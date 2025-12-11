Ernestina Godoy presenta plan para atacar corrupción, neglicencia y tener una FGR “a la altura de los tiempos”

La fiscal prometió una Fiscalía con enfoque humanista y atención prioritaria a las víctimas.| FGR

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó por primera vez la estrategia que seguirá al frente de la FGR.

En un mensaje ante gobernadores, funcionarios federales y la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió la autonomía institucional y anunció un plan emergente para reorganizar el trabajo ministerial.

Subrayó que la Fiscalía debe ofrecer resultados y actuar con apego a la legalidad.

“La autonomía debe honrarse y garantizarse”, afirmó, al destacar que su gestión tendrá un enfoque humanista centrado en las víctimas.

Godoy explicó que ya se elabora el plan estratégico que, por ley, deberá entregar en las próximas semanas.

La FGR entra en una nueva etapa marcada por la reorganización interna y la exigencia de resultados. (FOTO: X: @OHarfuch)

Mientras tanto, la FGR opera con seis ejes de acción inmediata enfocados en fortalecer la investigación, mejorar los estándares probatorios y reforzar la coordinación con otras instituciones de seguridad.

“No existe paz sin justicia”, dijo al insistir en que la institución debe elevar su capacidad operativa.

Detalles de la nueva estrategia de Ernestina Godoy

La fiscal detalló que su estrategia requiere una integración constante entre la FGR y las fiscalías estatales, así como el fortalecimiento de las investigaciones y la judicialización “con respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos y en estricto apego al debido proceso”.

La Fiscalía deberá demostrar autonomía real en un contexto donde sus decisiones son observadas al detalle.

Reiteró su compromiso de combatir “cualquier resquicio de corrupción y negligencia” y aseguró que las nuevas leyes de seguridad —en cuya elaboración participó— se aplicarán “en beneficio de la sociedad”.

También señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno será clave para obtener resultados y que la autonomía de la Fiscalía se ejercerá “con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados”.

Su mensaje ocurre en medio de cuestionamientos de la oposición, que ha puesto en duda su independencia por su cercanía con el actual Gobierno federal.

Una designación rápida en medio de críticas

Godoy fue designada el 3 de diciembre como titular de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, cuya salida fue aprobada por el Senado bajo la figura de “causa grave”.

La salida de Alejandro Gertz Manero se aprobó bajo la figura de “causa grave”, luego de semanas de especulación sobre su permanencia. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

Con 97 votos a favor y un proceso que avanzó en pocos días, su nombramiento fue cuestionado por la oposición, que calificó la votación como apresurada y anticipada.

La fiscal recordó que llegó al cargo respaldada por organizaciones civiles y víctimas que promovieron su postulación.

Acciones iniciales y decisiones bajo escrutinio

En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la fiscal presentó las líneas de trabajo inmediatas de la FGR, centradas en reforzar capacidades operativas y mejorar la coordinación interinstitucional.

El plan emergente contempla:

Reforzar la coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Fortalecer las fiscalías federales en los estados.

Impulsar un nuevo modelo de investigación basado en inteligencia.

Reestructurar la organización interna de la FGR.

Modernizar la Agencia de Investigación Criminal.

Priorizar delitos de alto impacto y optimizar recursos.

Paralelamente, la nueva titular enfrentó su primer caso de alto perfil con la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Duarte fue detenido por presunta operación con recursos de procedencia ilícita, tras años de procesos estancados. (Cuartoscuro)

La detención se concretó el 8 de diciembre, luego de que Estados Unidos autorizó que México procediera penalmente por delitos no contemplados en la extradición original, lo que destrabó un proceso detenido desde mayo de 2024.

Duarte, quien estaba en libertad condicional, fue detenido por presunta operación con recursos de procedencia ilícita.

Estas decisiones han colocado los primeros trazos del estilo de Godoy al frente de la FGR, una gestión que inicia entre la expectativa por cambios institucionales y la vigilancia de actores políticos que exigen claridad y consistencia en los criterios de actuación.