios de enero de 2026, la coincidencia entre los calendarios de depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores llevará a que muchos jubilados perciban ingresos por partida doble en sus cuentas bancarias.

Esta situación excepcional no implica ninguna modificación en los montos de las prestaciones, sino que responde a la alineación de la programación de ambos programas: uno contributivo, regulado por la Ley del Seguro Social, y otro de carácter social, dirigido a mayores de 65 años.

Fecha y modalidad de los depósitos del IMSS y el Bienestar

El IMSS confirmó que el pago correspondiente a enero 2026 se depositará el viernes dos, ya que el primer día del año es inhábil para el sistema financiero. Este pago incluye la prestación mensual para quienes hayan cumplido con los requisitos de la Ley del Seguro Social bajo los distintos regímenes de cotización.

Por otra parte, la Secretaría de Bienestar planifica el depósito del apoyo bimestral para adultos mayores al inicio de enero, siguiendo un calendario escalonado, aunque no se ha dado a conocer de manera oficial la calendarización del pago, tomando como referencia los esquemas recientes, las personas con la letra inicial del primer apellido en “A” podrían ser quienes reciban este pago el 2 de enero.

IMSS anunció el calendario de
IMSS anunció el calendario de pagos oficial para pensionados.

Ambos pagos se gestionan de manera separada: el IMSS utiliza las cuentas bancarias proporcionadas por los pensionados, mientras que el apoyo social se dispersa principalmente a través de tarjetas del Banco del Bienestar u otras instituciones autorizadas por la Secretaría de Bienestar.

Motivo de la coincidencia de pagos entre el IMSS y Bienestar

El doble ingreso que verán miles de adultos mayores en enero de 2026 no deriva de un ajuste excepcional ni de un aumento en las prestaciones. En realidad, responde a la simultaneidad temporal de dos esquemas independientes.

Por un lado, la pensión del IMSS, que cubre mes a mes a quienes se han jubilado por vejez, cesantía o invalidez. Por el otro, la Pensión del Bienestar, que realiza pagos de carácter bimestral a adultos mayores registrados en su padrón.

El pago del IMSS se efectiviza el primer día hábil del mes, que para 2026 será el 2 de enero. Paralelamente, el apoyo del Bienestar se entrega en la primera semana de ese mes, extendiéndose varios días según el apellido.

Estos son los puntos relevantes sobre el pago doble para adultos mayores en enero de 2026

  1. En enero de 2026, jubilados recibirán juntos los pagos del IMSS y la Pensión Bienestar.
  2. La coincidencia no implica aumento, solo se alinearon los calendarios de ambos programas.
  3. El IMSS depositará el pago el 2 de enero, por ser el primer día hábil del año.
  4. El pago del Bienestar también podría iniciar en la primera semana de enero, empezando por apellidos con “A”.
  5. Ambos pagos se harán por separado y usando distintos métodos de depósito.

Temas Relacionados

Pensión IMSSLey 73Ley 97Pensión BienestarAdultos Mayores2026mexico-noticias

Más Noticias

México refuerza la seguridad en carreteras por temporada de vacaciones de invierno

El despliegue de personal médico y vigilancia especial pretende reducir riesgos para conductores y pasajeros en los días de mayor tránsito

México refuerza la seguridad en

CDMX recibirá el Año Nuevo 2026 con una fiesta electrónica en Paseo de la Reforma

Brugada detalla los preparativos para la celebración de fin de año en la Ciudad de México

CDMX recibirá el Año Nuevo

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

Elementos de la Guardia Nacional realizaron un cateo en Ixtlahuacán del Río

Aseguran más de una tonelada

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

El actor abrió su corazón al recordar los momentos más complicados de su recuperación y destacó el papel fundamental de quienes hicieron posible su regreso a la vida

Toño Mauri festeja cinco años

Vitamina K2: las diferencias clave con la K1 y sus beneficios para la salud

Este compuesto ha despertado la atención de aquellos que buscan estrategias nutricionales para fortalecer sus huesos y proteger el sistema cardiovascular

Vitamina K2: las diferencias clave
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

ENTRETENIMIENTO

Toño Mauri festeja cinco años

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

DEPORTES

México vs Portugal: cuántos boletos

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final