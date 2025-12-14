México

Vales Mercomuna: ¿Cómo y en dónde cambiarlos para hacer tus compras de fin de año?

La normativa del programa establece que los beneficiarios deben utilizar los vales exclusivamente para la compra de productos permitidos

Guardar
Vales Mercomuna fiestas de fin
Vales Mercomuna fiestas de fin de año. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A medida que se acerca diciembre, miles de familias en la Ciudad de México se preguntan si los Vales Mercomuna pueden utilizarse para adquirir lo necesario para las fiestas de fin de año. Este programa, impulsado por el Gobierno capitalino para apoyar a hogares vulnerables y fortalecer la economía local, se ha convertido en uno de los más consultados durante la temporada decembrina debido a su utilidad para cubrir gastos alimentarios en fechas clave.

Debido a que el programa está diseñado para facilitar el acceso a productos de la canasta básica y alimentos frescos, la mayoría de los ingredientes tradicionales de estas celebraciones —como pollo, pavo, carne de cerdo, frutas, verduras, tortillas, pan y artículos para la preparación de alimentos— están disponibles en los negocios afiliados.

El programa Mercomuna, operado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), ha otorgado 35 mil apoyos de 3 mil pesos en vales, distribuidos en distintas denominaciones.

Existen diferente negocios y locales
Existen diferente negocios y locales en los que se pueden intercambiar estos vales. Crédito: Cuartoscuro

¿En qué establecimientos se pueden usar los Vales Mercomuna?

Mercomuna cuenta con una amplia red de comercios distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los vales son aceptados en:

  • Mercados públicos
  • Tiendas de abarrotes
  • Verdulerías y fruterías
  • Carnicerías y pollerías
  • Tortillerías
  • Farmacias locales
  • Papelerías
  • Mercerías
  • Puestos de comida dentro de mercados
  • Mercaditos y puestos tradicionales de barrio

Estos establecimientos están debidamente identificados con una calcomanía que indica “Negocio MERCOMUNA / autorizado”. Además, la SAPCI mantiene un directorio oficial en línea, organizado por alcaldía, colonia y giro comercial, que permite a los beneficiarios ubicar fácilmente los comercios más cercanos a su domicilio. Este listado se actualiza de forma constante, por lo que se recomienda consultarlo periódicamente.

Gracias a esta variedad de puntos de venta, las familias pueden adquirir desde verduras para ensaladas, frutas para el ponche, masa para buñuelos, pollos enteros o carne para guisos, insumos para manualidades, decoración hasta productos procesados y complementarios necesarios para la cena de Navidad y Año Nuevo.

El Gobierno capitalino realizó la
El Gobierno capitalino realizó la entrega para brindar apoyo a familias de la CDMX. Foto: X/@@SAPCIBJ.

No obstante, es importante señalar que el alcohol está restringido, por lo que productos como vino, sidra, cerveza o champagne no pueden comprarse con estos vales.

Además, los beneficiarios no pueden convertir los vales en efectivo. Únicamente los comerciantes afiliados al programa tienen permitido canjearlos por dinero en los Centros de Canje habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México, operados por la SAPCI o por Financiera para el Bienestar (Finabien), cada uno con horarios específicos.

De esta manera, los Vales Mercomuna se consolidan como un apoyo clave para que miles de familias capitalinas puedan celebrar las fiestas de fin de año, al tiempo que se fortalece la economía comunitaria y el comercio local.

Temas Relacionados

Vales MercomunaMercomunaComprasCompras navideñasNavidadmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo prevenir la influenza H3N2 desde la alimentación?

Hábitos saludables, aunados a la vacunación y la higiene, pueden ser la clave para fortalecer el sistema inmune ante enfermedades

¿Cómo prevenir la influenza H3N2

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Contra todo pronóstico, perrita rescatada en Metro Pantitlán se recupera favorablemente

Mili, como fue llamada, había sufrido una agresión directa con una botella de vidrio

Contra todo pronóstico, perrita rescatada

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de diciembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

Toluca y Tigres se enfrentarán en un duelo decisivo, donde la estrategia de ambos equipos será determinante para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano

Toluca vs Tigres: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Dumbo”, jefe de

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

Toluca vs Tigres: estas son

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”