Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Un total de siete personas fueron arrestadas en Veracruz como consecuencia de un cateo que derivó en el aseguramiento de un inmueble, armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las detenciones fueron realizadas en el municipio de Texistepec e informadas el 11 de diciembre por la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a un inmueble ubicado en el kilómetro 7, de la carretera Acayucan – Jáltipan debido a una investigación iniciada por violación a la ley de armas de fuego.

“El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, una orden de cateo para un inmueble”, es parte del informe compartido por la FGR.

Las personas capturadas fueron identificadas como Félix “C”, Jerónimo “T”, Guadalupe “M”, María “R”, José “F”, Bertha “F” y a Esteban “D”. Los sujetos mencionados llevaban tres armas largas, un par de armas cortas, 77 cartuchos útiles, tres cargadores y un chaleco táctico.

Para realizar el cateo, los efectivos fueron apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Municipal y la Secretaría de Marina (Semar), personal que se encargó de brindar seguridad perimetral en el lugar.

Los grupos delictivos en Veracruz

En Veracruz hay registro de operaciones de diversos grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste.

Incluso, el pasado 5 de noviembre 11 policías municipales de Atoyac fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

Lo anterior debido a que los uniformados habrían actuado de manera irregular durante un enfrentamiento armado en el que estaban implicados presuntos integrantes del CJNG.

Se trata de Francisco “N”, José Irineo “N”, Gabina “N”, Artemio “N”, Selma “N”, Cristóbal “N”, Alejandro “N”, José Roberto “N” y Axel Baltazar “N”. Mientras que Juan Carlos “N” y Alejandro “N” enfrentan cargos adicionales.

En dicha ocasión, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que los agentes permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal.

La razón por la que fueron procesados es que el 27 de octubre, fecha en la que ocurrió el enfrentamiento armado, los agentes de seguridad municipales se negaron a brindar apoyo a los elemento ministeriales durante el operativo.

Es por ello que la Fiscalía de Veracruz indica que su actuar habría estado relacionado con una colaboración activa con el grupo criminal que operaba en la región.