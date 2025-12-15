México

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

También fueron arrestados tres de sus colaboradores

Los sujetos e indicios asegurados (SSPC)

Las autoridades federales informaron sobre la detención de un hombre identificado como presunto jefe de una célula criminal ligada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Además fueron detenidos otros tres sujetos identificados como operadores del cabecilla.

El 14 de diciembre, el Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa en la que detallaron diversas detenciones relevantes en el país, una de ellas en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la captura de cuatro personas y destacó que uno de los capturados es Saúl “N”, una persona apodado Jaguar.

Jaguar es "identificado como líder de esta célula delictiva y un operador dentro de la estructura de mando de esta organización criminal", según compartió el funcionario.

Como resultado de las detenciones, fueron asegurados vehículos con reporte de robo, además de artefactos explosivos, equipo balístico, armas largas, cortas y municiones. La detención de los cuatro sujetos fue una operación ejecutada por el Ejército y la SSPC.

Las actividades criminales del grupo delictivo ligado a Los Mayos

“Se identificó una célula delictiva generadora de violencia dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsión y robo de vehículos con zona de operación, principalmente en Culiacán”, es parte de lo expresado por García Harfuch.

Las otras personas capturadas fueron identificadas como Francisco “N”, Ángel “N” y Tomas “N”. El material muestra que los individuos fueron asegurados en la capital de Sinaloa.

Se les relaciona con homicidios, robo de vehículos, actividades de vigilancia y distribución de drogas. Las averiguaciones de las autoridades indican que los cuatro capturados estarían relacionados con Los Mayos, una facción del también llamado Cártel del Pacífico.

Los cuatro individuos detenidos (SSPC)

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los indicios asegurados a los cuatro sujetos. La detención de los cuatro hombres fue resultado del reforzamiento de la seguridad en el estado gobernado por Rubén Rocha Moya.

Conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

El secuestro de Ismael El Mayo Zambada y su detención en Estados Unidos presuntamente por parte de Joaquín Guzmán López, alias El Güero y uno de los hijos de Joaquín El chapo Guzmán.

Los dos hombres mencionados llegaron en un vehículo aéreo a Estados Unidos y actualmente los dos se declararon culpables ante las autoridades estadounidenses.

Ambos son identificados como respectivos líderes dentro de las facciones que conforman el Cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán y su hermano Ovidio acordaron con las autoridades de EEUU y, de manera reciente, Frank Pérez (abogado del Mayo) solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York una ampliación de plazo para la entrega del memorando de sentencia en contra de Ismael Zambada.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLos MayosSinaloaCuliacánOmar García HarfuchNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

