Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Lideró un plan de aproximadamente 4 años para blanquear ganancias del narcotráfico

Alain Bibliowicz Mitrani fue hallado
Alain Bibliowicz Mitrani fue hallado culpable en EEUU

Un hombre de nacionalidad colombiana y francesa fue hallado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos con lo que podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión. El sujeto fue el encargado de liderar un plan para blanquear ganancias ilícitas, incluyendo del Cártel de Sinaloa.

El 15 de diciembre, el Distrito Este de Nueva York informó sobre la situación legal de Alain Bibliowicz Mitrani, un residente de Florida que fue declarado culpable de varios cargos en su contra:

  • Conspiración para lavado de dinero
  • Conspiración para fraude bancario
  • Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia
  • Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia relacionado con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una red compleja con base en Florida y Colombia

Como resultado de un juicio que duró dos semanas, Mitrani fue hallado responsable de liderar un plan de blanqueo de 300 millones de dólares, dinero perteneciente al Cártel de Sinaloa y a otras estructuras delictivas transnacionales.

El informe publicado en el sitio web del Departamento de Justicia establece que el sujeto hallado culpable era propietario y líder de una empresa conocida como Treebu, la cual aparentaba ser legítima pero que servía para encubrir una red multimillonaria de lavado de dinero con sede en Colombia y Florida.

“Entre 2020 y 2024, aproximadamente, el acusado lideró un plan para blanquear más de 300 millones de dólares, gran parte de los cuales provenían de ganancias del narcotráfico pertenecientes a cárteles como el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales”, es parte de lo informado por las autoridades.

Lavó más de 300 millones de dólares
A través del uso de empresas fantasma fueron abiertas cuentas bancarias y realizadas transferencias de dinero, este último de origen ilegal. Mitrani tuvo que mentir a las instituciones financieras acerca de sus actividades empresariales.

Con este esquema el hombre pudo blanquear más de 300 millones de dólares y con el dinero obtenido, dicho sujeto pudo cubrir sus gastos personales y mantener un “lujoso estilo de vida”, además de pagar una mansión en Miami de 4 millones de dólares.

Asimismo, el reporte indica que Mitrani y sus colaboradores se encargaron de convertir dinero proveniente de grupos delictivos de México y Colombia en criptomonedas, lo anterior con el uso de cuentas bancarias y “complejas transacciones financieras” en EEUU y en otros países.

Atleta canadiense ligado al Cártel de Sinaloa estaría en México

Por su parte, el pasado 8 de diciembre, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló una nueva fotografía de Ryan James Wedding, quienes acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína. Se trata de un sujeto que fue ligado con el Cártel de Sinaloa.

Los últimos registros fotográficos que
Según las averiguaciones, dicho hombre estaría oculto en territorio mexicano.

