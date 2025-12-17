Los suplementos de calcio son productos elaborados para aportar calcio adicional al organismo y sepresentan en diversas formas, como tabletas, cápsulas, polvos o líquidos.
Su objetivo es ayudar a cubrir los requerimientos diarios de este mineral cuando la dieta no proporciona la cantidad suficiente.
Este mineral es fundamental para la formación y mantenimiento de huesos y dientes, así como para el funcionamiento adecuado de músculos, nervios y otras funciones corporales.
Los suplementos suelen recomendarse en casos de riesgo de deficiencia, como en personas con osteoporosis, mujeres posmenopáusicas, personas con intolerancia a la lactosa o dietas muy bajas en calcio
Sin embargo, son muchos los errores que pueden llegar a cometerse al consumirlos, los cuales pueden llegar a afectar en gran medida su absorción y, por lo tanto, sus beneficios.
Los principales errores que se cometen al tomar calcio y que afectan su absorción
Entre los principales errores al tomar calcio que afectan su absorción se encuentran:
- Consumir calcio junto con alimentos ricos en oxalatos o fitatos: Sustancias presentes en espinaca, acelga, remolacha, salvado de trigo, nueces y algunos cereales integrales pueden impedir la absorción adecuada del calcio.
- Tomar calcio con altas dosis de hierro o zinc: Estos minerales pueden competir con el calcio y reducir su absorción si se consumen simultáneamente.
- Ingerir calcio con exceso de cafeína o sodio: El consumo elevado de café, té, refrescos o sal puede incrementar la excreción de calcio y afectar su biodisponibilidad.
- Elegir suplementos en dosis muy altas en una sola toma: El organismo solo puede absorber cierta cantidad de calcio por vez, habitualmente hasta 500 mg; dosis superiores se eliminan sin ser aprovechadas.
- No acompañar el consumo de calcio con suficiente vitamina D: La vitamina D facilita la absorción intestinal del calcio, por lo que su deficiencia puede limitar el beneficio del suplemento.
- Tomar calcio con medicamentos que interfieren en su absorción: Algunos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones o ciertos antibióticos, pueden dificultar la asimilación del calcio.
- Utilizar formas menos absorbibles de calcio: El carbonato de calcio, por ejemplo, requiere un ambiente ácido en el estómago para su correcta absorción; en personas con baja acidez gástrica (adultos mayores), puede ser preferible el citrato de calcio.
Para mejorar su eficacia, se recomienda fraccionar la dosis diaria, acompañar la suplementación con vitamina D y evitar la interacción directa con alimentos o medicamentos que puedan disminuir la absorción.