Fiscalía de Veracruz procesa a policías municipales tras “apoyar” al CJNG en operativo de seguridad en Atoyac

Los once poliícias municipales de Atoyac, Veracruz, fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento del deber y ejercicio indebido de funciones | Facebook / Fiscalía General del Estado de Veracruz

Un juez de control vinculó a proceso a once policías municipales de Atoyac, Veracruz, por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público tras su actuación durante un operativo en el bar Potrero Nuevo, donde se registró un enfrentamiento armado con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) confirmó que los agentes permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal.

Los elementos vinculados son Francisco “N”, José Irineo “N”, Gabina “N”, Artemio “N”, Selma “N”, Cristóbal “N”, Alejandro “N”, José Roberto “N” y Axel Baltazar “N”. Además, Juan Carlos “N” y Alejandro “N”, quienes enfrentan cargos adicionales por delitos contra la salud. Todos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Amatlán, en la comunidad La Toma, como parte de las medidas cautelares dictadas por el juez.

La decisión judicial se basa en la presunta negativa de los policías municipales a brindar apoyo a los agentes ministeriales durante el operativo del 27 de octubre de 2025, lo que constituye el eje central de la acusación por incumplimiento de deber legal. En específico, la fiscalía veracruzana sostiene que esta omisión podría estar relacionada con una colaboración activa con el grupo criminal que operaba en la región.

La FGEV ha señalado que los detenidos serán presentados ante un juez de control conforme a los plazos legales establecidos. Mientras, se recaban más pruebas que permitan esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Dos de los uniformados que se negaron a prestar ayuda fueron acusados de presuntos delitos contra la salud | Facebook / Fiscalía General del Estado de Veracruz

El operativo en bar de la región Potrero Nuevo: detonante del caso

El enfrentamiento ocurrió en la madrugada del 27 de octubre cuando fuerzas estatales y federales acudieron al bar Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac, para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados. Al llegar, los agentes ministeriales fueron atacados a balazos, lo que derivó en un tiroteo que dejó al menos cuatro personas muertas —entre ellas una mujer— y tres agentes heridos.

Durante el operativo, 21 personas que se encontraban en el bar fueron detenidas. Según los reportes, los policías municipales de Atoyac estaban en la zona pero presuntamente se negaron a intervenir, lo que encendió las alarmas sobre una posible colusión con el grupo delictivo.

“El Lalo” o “El Mata Novias”: figura clave del CJNG en Veracruz

El objetivo principal del operativo era la captura de José Eduardo “N”, apodado como “El Lalo” o “El Mata Novias” y presunto jefe de plaza del CJNG en la región de las Altas Montañas de Veracruz. Este individuo, asesinado durante el enfrentamiento, era considerado un objetivo prioritario por su historial de feminicidios, extorsión, secuestro, tráfico de armas y distribución de drogas.

De acuerdo con las investigaciones y la información de seguridad local, “El Mata Novias” habría consolidado una célula delictiva dedicada al cobro de piso, tráfico de combustible robado y venta de estupefacientes; esto, presuntamente, con la protección de elementos de la policía municipal.

"El Mata Novias" es señalado como presunto líder regional del CJNG en Atoyac, Veracruz | Redes Sociales

La probable complicidad quedó en evidencia en la fuga del comandante de la Policía Municipal y al menos cinco de sus subordinados tras el operativo. Cuando los agentes ministeriales acudieron a la comandancia para entrevistarse con ellos, el grupo ya había abandonado el inmueble.

Reconfiguración de la seguridad en Atoyac

Tras la detención de los once policías y el desarme de la corporación municipal, fuerzas federales y estatales asumieron el control de la seguridad en Atoyac. La Fiscalía General del Estado mantiene un despliegue permanente en la región para prevenir nuevos brotes de violencia, capturar a los mandos municipales prófugos y continuar con las investigaciones para desmantelar la estructura criminal que operaba bajo el liderazgo de “El Mata Novias”.

Las autoridades estatales han reforzado los patrullajes y los filtros de revisión en los accesos a Potrero Nuevo y Córdoba, como parte de las acciones para garantizar la seguridad en la zona.