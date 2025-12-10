México

Detienen a la pareja sentimental de un líder criminal en Chihuahua con más de medio millón de pesos en efectivo

La captura se llevó a cabo en el municipio de Madera, donde el sujeto tendría su centro de operaciones

La mujer fue localizada junto
La mujer fue localizada junto a dos menores de edad. Foto: SSPE

Eslith Jenifer P. M., identificada como presunta pareja sentimental de un líder criminal en el municipio de Madera, Chihuahua, fue detenida cuando se encontraba junto a dos menores de edad y con más de medio millón de pesos en efectivo.

El arresto ocurrió sobre la calle 41, cuando agentes de la Policía del Estado realizaban patrullajes de vigilancia y detectaron una camioneta Chevrolet Silverado sin placas. Este hallazgo motivó la intervención de los oficiales.

Durante el procedimiento, la mujer de 24 años, quien viajaba acompañada de dos menores, intentó huir a pie con uno de los niños, pero los policías lograron alcanzarla y arrestarla.

Localizada con dos menores y más de medio millón de pesos

Tras la detención, las autoridades le realizaron una revisión de rutina, donde localizaron una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros que portaba en la cintura.

La operación se amplió al ubicar un segundo vehículo en el área, una Chevrolet Tahoe también sin placas, en cuyo interior los agentes hallaron 660 mil pesos en efectivo. Las autoridades revisaron los números de serie de ambos vehículos y constataron que estaban alterados, por lo que fueron asegurados como parte de los indicios relacionados con el caso.

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública
(Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua)

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detenida mantiene una relación sentimental con uno de los principales líderes criminales que operan en la región.

Tanto la mujer como el dinero, el arma de fuego y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de continuar la investigación. Los menores fueron puestos bajo resguardo y entregados posteriormente a familiares para asegurar su protección.

La SSPE destacó que el operativo fue resultado de instrucciones giradas por el titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, e hizo hincapié en el uso de la tecnología Centinela y en el enfoque de vigilancia para fortalecer la respuesta policial.

La dependencia señaló que esta intervención representa un golpe relevante contra la criminalidad local, reiterando su compromiso con la seguridad y la obtención de resultados efectivos.

Capturan a cuatro presuntos traficantes de migrantes en Ciudad Juárez

Foto: SSPE
Foto: SSPE

Cuatro presuntos traficantes de migrantes fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que personal de la patrulla fronteriza informó la presencia de una escalera colocada cerca del muro fronterizo.

Luego de que elementos de la Policía del Estado realizaron labores de investigación, lograron identificar a los implicados, quienes fueron localizados y detenidos en el fraccionamiento Campestre Arboledas.

Los cuatro hombres fueron identificados como Jair Iván R.B., Joel Leonel S.V., Jareth Alejandro R.V. y Armando G.H., quienes se resistieron al arresto y realizaron agresiones tanto físicas como verbales en contra de los agentes.

Rescatan a tres personas

En la acción también se logró el rescate de tres personas en situación de movilidad: dos originarias de Chiapas y una de Guatemala, quienes fueron canalizadas con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los cuatro detenidos fueron puestos ante la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

