Por qué no abrigarse bien en temporada de frío provoca enfermedades respiratorias

Las bajas temperaturas marcan una etapa de riesgos para la salud, especialmente cuando la protección insuficiente ante el frío contribuye al aumento de enfermedades respiratorias. Cada año, durante la temporada invernal, consultorios y hospitales en diversas regiones reportan incrementos significativos de cuadros infecciosos vinculados a la exposición al ambiente frío. Este fenómeno afecta particularmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes suelen experimentar complicaciones más graves si su sistema inmunológico se ve debilitado.

Especialistas en medicina respiratoria insisten en que el frío en sí no causa infecciones, pero sí facilita las condiciones para que los virus se transmitan con mayor facilidad. La falta de abrigo favorece la disminución de la temperatura corporal, lo que afecta la eficacia de las defensas del organismo contra microorganismos presentes en el aire.

El frío y su impacto en el sistema inmunológico

La exposición al frío reduce la actividad de ciertas células inmunitarias encargadas de prevenir infecciones. Cuando la temperatura corporal desciende, se altera la respuesta inmune en las vías respiratorias, permitiendo que los virus y bacterias tengan mayor oportunidad de invadir. El aire frío también provoca sequedad en las vías respiratorias, lo que debilita las barreras naturales del cuerpo.

El virus de la influenza y el virus sincicial respiratorio tienden a circular más durante los meses fríos. Estos patógenos tienen mayor capacidad de sobrevivir en ambientes fríos y secos, lo que incrementa los contagios en espacios cerrados y mal ventilados, donde las personas buscan resguardarse del clima.

Factores de riesgo y población vulnerable

Los afectados por infecciones respiratorias suelen ser personas que carecen de vestimenta suficiente, viven en viviendas sin calefacción o no tienen acceso a servicios básicos de salud. Los niños menores de cinco años y los adultos de más de 65 años presentan una mayor frecuencia de complicaciones, al igual que los pacientes con asma, diabetes o enfermedades cardiopulmonares.

Cubrir nariz y boca, usar varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura son medidas efectivas para prevenir enfermedades durante el invierno. La falta de abrigo propicia un descenso de la temperatura corporal, lo que puede derivar en hipotermia y facilitar la penetración de microorganismos al sistema respiratorio.

Medidas preventivas y recomendaciones de especialistas

La prevención juega un papel clave durante la temporada de frío. Profesionales de la salud recomiendan adoptar hábitos que protejan al organismo y reduzcan el riesgo de adquirir infecciones. Entre las principales sugerencias destacan el uso de ropa adecuada, la alimentación balanceada y la hidratación constante, así como evitar la exposición prolongada al aire frío.

Vacunarse contra la influenza y mantener las manos limpias son estrategias reconocidas por su eficacia en la disminución de la transmisión de virus respiratorios. Además, ventilar los espacios donde se permanece por largos periodos ayuda a diluir la carga viral en el aire.

La coordinación entre autoridades sanitarias y la población es fundamental para contener el impacto de las enfermedades respiratorias relacionadas con el frío. Cada año, campañas de concientización buscan reforzar la importancia del autocuidado y la protección adecuada como barrera principal ante el aumento de infecciones en la temporada invernal.