México

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Elementos militares apoyaron en la seguridad perimetral

Guardar
Los sujetos arrestados (Especial)
Los sujetos arrestados (Especial)

Un total de siete personas fueron arrestadas en Veracruz como consecuencia de un cateo que derivó en el aseguramiento de un inmueble, armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las detenciones fueron realizadas en el municipio de Texistepec e informadas el 11 de diciembre por la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a un inmueble ubicado en el kilómetro 7, de la carretera Acayucan – Jáltipan debido a una investigación iniciada por violación a la ley de armas de fuego.

“El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, una orden de cateo para un inmueble”, es parte del informe compartido por la FGR.

Lo asegurado por las autoridades
Lo asegurado por las autoridades (Especial)

Las personas capturadas fueron identificadas como Félix “C”, Jerónimo “T”, Guadalupe “M”, María “R”, José “F”, Bertha “F” y a Esteban “D”. Los sujetos mencionados llevaban tres armas largas, un par de armas cortas, 77 cartuchos útiles, tres cargadores y un chaleco táctico.

Para realizar el cateo, los efectivos fueron apoyados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Policía Municipal y la Secretaría de Marina (Semar), personal que se encargó de brindar seguridad perimetral en el lugar.

Los grupos delictivos en Veracruz

En Veracruz hay registro de operaciones de diversos grupos criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste.

Incluso, el pasado 5 de noviembre 11 policías municipales de Atoyac fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público.

| Facebook / Fiscalía General
| Facebook / Fiscalía General del Estado de Veracruz

Lo anterior debido a que los uniformados habrían actuado de manera irregular durante un enfrentamiento armado en el que estaban implicados presuntos integrantes del CJNG.

Se trata de Francisco “N”, José Irineo “N”, Gabina “N”, Artemio “N”, Selma “N”, Cristóbal “N”, Alejandro “N”, José Roberto “N” y Axel Baltazar “N”. Mientras que Juan Carlos “N” y Alejandro “N” enfrentan cargos adicionales.

En dicha ocasión, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó que los agentes permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal.

La razón por la que fueron procesados es que el 27 de octubre, fecha en la que ocurrió el enfrentamiento armado, los agentes de seguridad municipales se negaron a brindar apoyo a los elemento ministeriales durante el operativo.

Es por ello que la Fiscalía de Veracruz indica que su actuar habría estado relacionado con una colaboración activa con el grupo criminal que operaba en la región.

Temas Relacionados

VeracruzTexistepecNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

El depósito corresponde al del último bimestre de este año, que abarca los meses de noviembre y diciembre

Beca Benito Juárez 2025: en

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

La cantante de pop estuvo en Baja California Sur

Britney Spears fue vista en

Se registra sismo en Yucatán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Yucatán

INAPAM 2026: adultos mayores deberán renovar su tarjeta solo en estos 3 casos

La credencial de este programa puede utilizarse para descuentos, como identificación oficial o registrarse en algún apoyo social

INAPAM 2026: adultos mayores deberán

Cómo tratar el dolor de cuello desde casa y las razones por las que podrías padecerlo

La aparición gradual de esta afección provoca que quienes la padecen enfrenten dificultades para moverse con normalidad

Cómo tratar el dolor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos cabezas humanas y un

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

Capturan a cuatro personas con chalecos del CJNG en Zacatecas: viajaban con menores de edad

Asesinaron a mujer policía tras terminar su turno en Navolato, Sinaloa

Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears fue vista en

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

Belinda estrena el video oficial de Heterocromía, supuesta canción dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

Así nació la devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe: “Iba para seminarista”

Productora de La Casa de los Famosos México descarta a Manola Díez en el reality y revela detalles sobre próximos habitantes

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026