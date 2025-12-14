Vales Mercomuna: ¿Cómo y en dónde cambiarlos para hacer tus compras de fin de año?

Vales Mercomuna fiestas de fin de año. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

A medida que se acerca diciembre, miles de familias en la Ciudad de México se preguntan si los Vales Mercomuna pueden utilizarse para adquirir lo necesario para las fiestas de fin de año. Este programa, impulsado por el Gobierno capitalino para apoyar a hogares vulnerables y fortalecer la economía local, se ha convertido en uno de los más consultados durante la temporada decembrina debido a su utilidad para cubrir gastos alimentarios en fechas clave.

Debido a que el programa está diseñado para facilitar el acceso a productos de la canasta básica y alimentos frescos, la mayoría de los ingredientes tradicionales de estas celebraciones —como pollo, pavo, carne de cerdo, frutas, verduras, tortillas, pan y artículos para la preparación de alimentos— están disponibles en los negocios afiliados.

El programa Mercomuna, operado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), ha otorgado 35 mil apoyos de 3 mil pesos en vales, distribuidos en distintas denominaciones.

Existen diferente negocios y locales en los que se pueden intercambiar estos vales. Crédito: Cuartoscuro

¿En qué establecimientos se pueden usar los Vales Mercomuna?

Mercomuna cuenta con una amplia red de comercios distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los vales son aceptados en:

Mercados públicos

Tiendas de abarrotes

Verdulerías y fruterías

Carnicerías y pollerías

Tortillerías

Farmacias locales

Papelerías

Mercerías

Puestos de comida dentro de mercados

Mercaditos y puestos tradicionales de barrio

Estos establecimientos están debidamente identificados con una calcomanía que indica “Negocio MERCOMUNA / autorizado”. Además, la SAPCI mantiene un directorio oficial en línea, organizado por alcaldía, colonia y giro comercial, que permite a los beneficiarios ubicar fácilmente los comercios más cercanos a su domicilio. Este listado se actualiza de forma constante, por lo que se recomienda consultarlo periódicamente.

Gracias a esta variedad de puntos de venta, las familias pueden adquirir desde verduras para ensaladas, frutas para el ponche, masa para buñuelos, pollos enteros o carne para guisos, insumos para manualidades, decoración hasta productos procesados y complementarios necesarios para la cena de Navidad y Año Nuevo.

El Gobierno capitalino realizó la entrega para brindar apoyo a familias de la CDMX. Foto: X/@@SAPCIBJ.

No obstante, es importante señalar que el alcohol está restringido, por lo que productos como vino, sidra, cerveza o champagne no pueden comprarse con estos vales.

Además, los beneficiarios no pueden convertir los vales en efectivo. Únicamente los comerciantes afiliados al programa tienen permitido canjearlos por dinero en los Centros de Canje habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México, operados por la SAPCI o por Financiera para el Bienestar (Finabien), cada uno con horarios específicos.

De esta manera, los Vales Mercomuna se consolidan como un apoyo clave para que miles de familias capitalinas puedan celebrar las fiestas de fin de año, al tiempo que se fortalece la economía comunitaria y el comercio local.