Los principales errores que se cometen al tomar calcio y que afectan su absorción

Una ingesta inadecuada puede evitar que cumplan su función suplementaria y que no aporten el mineral que requiere el organismo

Los suplementos de calcio aportan
Los suplementos de calcio aportan el mineral necesario cuando la dieta diaria no cubre los requerimientos del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de calcio son productos elaborados para aportar calcio adicional al organismo y sepresentan en diversas formas, como tabletas, cápsulas, polvos o líquidos.

Su objetivo es ayudar a cubrir los requerimientos diarios de este mineral cuando la dieta no proporciona la cantidad suficiente.

Este mineral es fundamental para la formación y mantenimiento de huesos y dientes, así como para el funcionamiento adecuado de músculos, nervios y otras funciones corporales.

Los suplementos suelen recomendarse en casos de riesgo de deficiencia, como en personas con osteoporosis, mujeres posmenopáusicas, personas con intolerancia a la lactosa o dietas muy bajas en calcio

Sin embargo, son muchos los errores que pueden llegar a cometerse al consumirlos, los cuales pueden llegar a afectar en gran medida su absorción y, por lo tanto, sus beneficios.

Las personas con intolerancia a
Las personas con intolerancia a la lactosa o dietas bajas en calcio pueden beneficiarse de los suplementos de calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales errores que se cometen al tomar calcio y que afectan su absorción

Entre los principales errores al tomar calcio que afectan su absorción se encuentran:

  • Consumir calcio junto con alimentos ricos en oxalatos o fitatos: Sustancias presentes en espinaca, acelga, remolacha, salvado de trigo, nueces y algunos cereales integrales pueden impedir la absorción adecuada del calcio.
  • Tomar calcio con altas dosis de hierro o zinc: Estos minerales pueden competir con el calcio y reducir su absorción si se consumen simultáneamente.
  • Ingerir calcio con exceso de cafeína o sodio: El consumo elevado de café, té, refrescos o sal puede incrementar la excreción de calcio y afectar su biodisponibilidad.
  • Elegir suplementos en dosis muy altas en una sola toma: El organismo solo puede absorber cierta cantidad de calcio por vez, habitualmente hasta 500 mg; dosis superiores se eliminan sin ser aprovechadas.
  • No acompañar el consumo de calcio con suficiente vitamina D: La vitamina D facilita la absorción intestinal del calcio, por lo que su deficiencia puede limitar el beneficio del suplemento.
  • Tomar calcio con medicamentos que interfieren en su absorción: Algunos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones o ciertos antibióticos, pueden dificultar la asimilación del calcio.
  • Utilizar formas menos absorbibles de calcio: El carbonato de calcio, por ejemplo, requiere un ambiente ácido en el estómago para su correcta absorción; en personas con baja acidez gástrica (adultos mayores), puede ser preferible el citrato de calcio.
El exceso de cafeína o
El exceso de cafeína o sodio en la dieta incrementa la excreción de calcio y afecta negativamente su biodisponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mejorar su eficacia, se recomienda fraccionar la dosis diaria, acompañar la suplementación con vitamina D y evitar la interacción directa con alimentos o medicamentos que puedan disminuir la absorción.

